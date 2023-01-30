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Александр Приходько

Изменник Родине: Самонкин заявил о необходимости выявить связи Стрелкова с Киевом

Силовые структуры » Министерство обороны

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) надо судить как национал-предателя. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

Изменник Родине: Самонкин заявил о необходимости выявить связи Стрелкова с Киевом

Командир Народного ополчения Донбасса Игорь Безлер ранее рассказал подробности оставления Славянска в 2014 году отрядом Стрелкова. По его словам, бестолковый в военном ремесле Гиркин сдал город, что является самой большой глупостью того времени. Интервью с Безлером опубликовал в своем Telegram-канале журналист Константин Долгов.

"Он говорит: нельзя было Славянск удержать. Можно. Потому что все силы со Славянска после его отхода подошли к Горловке. Горловка два с половиной месяца была в окружении, но ничего. Выстояла, до сих пор стоит", — заявил он.

Более того, Игорь Безлер рассказал, как Стрелков после оставления Славянска прибыл в Горловку в багажнике гражданского автомобиля. История с БТР является выдумкой бывшего министра обороны ДНР.

"Я пятого числа узнал по докладу командира поста, когда он как кусок дерьма, обложенный бронежилетами, вылез из багажника "Амарока". Он долго в Интернете рассказывал, что он приехал на БТР, но в итоге БТР оказался багажником "Амарока", где под бронежилетами лежало тело Гиркина", — добавил он.

Безлер сообщил и о финансовых махинациях Стрелкова. Подтвердить данные о его связи с украинским олигархом Ринатом Ахметовым он не смог, однако рассказал, как переданные Гиркину деньги больше никто не видел.

"Первый эпизод — это 20 000 долларов, которые он передал в Москву и через помощника Пономарева, который был на обратном пути арестован в Донецком аэропорту. Ну, и второй случай, когда мы арестовали в Горловке инкассаторов, которые собрали деньги со Славянска и Краматорска, там, порядка 260 000 гривен. Я эти деньги лично привез и передал Стрелкову в инкассаторских мешках, передал вместе с броневичком инкассаторским. Потом узнавал через своих ребят, которые группа "Крым", никто зарплат и денег не получил. Вот два эпизода. Про эти могу сказать точно. Эти деньги были, и куда они делись — я не знаю. Все остальное — слухи, разговоры, ничего сказать не могу, а вот про это могу сказать точно", — сообщил Безлер.

Политолог Юрий Самонкин высказался в негативном ключе о Игоре Стрелкове. Эксперт усмотрел в его активности вероятную измену Родине и призвал компетентные органы тщательно изучить новые данные.

"Во-первых, необходимо расследовать ситуацию вокруг Славянска в 2014 году. Во-вторых, выявить цепочку связи Стрелкова с украинскими олигархами и спецслужбами. Мне кажется, что сейчас можно поднять данные архивы. В-третьих, выявить закономерность: почему вдруг от патриотических действий Стрелков деградировал в сторону западной линии информационного поведения, напоминающую действия "либералов" и "пятой колонны".

В этой ситуации мне кажется, что он является национал-предателем, который, помимо прочего, сейчас всячески пытается дискредитировать СВО и российских бойцов", — констатировал эксперт.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин предложил Игорю Стрелкову, критиковавшему ЧВК "Вагнер", вступить в ряды "Оркестра" и показать свои навыки на поле боя в качестве командира отряда. Однако бывший министр обороны ДНР отказался участвовать в боевых действиях и предпочел остаться в Москве.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы игорь стрелков евгений пригожин константин долгов
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