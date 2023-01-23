Шведы решили испытать свою суперсовременную гаубицу Archer на украинском полигоне

Находясь в нетерпеливом ожидании вступления в НАТО и не желая отставать от старших партнёров, Швеция тоже решила подкинуть побольше толстых дровишек в украинский костёр. На днях было заявлено о поставке на Украину боевых машин пехоты CV90 и самоходных артиллерийских орудий Archer. Что касается последнего, то ряд экспертов считает данную систему чуть ли не лучшей в мире. На чём же зиждется эта уверенность?

Для начала, немного о характеристиках "чудо-оружия".

155-мм гаубица Archer смонтирована на шасси грузового автомобиля, который может развивать максимальную скорость до 90 км/ч, в зависимости от варианта автомобиля. И понятно, что не по пересечённой местности.

Орудие может вести огонь с темпом стрельбы до 8 выстрелов в минуту. При этом, управление осуществляется полностью дистанционно экипажем из бронированной кабины машины. Человеческое участие требуется только для перезарядки боекомплекта, составляющего 21 снаряд. Время перезарядки — 8-10 минут.

Вся фишка "лучника". а именно так переводится слово "archer", выражается словами "shoot and scoot", то есть — "стреляй и убегай". Именно под таким девизом в Интернете представлены многочисленные видеоролики с демонстрацией работы этой САУ.

Как работает этот принцип на практике?

Экипаж САУ, получив задачу на открытие огня, выдвигается на огневую позицию, приводит орудие в боевое положение и наводит на цель. С момента остановки на позиции и до готовности проходит не более 30 секунд. Затем, в зависимости от задачи, орудие производит серию выстрелов. Учитывая скорострельность, САУ может отстрелять весь боезапас за 2,5-3 минуты. Выполнив задачу, экипажу требуются те же 30 секунд, чтобы перевести установку в походное положение и покинуть позицию. А дальше — ищи, свищи. Так это должно выглядеть.

Если учесть, что Archer может стрелять знаменитыми снарядами "Экскалибур" на расстояние до 60 км, то можно понять, почему западные эксперты приходят в неописуемый восторг от этого творения шведских инженеров. Реакция наших специалистов более неоднозначна:

одни готовы закидать "лучника" шапками;

другие смотрят довольно серьёзно;

а третьи кричат: "всё пропало — это самая суперсовременная западная пушка".

Всё так. У каждого своя правда. Но относиться к рекламным брошюркам и демонстрационным роликам военной техники в Интернете нужно всё-таки с известной долей скепсиса. Технические характеристики, заявленные производителем, вовсе не означают, что это правда.

И вообще, изучая вооружение, надо смотреть не только на его характеристики, но и на его "историю болезни": как оно разрабатывалось, как принималось на вооружение, и, в конце концов, как воевало. И по этим трём "КАК" есть вопросы:

во-первых "лучник" ни разу не воевал. Украина для него — первый полигон во всех смыслах;

во-вторых, разработка и приёмка на вооружение этого изделия в Швеции шла долго и со скрипом. Сроки передачи в армию постоянно переносились;

и, в третьих, самое примечательное. Одновременно с поставкой в шведскую армию планировалось, что САУ также пойдёт на экспорт в соседнюю Норвегию. Но соседи, практически в последний момент, отказались покупать шведскую пушку.

Это тем более странно, что экспорт, в нашем случае, понятие условное. "Арчер" был совместной разработкой Швеции и Норвегии. Обе стороны хотели разделить затраты на разработку поровну, и в каждую из своих армий поставить по 24 единицы САУ.

Но в ожидании затянувшейся поставки, Норвегия и вовсе решила отказаться от "лучника". Было это ещё в 2013 году.

В заявлении Министерства обороны Норвегии по этому поводу было указано, что ввиду изменения концепции Вооружённых сил, они должны быть более мобильны и действовать оперативно. Это подразумевает, что САУ "Арчер" больше не соответствуют новым требованиям.

Странно, а как же девиз "shoot and scoot"? Куда уж оперативнее, чем Archer. Он действительно по заявленным параметрам быстрее всех. Но, увы, конкретные претензии к орудию Норвегия не раскрыла. Во всяком случае, для публики.

Швеция, тем не менее, произвела планировавшиеся 48 единиц САУ, из которых только 24 штуки рассчитывала оставить себе, а остальные — продать. И, вроде бы, даже наклёвывалась сделка с Хорватией, но в итоге покупатель предпочёл немецкие САУ. А Норвегия, кстати, купила корейские гаубицы.

Швеция долго не могла решить, что ей делать с этой "норвежской" партией. Ибо оставлять всё себе казалось избыточным. Несмотря на демонстрируемую по отношению к России враждебность, Швеция несёт на себе наследие страны с нейтральным статусом. Её вооружённые силы насчитывают всего 14 тыс. человек, а в артиллерии — лишь два полка.

Но вот появился "украинский кейс", и "вашингтонский обком" дал Стокгольму добро. И, вероятно, скоро мы узнаем на практике, почему в своё время Норвегия отказалась от этого "чудо-оружия". Украинский полигон должен ответить на этот вопрос.