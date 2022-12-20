Конфронтация между Россией и НАТО — вопрос нескольких недель

Сразу несколько инсайдеров, не доверять которым как бы нет оснований, сообщили вдруг, что НАТО якобы приняло решение официально вступить в конфликт на стороне Украины в ближайшие недели или даже дни. Среди заявивших чиновники польского минобороны, генштаба самого альянса, офицеры французской армии и — куда ж без них — минобороны Украины.

Об этом рассказал документалист, автор Telegram-канала "Хроники России" Борис Карпов в статье, опубликованной на портале Rusreinfo.

По его словам, основной причиной такого решения может быть опасение, что Россия начнёт "генеральное наступление", которое уничтожит украинскую армию не только на Донбассе, но и на территориях, остающихся подконтрольными Киеву. По последним — руководство НАТО в этом даже не сомневается — бить будут части, находящиеся сейчас вблизи белорусско-украинской границы.

"НАТО всегда заявляло предельно ясно: Украина НЕ МОЖЕТ ПРОИГРАТЬ. Таким образом, для Вашингтона единственным решением было бы ввести войска альянса на Украину, надеясь, что это остановит наступление России. Расчёт на то, что Владимир Путин не захочет напрямую противостоять НАТО с возможными (ядерными) последствиями, а потому отступит", — пишет Карпов.

Впрочем, рассуждает автор статьи, несмотря на воинственную риторику, открытое вмешательство НАТО в украинский конфликт (читай: в войну с Россией) может быть невозможным по нескольким причинам:

с одной стороны, само НАТО говорит о нынешнем дефиците боеприпасов и техники в результате своих массовых поставок на Украину;

с другой стороны, народы Европы, вряд ли готовы поддержать войну, поскольку в настоящее время они больше озабочены своим выживанием зимой.

Что рассказали инсайдеры-французы

В настоящее время французская армия разделена на три группы:

воинственно настроенные офицеры, никогда не видевшие войны вблизи;

те, кто хочет сохранять нейтралитет, потому что считают, что армии лучше защищать интересы Франции;

те, кто считает, что этот конфликт французов не касается, и им не нужно в него вмешиваться.

Между тем, учения по подготовке к "войне высокой интенсивности" продолжаются с марта. Сначала они проходили в Центральной части Франции на военных базах в малонаселенных департаментах. Сейчас в основном отрабатываются навыки ведения боя в условиях города.

Что же касается заявлений президента Макрона о том, что он хочет "мирного разрешения конфликта за столом переговоров", то это, по словам французских офицеров, "отвлекающий манёвр", который нужен для того, чтобы дать США и ЕС время пополнить истощённые запасы оружия.

Вот в это лично я верю безоговорочно, ведь недавние откровения бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель показали — такой "финт" однажды уже был провёрнут. И наверняка сейчас есть соблазн "не изобретать велосипед".

Впрочем, по крайней мере во Франции, мало, кто верит, что российский президент второй раз "купится" на это.

В общем, что бы там ни планировали политики, французские военные желанием воевать с Россией не горят.

Политики гнут свою линию

У правительств Европы и США, напротив, соблазн "ввязаться в войну" (не им же идти с автоматами в окопы) велик, поскольку,

с одной стороны, они имеют крах доллара, хоть и необъявленный,

с другой — продолжающийся и набирающий обороты экономический кризис в западных странах.

Состояние войны привело бы к введению военного положения и всеобъемлющему контролю над населением, а если повезёт, то и сплотит граждан, сейчас недовольных своими властями.

Зачем нужны разговоры о войне Россия-НАТО

На этот счёт у политологов есть две гипотезы:

вступление НАТО в войну "немедленно заставит Москву капитулировать из-за страха". И тогда западные страны получат доступ к ресурсам "ослабевшей России", а президент Путин "исчезнет со сцены"; все это — результат "интоксикации НАТО", которое боится предстоящего генерального наступления российских войск на Украине и пытается вот таким шантажом заставить его отменить.

Зря стараются

Чем бы ни руководствовались западные функционеры партии войны, очевидно, что все их расчёты — блеф, поскольку ясно, что Россия выполнит свою миссию до конца. Рассчитывать на то, что ВС РФ отступят перед лицом нескольких полков НАТО, с вооружением которых Россия знакома, — по меньшей мере странно. Тем более, что сценарий этот — если вдруг его начнут реализовывать — очень смертоносный.

В качестве примера Карпов показал карту, которую, по его словам, предоставили ему французские друзья. На ней наглядно показано, чего ждать Пятой республике, если НАТО всё же решится вступить в бой:

"Французские друзья, живущие в этом районе, должны взять отпуск", — советует документалист.

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