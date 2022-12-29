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Александр Приходько

Итоги 2022 года: кто внес наибольший вклад в победу России

Силовые структуры » Министерство обороны

Конец декабря — время для подведения итогов года. С главным событием уходящего 2022-го все понятно — это специальная военная операция на Украине. А потому все рейтинги и голосования неминуемо связаны именно с этой темой: люди выбирают военкоров года и тех, кто внес наибольший вклад в СВО. А вершину списка топа медиаперсон теперь занимают те, кто непосредственно связан с ведением боевых действий.

Итоги 2022 года: кто внес наибольший вклад в победу России

Военкор года

В 2022 году профессия военного корреспондента стала иметь особое значение. Именно они, находясь на передовой первыми сообщали о промежуточных итогах операции, делали прогнозы хода боевых действий и даже иногда решали проблемы военнослужащих, которые возникали в процессе проведения СВО. А потому известный патриотический музыкант Аким Апачев решил выбрать, кто из военкоров был лучшим в уходящем году.

Даже далеко неполный список всех журналистов, кто работал на фронте, не смог поместиться в одно голосование, а потому оно было разбито на две части. В первой на момент публикации с большим отрывом лидируют автор проекта WarGonzo Семен Пегов (40%) и корифей российской военной журналистики Александр Сладков (49%). Второй список возглавляет руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный (61%). Все трое — действительно достойно и не жалея себя выполняли свою нелегкую работу, находясь на самом переднем крае. Семен Пегов даже получил ранение, наступив на мину нажимного действия "Лепесток", заложенную противником.

Медиаперсона года

Интересно в этом году выглядит ТОП-10 Медиаперсон по мнению экспертов агрегатора "Асфальт". И хотя там есть представители шоу-бизнеса, например, рэп-исполнитель Канье Уэст, спецоперация сильно повлияла на составление этого списка. В него попал Владимир Соловьев (7 место), который в ежедневном режиме комментирует СВО, общается в своих эфирах с военными экспертами и командирами подразделений, пытается привлечь внимание к проблемам российских бойцов.

Примечательно, что министр обороны Сергей Шойгу, ответственный за спецоперацию в топ медиаперсон 2022 года по мнению экспертов не попал.

Зато попал в ТОП-10 бывший экс-министр обороны Игорь Стрелков (5 место), который в этом году получил новый виток популярности в соцсетях, став объектом многочисленных мемов. В списке оказалась даже певица Юлия Чичерина (4 место), которая за прошедший год особенно много выступала перед российскими бойцами на передовой.

Однако вершину топа уверенно и вполне заслуженно заняли те, кто непосредственно связан с проведением СВО и делал в минувшем году много заявлений на эту тему. Второе место по праву занял глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, чья непримиримая патриотическая позиция нашла свой отклик среди граждан России.

Ну, и первое место совершенно неожиданно взял петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. По версии экспертов, его ЧВК "Вагнер" стала находкой для специальной военной операции, уверенно наступая на позиции ВСУ и проламывая оборону противника сначала в Попасной, а теперь и в районе Бахмута. Сам Пригожин также запомнился в этом году сильными заявлениями, которые он часто делал прямо с линии фронта.

В других рейтингах результат примерно такой же. Например, еще в начале декабря свой опрос проводило сообщество "Мировая политика". Там с результатом 54 процента первое место тоже занял Пригожин. Второе место досталось Сергею Суровикину, третье за Рамзаном Кадыровым.

Опрос ТГ-канала "ВОЙНА [ Россия Украина ]" показал, что 36 процентов из 13 тысяч опрошенных на первое место тоже ставят основателя "ЧВК Вагнер". Второе место с результатом 35 процентов — Суровикин. 11 процентов голосов получил Кадыров и вот тут 10 процентов проголосовало и за министра обороны Сергея Шойгу. В других рейтингах его либо не было, либо результаты опросов колебались в пределах 2 процентов.

Патриоты года

И хотя никто не составлял рейтинг патриотов года, не упомянуть о некоторых людях просто нельзя. Например, о депутате Госдумы Виталии Милонове, который добровольно направил прошение об отправке в зону спецоперации и теперь служит старшим наводчиком противотанковой артиллерийской батареи.

Звание "Патриота года" вполне заслуживают и некоторые другие депутаты Государственной думы, среди которых Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий. Все они находятся в Донбассе с самого начала СВО.

"Патриотом года" также вполне можно было бы назвать командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, который принимал непосредственное участие в штурме Мариуполя, рэп-исполнителей Ричарда Семашкова (РИЧ), Александра Степанова (ST), Дмитрия Гинтера (Schokk), которые не пошли на поводу у западной пропаганды и публично поддержали специальную военную операцию, а также каждого сотрудника издательства "Черная сотня" и книжного магазина "Листва", кто имел отношение к созданию гуманитарного проекта "Тыл-22", помогавшего бойцам и мирным жителям в зоне СВО.

Все эти списки, топы и голосования — закономерны. Специальная военная операция внесла свои коррективы во все сферы жизни россиян и начала новую эпоху. А новая эпоха требует новых героев: военкоров, эффективных военачальников, грамотных управленцев и настоящих патриотов России.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сергей шойгу рамзан кадыров игорь стрелков виталий милонов сергей суровикин евгений пригожин
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