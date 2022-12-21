Владимир Путин на коллегии Минобороны поддержал реформу ВС РФ, направленную на техническую модернизацию, численный и качественный рост, в связи с нарастанием угрозы со стороны США и НАТО.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили 21 декабря на коллегии Минобороны.
"Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности — где надо и там, где было и не надо, — мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики", — сказал президент.
"У России есть всё необходимое для этого. Никаких ограничений по финансированию армии нет — страна дает всё, что нужно военным".
"Они должны быть повсеместно — в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. БПЛА должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть".
"Стало очевидным, что столкновения с этими силами, в том числе на Украине, неизбежны. Вопрос был только в том, когда это произойдет. Лучше сегодня, чем завтра".
"Что хочу подчеркнуть: у нас, именно у России, и таких стран немного в мире, я уж не говорю про наших соседей, у них скоро вообще ничего не будет, всё будет только в виде подачек и деньгами, и вооружением, и боеприпасами, только подачки — в России всё совсем по-другому, у нас есть всё".
Необходимо:
Специалисты считают, что с точки зрения борьбы с дедовщиной и ответственного отношения к службе, 21 год — наиболее адекватный возраст для призыва. Это означает, что реформа призыва будет проведена в следующем году, возможно, с увеличением срока службы.
"Переход на аутсорсинг в 2008–2012 годах привёл к практическому уничтожению войсковых ремонтных органов, с 2012 года приняты меры по их воссозданию".
Имеется в виду то, что были восстановлены штатные войсковые ремонтные органы, системы контроля питания в столовых, проведено оборудование всех военных городков приборами учёта коммунальных ресурсов.
"Многие из решений военной реформы, начавшейся в 2008-м, будут откатывать назад. Специальная военная операция чётко показала: "компактной и мобильной профессиональной армии", на которую делали ставку раньше, для защиты такой огромной страны, как Россия, явно недостаточно, — пишет военкор Александр Коц в своём ТГ-канале.
"Это контуры будущей армии", — считает эксперт Борис Рожин. Он отмечает, что похороны "десантуры" были преждевременными.
По его словам, договорняков не будет, потому что Запад не готов признавать права России на равноправные договора с ним.
"В "цивилизованный мир" мы не вписались. Армию ждёт достаточно существенное реформирование, что является как следствием различных вскрывшихся в ходе СВО недостатков, так и нарастанием угрозы со стороны США и НАТО", — пишет эксперт.
Военный блогер Алексей Живов считает главным замечание Верховного главнокомандующего о беспилотниках. Это то, о чём говорят все в СВО.
"Очень скоро все ожидания и манёвры закончатся, и начнётся движ на всех фронтах. И будет не то, чего ждут, и не там, где ждут. Уже скоро", — комментирует Алексей Живов в своём ТГ-канале.
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