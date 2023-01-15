Семьи российских пленных получают видеозаписи пыток и требования денег

Семьям двоих российских военнослужащих, захваченных в плен на Украине, нацисты прислали видеозаписи пыток солдат и требования денег.

Видео было опубликовано омбудсменом Татьяной Москальковой, которая призвала ООН и Красный Крест, "срочно потребовать" от Киева соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей пытки, насилие и унижение человеческого достоинства.

В Telegram-канале правозащитница рассказала, что ужасные фотографии и видео 14 января ей прислали напуганные родственники "захваченных в плен российских военнослужащих Владислава Коваленко и Петра Крикунова". Я не могу показать их здесь по этическим мотивам, а также по причине того, что вымогатели — бравые воины ВСУ — изъясняются за кадром на хорошо поставленном русском матерном.

На видео один из двух военнопленных разговаривает по видеосвязи со своей семьей, при этом его избивают, оскорбляют и заставляют зачитать подготовленный текст, в котором говорится, что, если семья солдата не заплатит $25 тысяч, он умрет.

Москалькова также опубликовала фотографию другого пленного военнослужащего, сидящего голым на земле, с мешком на голове и пятнами крови вокруг.

"С неизвестных аккаунтов бесчеловечные анонимы показывают матерям, как они плохо обращаются со их детьми, и угрожают убить их, если не получат выкуп. Еще одно свидетельство для будущего суда над нацистами!" — написала омбудсмен.

Правозащитница подчеркнула, что призывает украинского коллегу, а также Комитет ООН против пыток, Европейский комитет по предотвращению пыток, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста "срочно потребовать" от Киева немедленного прекращения соблюдения Женевской конвенции.

По ее словам, она готовит исковое заявление по этому делу для направления главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Украинский плен — взгляд изнутри

Админы Telegram-каналов "Рыбарь" и "Военные хроники" пообщавшись с нашими ребятами, вернувшимися из застенков ВСУ, рассказали, как выглядит украинский плен "изнутри".

То, что они узнали, шокирует любого человека с нормальной психикой.

Издевательства и пытки

Лишь 5% захваченных военнослужащих не подвергаются побоям: отсутствие рукоприкладства в ВСУ считается дурным тоном.

Ещё 15% избежали побоев только потому, что попали в плен без сознания.

Тяжелее всего судьба раненых: примерно половину расстреливают на месте, особенно выходцев из ДНР и ЛНР.

Правда, констатируют журналисты, в последнее время количество казней немного уменьшилось — ВСУшники нашли "золотую жилу" в виде получения выкупов за российских бойцов.

Ад начинается сразу после попадания в плен, прямо на позициях:

сотрудники СБУ, ГУР, "Кракена" и других формирований подвергают их наиболее жёстким допросам. Больше всего страдают кадровые военнослужащие — мобилизованные часто не владеют информацией об обстановке на фронте.

"Методы", которые применяют на таких "допросах" показывают, что методички нацистов третьего рейха — единственная литература, которую читали украинские военные.

История военврача Даниила Пшеничного

Портал "Трибунал" опубликовал интервью вернувшегося из украинского плена российского военврача Даниила Пшеничного. Он рассказал о том, как военные попали в плен и что происходило за стенами украинских СИЗО.

По словам военного медика, ему и его товарищам повезло: они были взяты в плен бойцами теробороны, которые похвастались "уловом", разместив видео в соцсетях. После этого, по его словам, командование решило, что из-за огласки "нельзя пускать их в расход".

Условия содержания военнопленных

Отношение к раненым

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