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Инна Новикова

Военный эксперт: у Запада нет техники, которая может нас напугать

Силовые структуры » Министерство обороны

Есть ли у НАТО оружие, которое действительно опасно для Вооружённых сил Российской Федерации, а также о новой стратегии Запада, связанной с использованием "анонимных" беспилотников, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой военный эксперт, начальник управления "С" Федерации силовых структур "Кремль-9" Александр Артамонов.

Военный эксперт: у Запада нет техники, которая может нас напугать

— Александр, поставки какого натовского оружия могут принципиально повлиять на ход спецоперации?

— Большинство западного оружия оказалось очень плохого качества. У них есть хорошее оружие HIMARS — великолепная система, но никак не залпового огня. Потому что это система точного поражения цели, а не покрытия площадей, как у нашей системы "Торнадо-С". У них подобная система есть, но в штучных экземплярах. У них есть РСЗО, но они их на Украину крайне мало поставляют, поскольку специализировались на точечном поражении военных объектов. С точки зрения широкомасштабной войны у них нет техники, которая может нас напугать. У них вообще нет инновационной техники, нет боевых лазеров. А у нас два боевых лазера:

  • "Пересвет",
  • "Задира".

У НАТО нет массовых самолётов пятого поколения. Потому что самолёты пятого поколения строят немногие. А F35 в зоне конфликта не используют — это уже будет американская авиация. У них нет вертолётов, которые будут поставлены. Даже британские "Апачи", которые решили пока не поставлять, это просто тяжёлые вертолёты, и больше ничего.

У НАТО нет ничего, что может нас напугать. Главное, у них нет гиперзвукового оружия.

Но нас должна пугать возможность использования ракетного оружия точного интеллектуального наведения с их стороны. Ракеты Brimstone ("сера" в переводе с английского), в особенности морского базирования Brimstone CSP, в состоянии поразить опору Крымского моста. У НАТО 5 тысяч крылатых ракет, очень много беспилотников новых систем. Наша система ПВО действительно эффективна: С400, С500, "Буки", "Торы". Вопрос в множественности целей. Если полетит рой в несколько сот экземпляров, то ПВО просто захлебнется.

— Насколько такая ситуация возможна практически?

— К сожалению, очень возможна. Первая проба пера была в Рязани: старый Ту-141 (самолёт дальней разведки, 1970-х годов) был переделан в ударный БПЛА. НАТО сейчас пробуют возможность анонимного налёта. А как ты докажешь?

Вторая проба пера — Севастополь. Был совершён налёт надводными беспилотниками малого класса MANTAS T2 — это очень опасная система с большой дальностью, запущенная британцами.

Ты никогда не докажешь, какой стране принадлежит беспилотник. Мы знаем, что беспилотники подорвали "Северный поток", даже знаем тип беспилотника. Но доказать ничего нельзя. Поэтому использование беспилотников как террористического оружия — это козырная карта Запада. Они любят такого рода войну.

— Не только они. Про Азербайджан говорят то же самое.

— Да, Азербайджан по Шушинской декларации производит "Байрактар ТБ2". Он считает себя союзником Украины и поставляет ей гуманитарную помощь. А насколько она гуманитарная, судить самому Азербайджану. Это очень серьёзная проблема.

У Запада есть новейшее оружие, которое нам мешает в области ПВО. Например, британский Starstreak — очень неприятный вид зенитно-ракетного комплекса. Три дротика со скоростью три маха на последнем сегменте полёта, то есть три скорости звука, которые сначала пробивают насквозь корпус самолёта, потом взрываются на три части. Это ограничивает применение нашей авиации.

Самое главное, я надеюсь, что на Западе хватит ума не устроить провокации с атомной электростанцией. Потому что, когда укронацизм окончательно станет проигрывать, они будут способны на логику германского нацизма.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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