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Ольга Лебедева

Американский военный советник Киева требует от США кассетные бомбы для повышения "смертоносности ВСУ"

Силовые структуры » Министерство обороны

Дэн Райс, американский советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, призвал Вашингтон санкционировать поставку кассетных боеприпасов Киеву, чтобы увеличить "базовую смертоносность” ВСУ и "выиграть войну” против России.

Американский военный советник Киева требует от США кассетные бомбы для повышения "смертоносности ВСУ"

Во время интервью CNN Райс пояснил, что использование этих боеприпасов "похоже на бросание огнемета в кучу муравьев” и "увеличит количество поражений артиллерийских снарядов в пять-десять раз, сделав их смертоноснее”.

"Так вы увеличите базовую летальность и выигрываете войну. Если мы хотим победить, нам нужно дать им (украинским военным) что-то подобное”, — сказал он, отметив, что именно кассетные бомбы смогут обеспечить "переломный момент” на украинских фронтах.

По словам военного советника, сейчас загвоздка в том, что администрация президента США Джо Байдена "не желает поставлять такие боеприпасы на Украину, поскольку это разозлило бы западноевропейские государства, которые подписали договор о запрете этого оружия".

Об этом, кстати, ещё в ноябре говорил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, ссылаясь на "собственную политику США" и не упомянув о том, что Конвенция 2008 года о кассетных боеприпасах (CCM), запрещающая эти виды оружия, была подписана более чем ста странами, включая большинство государств-членов ЕС. Впрочем, России, США и Украины среди подписантов нет.

Снаряды пролонгированного действия

Одной из основных проблем, связанных с кассетными бомбами, является большое количество неразорвавшихся боеприпасов, остающихся после ударов. Именно они представляют угрозу для гражданского населения.

Райс, однако, настаивает на том, что киевские силы будут использовать это оружие ответственно и "уберут” за собой, "как только они освободят город”. Наивный?

К слову, Россия неоднократно обвиняла Украину в использовании кассетных бомб советского производства как до, так и после того, как Москва начала свою специальную военную операцию на территории Незалежной. Например:

  • в марте украинская армия использовала ракету "Точка-У" с кассетным зарядом для удара по центру Донецка, в результате чего более 20 мирных жителей погибли и десятки получили ранения;
  • в октябре Россия обвинила ВСУ в использовании кассетного боеприпаса для ракетной установки HIMARS американского производства для удара по переправе через реку в Херсоне, в результате чего погибли четыре мирных жителя.

Киев привычно всегда всё отрицает.

Считается, что США располагают запасами кассетных боеприпасов, но до сих пор воздерживались от официальной отправки чего-либо из этого на Украину. Однако, несмотря на то что экспорт такого оружия был запрещен конгрессом, несколько американских экспертов предположили, что президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен "потенциально могут отменить этот запрет".

Но и без этого "разрешения" ВСУ где-то разжились кассетными снарядами. Например, по некоторым данным, украинские военные стали активно применять миномётные боеприпасы М971 израильского производства с кассетной боевой частью.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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