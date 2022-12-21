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Любовь Степушова

Путин и Шойгу оценили угрозу со стороны НАТО и реформируют армию

Силовые структуры » Министерство обороны

Владимир Путин на коллегии Минобороны поддержал реформу ВС РФ, направленную на техническую модернизацию, численный и качественный рост, в связи с нарастанием угрозы со стороны США и НАТО.

Путин и Шойгу оценили угрозу со стороны НАТО и реформируют армию

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили 21 декабря на коллегии Минобороны.

Главное из выступления Путина:

  1. Россия не будет полностью милитаризироваться в ущерб экономике, как это было в СССР.

    "Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности — где надо и там, где было и не надо, — мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики", — сказал президент.

  2. Путин не сомневается в том, что все поставленные цели СВО на Украине будут достигнуты.

    "У России есть всё необходимое для этого. Никаких ограничений по финансированию армии нет — страна дает всё, что нужно военным".

  3. В 2023 году ожидается наращивание поставок в армию новейшего оружия, развитие и использование беспилотников.

    "Они должны быть повсеместно — в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. БПЛА должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть".

  4. Волонтёры и граждане, помогающие армии, отправляющие тёплые вещи, технику, машины "достойны благодарности и низкого поклона".

  5. Спецоперация на Украине была неизбежна из-за превращения Украины во враждебное нацистское государство.

    "Стало очевидным, что столкновения с этими силами, в том числе на Украине, неизбежны. Вопрос был только в том, когда это произойдет. Лучше сегодня, чем завтра".

  6. Министерство обороны должно внимательно относиться к критике, даже эмоциональной.
  7. У Украины скоро не останется ничего, кроме подачек, а у нас есть всё.

    "Что хочу подчеркнуть: у нас, именно у России, и таких стран немного в мире, я уж не говорю про наших соседей, у них скоро вообще ничего не будет, всё будет только в виде подачек и деньгами, и вооружением, и боеприпасами, только подачки — в России всё совсем по-другому, у нас есть всё".

Главное из выступления Шойгу

  1. Частичная мобилизация проведена для "стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий".

  2. Российские вооружённые силы принимают "исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения на Украине".

  3. СВО будет продолжаться в 2023 до достижения всех намеченных целей.

Необходимо:

  • "При комплектовании вооружённых сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет".

    Специалисты считают, что с точки зрения борьбы с дедовщиной и ответственного отношения к службе, 21 год — наиболее адекватный возраст для призыва. Это означает, что реформа призыва будет проведена в следующем году, возможно, с увеличением срока службы.

  • Воссоздать Московский и Ленинградский военные округа, сформировать новые дивизии и бригады, в том числе две дивизии ВДВ. Численность армии довести до 1 500 000 человек, из них 670 000 контрактников. Танковые армии будут снабжены собственной армейской авиацией.

  • Отказаться от аутсорсинга, так как военнослужащих оказалось некому кормить, техника не ремонтировалась, ГСМ в районы полевых выходов не доставлялись.

    "Переход на аутсорсинг в 2008–2012 годах привёл к практическому уничтожению войсковых ремонтных органов, с 2012 года приняты меры по их воссозданию".

    Имеется в виду то, что были восстановлены штатные войсковые ремонтные органы, системы контроля питания в столовых, проведено оборудование всех военных городков приборами учёта коммунальных ресурсов.

Путин поддержал реформу в армии

"Многие из решений военной реформы, начавшейся в 2008-м, будут откатывать назад. Специальная военная операция чётко показала: "компактной и мобильной профессиональной армии", на которую делали ставку раньше, для защиты такой огромной страны, как Россия, явно недостаточно, — пишет военкор Александр Коц в своём ТГ-канале.

"Это контуры будущей армии", — считает эксперт Борис Рожин. Он отмечает, что похороны "десантуры" были преждевременными.

По его словам, договорняков не будет, потому что Запад не готов признавать права России на равноправные договора с ним.

"В "цивилизованный мир" мы не вписались. Армию ждёт достаточно существенное реформирование, что является как следствием различных вскрывшихся в ходе СВО недостатков, так и нарастанием угрозы со стороны США и НАТО", — пишет эксперт.

Военный блогер Алексей Живов считает главным замечание Верховного главнокомандующего о беспилотниках. Это то, о чём говорят все в СВО.

"Очень скоро все ожидания и манёвры закончатся, и начнётся движ на всех фронтах. И будет не то, чего ждут, и не там, где ждут. Уже скоро", — комментирует Алексей Живов в своём ТГ-канале.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы армия россия сергей шойгу владимир путин
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