Дэн Райс, американский советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, призвал Вашингтон санкционировать поставку кассетных боеприпасов Киеву, чтобы увеличить "базовую смертоносность” ВСУ и "выиграть войну” против России.
Во время интервью CNN Райс пояснил, что использование этих боеприпасов "похоже на бросание огнемета в кучу муравьев” и "увеличит количество поражений артиллерийских снарядов в пять-десять раз, сделав их смертоноснее”.
"Так вы увеличите базовую летальность и выигрываете войну. Если мы хотим победить, нам нужно дать им (украинским военным) что-то подобное”, — сказал он, отметив, что именно кассетные бомбы смогут обеспечить "переломный момент” на украинских фронтах.
По словам военного советника, сейчас загвоздка в том, что администрация президента США Джо Байдена "не желает поставлять такие боеприпасы на Украину, поскольку это разозлило бы западноевропейские государства, которые подписали договор о запрете этого оружия".
Об этом, кстати, ещё в ноябре говорил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, ссылаясь на "собственную политику США" и не упомянув о том, что Конвенция 2008 года о кассетных боеприпасах (CCM), запрещающая эти виды оружия, была подписана более чем ста странами, включая большинство государств-членов ЕС. Впрочем, России, США и Украины среди подписантов нет.
Одной из основных проблем, связанных с кассетными бомбами, является большое количество неразорвавшихся боеприпасов, остающихся после ударов. Именно они представляют угрозу для гражданского населения.
Райс, однако, настаивает на том, что киевские силы будут использовать это оружие ответственно и "уберут” за собой, "как только они освободят город”. Наивный?
К слову, Россия неоднократно обвиняла Украину в использовании кассетных бомб советского производства как до, так и после того, как Москва начала свою специальную военную операцию на территории Незалежной. Например:
Киев привычно всегда всё отрицает.
Считается, что США располагают запасами кассетных боеприпасов, но до сих пор воздерживались от официальной отправки чего-либо из этого на Украину. Однако, несмотря на то что экспорт такого оружия был запрещен конгрессом, несколько американских экспертов предположили, что президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен "потенциально могут отменить этот запрет".
Но и без этого "разрешения" ВСУ где-то разжились кассетными снарядами. Например, по некоторым данным, украинские военные стали активно применять миномётные боеприпасы М971 израильского производства с кассетной боевой частью.
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