Как битва за Бахмут позволяет ВС РФ начать наступление на других участках фронта

Бахмут оттянул на себя основную часть всех сил ВСУ. На каких-то направлениях осталась только территориальная оборона, на других — минимально допустимое количество воинских подразделений. И пока ЧВК "Вагнер" устраивает украинским военнослужащим мясорубку в Бахмуте, ВС РФ самое время начать наступление.

Ад для ВСУ

Битву за Бахмут уже сейчас можно смело назвать одним из главных сражений специальной военной операции. На этом направлении действуют подразделения ЧВК "Вагнер", который занимаются методичным уничтожением живой силы и техники противника. Украинские военнослужащие регулярно записывают видео с передовой, в которых грустно иронизируют про "пекло" Бахмута. Пока невозможно назвать точное число потерь ВСУ на этом участке фронта, однако то, что они критически большие — очевидно.

Целые бригады регулярно теряют боеспособность. Вагнеровцы, например, практически полностью (уже во второй раз за время боев в районе Бахмута) уничтожили личный состав 53-й омбр в Опытном, на смену которой экстренно была переброшена 69-ая механизированная бригада. Понесшие потери подразделения вынуждены выводиться в тыловые районы для доукомплектования мобилизованными. Однако вчерашним гражданским без необходимой подготовки и мотивации нечего противопоставить опытным штурмовикам "Вагнера".

С других направлений

Чтобы хоть как-то сдержать наступление "музыкантов" украинское командование вынуждено снимать подразделения с других направлений. Такая тенденция наблюдается с начала ноября. Под Бахмут перебрасываются подразделения с Херсонского, Запорожского, Харьковского, Лисичанского и других направлений. Вдоль северных границ стоят лишь соединения территориальной обороны, к которым только сегодня были отправлено по одному механизированному батальону.

Как сообщает Telegram-канал "Южный ветер", в учебных центрах на западе страны завершают слаживание как минимум четыре новые бригады: 47-я и 67-я механизированные, 3-я штурмовая и 77-я аэромобильная, которые если ситуация вдоль в Киевской и Черниговской областях Украины продолжит оставаться стабильной будут также переброшены для усиления группировки ВСУ в Бахмуте.

Но и их по всей видимости ждет участь других украинских подразделений на этом направлении. Отряды ЧВК "Вагнер" сейчас сосредоточили свои усилия на Соледаре и Бахмуте. Так считает военный корреспондент Александр Симонов.

Благоприятные условия

И в этих условиях, когда "музыканты" сковали все основные силы противника в одном месте, ВС РФ ничего не мешает начать наступление на других участках фронта, где позиции ВСУ существенно ослабли из-за перебросок, которые будут продолжаться и впредь.

На Лиманском направлении ко всему прочему украинские артиллерийские расчеты вынуждены экономить снаряды из-за большого плеча подвоза. Да и в принципе интенсивность работы артиллерии на всех направлениях, кроме Бахмута в последнее время существенно снизилась.

И хотя земля еще не промерзла, минусовые температуры по ночам уже позволяют ВС РФ использовать все виды боевой техники: как гусеничной, так и колесной, а также наладить подвоз боеприпасов и материально-технических средств.

Но самое главное — была проведена частичная мобилизация, что усилило позиции ВС РФ на фронте. Существенная часть мобилизованных уже прошла подготовку, слаживание, распределение, прибыла в районы проведения специальной военной операции и теперь готова к ведению боевых действий.

Именно сейчас для российских войск сложились самые благоприятные условия, чтобы начать новое наступление. В противном случае — момент может быть просто упущен.