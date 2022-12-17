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Ольга Лебедева

Военный синоптик: генерал Мороз отдаст приказ о наступлении уже на следующей неделе

Силовые структуры » Министерство обороны

Хотя Украину пока ещё не замело снегом, холодное дыхание Арктики уже дотягивается до центральной части Европы. Как-никак на улице декабрь.

И хотя пока на линии фронта жизнь бойцам с обеих сторон осложняет распутица, военный метеоролог Евгений Тишковец утверждает, что уже на следующей неделе в дело вмешается генерал Мороз.

По мнению подполковника запаса, наступление настоящей зимы и промерзание грунта скажутся на интенсивности боевых действий. Тишковец говорит, что, вероятнее всего, интенсивность боев начнёт расти, поскольку техника перестанет вязнуть в непроходимой грязи:

"Сейчас распутица на Украине создаёт большие трудности для перемещения тяжёлой техники. Да и солдаты мокнут и мёрзнут", — пояснил метеоролог в эфире ТК Россия 24.

Впрочем, сами бойцы ВСУ об этом уже давно говорят на весь мир:

Обстановка на фронте — украинская сторона

Под Бахмутом у ВСУ несут огромные потери. В окопах они находится не могут из-за большого скопления воды, погодные условия — грязь, мягкая и рыхлая земля, техника тяжело проезжает

 

На этом фото полноприводный автомобиль Toyota Land Cruiser 75/90. Вот такие дороги сейчас под Бахмутом.

Под стать погоде и настроения в украинских окопах. Там, судя по роликам, публикуемым в соцсетях солдатами ВСУ, началась апатия, из-за того, что их бросили умирать, а госпиталя забиты.

Об этом западным СМИ сообщил даже главарь батальона нацистов "Свобода"* Пётр Кузик, чье подразделение пытается удерживать Бахмут:

"Поля и леса вокруг усеяны трупами украинских солдат, а обороняться приходится в сильном холоде и по колено в воде.

Они [русские] почувствовали слабость в нашей обороне. Вчера под Бахмутом некоторые подразделения не выдержали этого артиллерийского натиска и отступили".

Отвечая на вопрос о том, насколько серьёзны людские потери, он сказал:

"Они колоссальны. Мы даже не считаем тела, — и добавил: — Я думаю, что скоро Бахмут перейдет в оперативное окружение".

Обстановка на фронте — российская сторона

Украинская пехота, судя по их же роликам в соцсетях, не утруждают себя обустройством пусть временных, но всё же пристанищ, почему-то предпочитая сидеть в холоде и сырости, самолично подрывая не только здоровье, но и боевой дух.

В то же время российские солдаты, как отмечает Тишковец, в ожидании наступления холодов "превращают свои окопы в настоящие произведения инженерного искусства".

В сети завирусился ролик, созданный одним из наших военных. На видео показана разница между "бытовыми условиями" ВС РФ и ВСУ:

Зима близко

Совсем скоро боевые действия перейдут в зимнюю фазу. По прогнозу синоптиков, снег укроет землю в зоне СВО ещё до конца декабря. Тогда же ударят морозы.

По мнению военного синоптика, мена времён года неминуемо отразится на боевых действиях. Вести их станет сложнее:

"При снегопаде, сильном ветре дистанции контакта с противником значительно уменьшаются. Кроме того, глубокий снег на 40% снижает эффективность осколочно-фугасных боеприпасов. И если летом солдаты и техника буквально растворяются в зеленых насаждениях, то на заснеженных просторах все как на ладони, и чтобы скрыть свой лагерь от тепловизоров противника, потребуется хорошая теплоизоляция", — говорит Тишковец.

И всё же генерал Мороз, который исторически выступает на стороне русской армии, "с новой недели готов отдать приказ о наступлении".

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* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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