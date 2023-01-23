Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Николаев

Шведы решили испытать свою суперсовременную гаубицу Archer на украинском полигоне

Силовые структуры » Министерство обороны

Находясь в нетерпеливом ожидании вступления в НАТО и не желая отставать от старших партнёров, Швеция тоже решила подкинуть побольше толстых дровишек в украинский костёр. На днях было заявлено о поставке на Украину боевых машин пехоты CV90 и самоходных артиллерийских орудий Archer. Что касается последнего, то ряд экспертов считает данную систему чуть ли не лучшей в мире. На чём же зиждется эта уверенность?

Шведы решили испытать свою суперсовременную гаубицу Archer на украинском полигоне

Для начала, немного о характеристиках "чудо-оружия".

155-мм гаубица Archer смонтирована на шасси грузового автомобиля, который может развивать максимальную скорость до 90 км/ч, в зависимости от варианта автомобиля. И понятно, что не по пересечённой местности.

Орудие может вести огонь с темпом стрельбы до 8 выстрелов в минуту. При этом, управление осуществляется полностью дистанционно экипажем из бронированной кабины машины. Человеческое участие требуется только для перезарядки боекомплекта, составляющего 21 снаряд. Время перезарядки — 8-10 минут.

Вся фишка "лучника". а именно так переводится слово "archer", выражается словами "shoot and scoot", то есть — "стреляй и убегай". Именно под таким девизом в Интернете представлены многочисленные видеоролики с демонстрацией работы этой САУ.
Как работает этот принцип на практике?

Экипаж САУ, получив задачу на открытие огня, выдвигается на огневую позицию, приводит орудие в боевое положение и наводит на цель. С момента остановки на позиции и до готовности проходит не более 30 секунд. Затем, в зависимости от задачи, орудие производит серию выстрелов. Учитывая скорострельность, САУ может отстрелять весь боезапас за 2,5-3 минуты. Выполнив задачу, экипажу требуются те же 30 секунд, чтобы перевести установку в походное положение и покинуть позицию. А дальше — ищи, свищи. Так это должно выглядеть.

Если учесть, что Archer может стрелять знаменитыми снарядами "Экскалибур" на расстояние до 60 км, то можно понять, почему западные эксперты приходят в неописуемый восторг от этого творения шведских инженеров. Реакция наших специалистов более неоднозначна:

  • одни готовы закидать "лучника" шапками;
  • другие смотрят довольно серьёзно;
  • а третьи кричат: "всё пропало — это самая суперсовременная западная пушка".

Всё так. У каждого своя правда. Но относиться к рекламным брошюркам и демонстрационным роликам военной техники в Интернете нужно всё-таки с известной долей скепсиса. Технические характеристики, заявленные производителем, вовсе не означают, что это правда.

И вообще, изучая вооружение, надо смотреть не только на его характеристики, но и на его "историю болезни": как оно разрабатывалось, как принималось на вооружение, и, в конце концов, как воевало. И по этим трём "КАК" есть вопросы:

  • во-первых "лучник" ни разу не воевал. Украина для него — первый полигон во всех смыслах;
  • во-вторых, разработка и приёмка на вооружение этого изделия в Швеции шла долго и со скрипом. Сроки передачи в армию постоянно переносились;
  • и, в третьих, самое примечательное. Одновременно с поставкой в шведскую армию планировалось, что САУ также пойдёт на экспорт в соседнюю Норвегию. Но соседи, практически в последний момент, отказались покупать шведскую пушку.

Это тем более странно, что экспорт, в нашем случае, понятие условное. "Арчер" был совместной разработкой Швеции и Норвегии. Обе стороны хотели разделить затраты на разработку поровну, и в каждую из своих армий поставить по 24 единицы САУ.
Но в ожидании затянувшейся поставки, Норвегия и вовсе решила отказаться от "лучника". Было это ещё в 2013 году.

В заявлении Министерства обороны Норвегии по этому поводу было указано, что ввиду изменения концепции Вооружённых сил, они должны быть более мобильны и действовать оперативно. Это подразумевает, что САУ "Арчер" больше не соответствуют новым требованиям.

Странно, а как же девиз "shoot and scoot"? Куда уж оперативнее, чем Archer. Он действительно по заявленным параметрам быстрее всех. Но, увы, конкретные претензии к орудию Норвегия не раскрыла. Во всяком случае, для публики.

Швеция, тем не менее, произвела планировавшиеся 48 единиц САУ, из которых только 24 штуки рассчитывала оставить себе, а остальные — продать. И, вроде бы, даже наклёвывалась сделка с Хорватией, но в итоге покупатель предпочёл немецкие САУ. А Норвегия, кстати, купила корейские гаубицы.

Швеция долго не могла решить, что ей делать с этой "норвежской" партией. Ибо оставлять всё себе казалось избыточным. Несмотря на демонстрируемую по отношению к России враждебность, Швеция несёт на себе наследие страны с нейтральным статусом. Её вооружённые силы насчитывают всего 14 тыс. человек, а в артиллерии — лишь два полка.

Но вот появился "украинский кейс", и "вашингтонский обком" дал Стокгольму добро. И, вероятно, скоро мы узнаем на практике, почему в своё время Норвегия отказалась от этого "чудо-оружия". Украинский полигон должен ответить на этот вопрос.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато армия оружие швеция украина норвегия
Новости
РВ: российские десантники разгромили опорные пункты ВСУ в лесу под Кременной
Глава МИД Италии Таяни: ЕС начнёт склонять Киев к переговорам с РФ, когда та прекратит обстреливать инфраструктуру Украины
Актриса Марина Аниканова: Находящийся в коме Роман Костомаров болен вирусом
Пушилин пообещал заново отстроить новое жильё в Соледаре
Леонков заявил, что США отдали Киеву всю советскую бронетехнику, чтобы загрузить свой ВПК
Представитель ГУР Скибицкий спрогнозировал активные бои в Донбассе в начале весны 2023 года
Песков: расплачиваться за военную помощь Киеву придётся украинскому народу
Геннадий Болгарин об упавшей с лестницы Ларисе Удовиченко: "Как выпьет, тянет на подвиги"
NYT: военные действия на Украине вступили в "более смертоносную и судьбоносную фазу"
Пшидач: в ЕС уже выстроилась очередь из стран, желающих заработать на восстановлении Украины
Популярное
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии

Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.

Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Военкор Сладков заявил, что "точно будет" вторая волна частичной мобилизации
Знак зодиака 23 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
Шеремет допустил расширение границ СВО из-за поддержки ВСУ со стороны Запада
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Последние материалы
Ермак: Украине для победы необходимо не 10-20 танков, а несколько сотен
РВ: российские десантники разгромили опорные пункты ВСУ в лесу под Кременной
Глава МИД Италии Таяни: ЕС начнёт склонять Киев к переговорам с РФ, когда та прекратит обстреливать инфраструктуру Украины
Актриса Марина Аниканова: Находящийся в коме Роман Костомаров болен вирусом
Пушилин пообещал заново отстроить новое жильё в Соледаре
Леонков заявил, что США отдали Киеву всю советскую бронетехнику, чтобы загрузить свой ВПК
Представитель ГУР Скибицкий спрогнозировал активные бои в Донбассе в начале весны 2023 года
Песков: расплачиваться за военную помощь Киеву придётся украинскому народу
Геннадий Болгарин об упавшей с лестницы Ларисе Удовиченко: "Как выпьет, тянет на подвиги"
NYT: военные действия на Украине вступили в "более смертоносную и судьбоносную фазу"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников