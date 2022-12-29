Российские танки можно защитить от "Джавелина"

Сегодня только безразличный ко всему человек не знает про применение на Украине противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" ("Дротик"), который пролетает над танком и, взрываясь над ним воздухе, поражает его сверху. Вот до чего дошла изобретательность у этих западных военных. Придумали наши танки бить в крышу, где у них самая тонкая броня.

В ответ на это в наших СМИ появились многочисленные фотографии российских танков (и не только танков), с решетчатыми крышами над башнями, поднятыми над ними на стойках. Это что и для чего? А вот как раз для защиты танков от этих самых "Джавелинов".

Как известно, французы ещё в Первую мировую войну на своих танках "Сен-Шамон" стали делать крышу из металлической сетки в форме "домика", чтобы заброшенные на них германские гранаты, попросту с неё скатывались, не успевая взорваться.

От немецких фауст-патронов наши советские танкисты защищались навариванием на броню самых разных заграждений, цель у которых была одна — не допустить удара кумулятивного боеприпаса непосредственно о броню. Потому что наиболее благоприятное расстояние для пробития последней рассчитано заранее и составляет как раз то самое расстояние, что находится между взрывателем и кумулятивной воронкой. Будет оно больше — огненная струя от схлопнувшейся при подрыве боеприпаса кумулятивной воронки может броню и не пробить.

То есть, уже тогда понимали, что кумулятивный заряд должен быть подорван не на самой броне, а на некотором от неё отдалении. Потому что в этом случае силы взрыва, чтобы её пробить, уже не хватало. На броне оставался характерный след, названный танкистами "укусом ведьмы" (или "поцелуем ведьмы"). В любом случае, от сквозного пробития это броню защищало!

У американцев во Второй мировой войне были в большой чести "истребители танков" — самоходные пушки с тонкой бронёй, но мощными орудиями. Уничтожать вражеские танки они должны были из засад и укрытий. Но для того, чтобы экипаж мог покинуть подбитую машину как можно скорее, крыши на том же истребителе танков М10 делать не стали. Удобно стало выбираться из машины. Кроме того — никакой загазованности при самой интенсивной стрельбе. А от дождя и солнца экипаж защищал брезентовый тент.

Однако, как быть, если твою машину с неба обстреливает из пушек и пулемётов вражеский самолёт? Отстреливаться из своего собственного пулемёта? Возможность было предусмотрена, но как-то уж больно неравная получалась у САУ с самолётом дуэль.

И тогда в полевых мастерских при помощи автогена из подбитых машин начали вырезать куски брони и вместо крыши приваривать их над башнями на стойках. Так обеспечивалась вентиляция. Но чтобы, при необходимости, башню можно было покинуть, крепили эту бронировку на дверных петлях. Взял, "крышу" откинул, и беги, куда подальше, пока в загоревшейся машине не рванул боепомплект. Но после окончания войны САУ с башнями без крыши строить перестали, и опыт этот забылся.

О том, что было потом, мы, в общем-то, все осведомлены. Появился так называемый КАЗ ("Комплекс активной защиты"), причём не один. Как такие комплексы работают, здесь рассказывать смысла нет, писалось об этом неоднократно. Важно то, что на серийный танках, кроме разве что "Арматы", никакими КАЗами и не пахнет. И почему так — понятно. "Штука" это очень дорогая, сложная и капризная в работе.

Правда, в своём недавнем интервью порталу "РИА Новости" индустриальный директор госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев заявил, что наш КАЗ "Арена-М" способен перехватывать атакующие снаряды с любых направлений.

"Его возможности настолько высоки, что позволяют перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные Javelin и Spike, атакующие сверху".

И это было бы просто отлично, если бы эта самая арена стояла на всех наших боевых машинах. А она есть где-то, но не там, где надо.

Вполне логично было бы просто сделать крышу над всем корпусом танка. И зафиксировать её таким образом, чтобы своего положения по отношению к нему она не меняла при любом положении башни. То есть, в какую бы сторону башня танка не поворачивалась, "крыша" продолжала бы его защищать! Вот тогда и наши танки, а может быть даже и боевые машины пехоты, и САУ могли бы получить стопроцентную защиту от этих самых "Джавелинов" сверху!

Может быть, просто обварить весь танк "решётчатыми башнями" и натянуть между ними металлическую сеть такой прочности, чтобы пресловутый "Джавелин" её не прорвал? И тогда он уже точно окажется против танка бессилен. А спереди, с лобовой проекции, его отразит и существующая активная броня.

Ещё в 1950-ые годы в СССР разрабатывали оригинальную систему защиты против ПТУРов — "Зонтик". Суть её заключалась в том, что на стволе пушка крепились подвижные "спицы", похожие на спицы чрезмерно разросшегося зонта. Ручкой "зонта" понятное дело, служил ствол орудия, а в качестве защитного элемента использовалась металлическая мелкоячеистая сеть.

Летит на танк снаряд: башня разворачивается ему навстречу, и он ударяется в "покрышку" этого "зонтика". А если всё тихо-мирно, то он складывается и никому не мешает. До сих пор не пойму, почему эту тему "прикрыли". Неужели тогдашние ПТУРы сеть пробивали и при этом не взрывались? Или же было что-то ещё? Как бы там ни было — данное "устройство" на наших танках не появилось.



Вот, что можно предложить сегодня. Смотрим на первый рисунок. На нём показана поднимающаяся над танком рама с барабаном в задней части, на который намотана прочная металлическая сеть. Требуется защита со стороны верхней полусферы? Пожалуйста! Рама поднимается, сеть быстро сматывается с барабана и закрывает большую часть проекции танка.

На металлическую сеть можно положить сеть маскировочную или кусок ткани "Накидка", то есть повысить незаметность танка одновременно с его защищённостью. Как только угроза нападения минует, рама прямо из танка складывается. Причём, складывается так, что повороту башни и наведению орудия она при этом не мешает.

Смотрим на второй рисунок. Здесь конструкция защитного экрана несколько иная. Позади танка имеется короб с ножевыми пластинами, аналогичными тем, что защищают сегодня борта на танке Т-90, только пониже, в районе моторного отделения. Секции раскрываются вместе с рамой и закрывают сверху весь танк!

И КАЗ, куда же без него?! Но не совсем обычный. По всему периметру танка установлены блоки суббоеприпасов, уничтожающие подлетающие к танку ПТУРы. Вместо более или менее привычных суббоеприпасов осколочного действия на "защитном поясе" этого танка можно расположить ещё и контейнеры с пулями-стрелками. Часть из них по бортам танка может быть установлена с небольшим наклоном вниз, а часть — прямо в небо и под различными углами. А возможно использование и смешанных боеприпасов.

Как только спереди сверху (или же сбоку) к танку станет приближаться нечто "джавелинообразное", как навстречу ему станут выстреливаться сначала осколочные боеприпасы, а затем это "нечто" встретит "огненный шторм" в виде залпа из нескольких десятков, а то и сотен пуль-стрелок. Большой вес "защитного пояса"? Так ведь особой-то брони на танке нет. Зачем ему какая-то броня, когда у этого танка столько различных способов активной защиты?!