Политолог: для России ядерная война с США лучше, чем капитуляция

Запад создал фейк о том, что Россия хочет применить ядерное оружие на Украине. Почему сейчас крайне необходим ядерный удар по территории Польши и Румынии, а также о том, как США отреагируют на такие действия России, и как это повлияет на ход спецоперации, рассказал эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.

— Михаил Владимирович, есть ли вероятность применения ядерного оружия в этом конфликте, и как оно будет применено?

— Запад пытается вкинуть идею, что мы собираемся применить ядерное оружие на Украине. Это специальный обман, чтобы у нас внутри страны возникло негативное отношение к этому. На Украине живут, в основном, наши люди, хотя и с промытыми мозгами; это наша территория, которая будет потом нами освоена, и людей мы будем там перевоспитывать. Никто и никогда не собирался применять ядерное оружие на Украине.

А вот против Запада мы можем применить ядерное оружие: прежде всего, по линиям коммуникаций НАТО, по которым поставляются вооружения на Украину. Чтобы закончить конфликт быстро, нам надо пойти на эскалацию.

Например, мы наносим удары по аэродромам в Польше обычным оружием, чтобы прекратить поставки вооружения. Может быть, Запад сразу после этого прекратит поставки. Допустим, он не прекратил, а ответил ударами обычным оружием по нашим центрам. Тогда мы наносим удар тактическим ядерным оружием по всем военным объектам в Польше и по американским вооружённым силам, размещённым в Польше, а также по базам и аэродромам в Румынии. Допустим, мы потратили 100 боеприпасов.

Американцы понимают, что если нанесут удар по нашей территории, то мы ответим по их территории. Я очень сильно сомневаюсь, что они захотят умирать. У них будет выбор: либо прекратить поставки вооружения, либо умереть.

Пошёл же Хрущев на Карибский кризис. И нам сейчас надо пойти на риск. Тогда мы можем остановить это очень быстро. Вопрос в том, что лучше: риск или долгая истощающая война, которая приведёт неизвестно к какому результату. У Украины большой мобилизационный резерв — несколько миллионов человек. Если они их всех мобилизуют, то:

понадобится воевать несколько лет;

придётся убить очень много украинцев;

у нас потери будут более 200 тысяч.

В нашу ядерную военную доктрину должны быть внесены изменения с учётом превосходства Запада в обычных вооружениях, в экономике. Мы не сможем тягаться с 50 странами Запада.

У нас нет другого выхода, кроме применения ядерного оружия. Ядерное оружие спасло Запад, когда наши войска стояли в Восточной Европе, и у нас было превосходство. У них была доктрина гибкого реагирования, что в случае нападения на них они применят тактическое ядерное оружие.

У нас была другая концепция: мы говорили, что ограниченной ядерной войны быть не может, она может быть только глобальной, то есть мы сразу ударим по США. Это делалось для того, чтобы удержать их от применения тактического ядерного оружия. Это такая игра была. А сейчас всё серьезно. Мы не сможем защититься, поэтому должны быть готовы применить тактическое ядерное оружие.

Мы не можем капитулировать. Если мы капитулируем, то потеряем гораздо больше людей, чем в ядерной войне с США.

Были подсчёты в 1960-е годы, когда у каждой из сторон было по 6000 ядерных стратегических боезарядов. Тогда потери обеих сторон в случае войны оценивали в 110 миллионов человек. Теперь не 6000 ядерных боезарядов, а 1500, в 4 раза меньше. Наши потери будут сопоставимы с потерями в Великой Отечественной войне. Но мы же выиграли Великую Отечественную войну.