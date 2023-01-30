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Любовь Степушова

Наследница Олбрайт назвала главную цель - установить контроль над ресурсами РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Польский политик Анна Фотыга доказала, что цель Запада в отношении РФ, определённая Мадлен Олбрайт и Джорджем Соросом, не изменилась. Поэтому нет никакой "агрессии" РФ против Украины, а есть запоздавший ответ РФ на желание США и НАТО её уничтожить.

Наследница Олбрайт назвала главную цель - установить контроль над ресурсами РФ

Польский политик Фотыга призвала ликвидировать Российскую Федерацию

Экс-министр министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Анна Фотыга в статье, опубликованной в Euractiv, призвала покончить с "империализмом Москвы" раз и навсегда. Она указала, что Россия не изменилась за столетия и "движима теми же имперскими инстинктами, повторяя одну и ту же схему: завоевание, геноцид, колонизация других народов". А также осуществляет "порабощение и угнетение собственных граждан".

"Европейский парламент и многие другие парламенты по всему миру назвали Россию террористическим государством и она должна быть ликвидирована", — отметила Фотыга.

Она призвала "международное сообщество" предпринять "смелую инициативу", поддерживающую "дефедерализацию" российского государства, "принимая во внимание уважение прав и желаний его народов". Они, по словам Фотыги, жаждут обрести "собственную государственность, реализовать свое право на обладание своим наследием и определить свое собственное будущее".

"Не существует таких вещей, как российский газ, нефть, алюминий, уголь, уран, алмазы, зерно, лес, золото и т. д. Все эти ресурсы — татарские, башкирские, сибирские, карельские, ойратские, черкесские, бурятские, саха, уральские, кубанские, ногайские и т. д.", — написала депутат, исключив из списка коренных народов русских.

По её мнению, созданные на территории бывшей РФ многочисленные "прозападные государства", принесут "неоспоримые преимущества в сфере безопасности, в том числе энергетической, и в экономике Европы и Центральной Азии".

То есть "коренные народы России" под контролем Запада поделятся своими ресурсами со всеми, кто захочет, обеспечив их процветание.

Ресурсы России — вот цель "мирового сообщества"

Налицо вся "гениальность" политики Горбачёва-Ельцина, направленной на мирное вхождение в "цивилизованный мир". Да и при президенте Дмитрии Медведеве Госдума успела перед Польшой за Катынь извиниться, осудив "акт сталинских репрессий". Да только не зачла российским законодателям это Фотыга — обвинила в колониализме и угнетении народов, то есть просто "плюнула в лицо".

Идея отобрать ресурсы у РФ не нова. Будучи госсекретарём США, Мадлен Олбрайт сказала, что "Сибирь — слишком большая территория, чтобы принадлежать одному государству". Ей также принадлежит мнение о том, что "если мы вынуждены применять силу, то это потому, что мы — Америка — незаменимая нация". А также она усомнилась в столкновении цивилизаций.

"Я верю в столкновение цивилизованных и нецивилизованных", — отметила Олбрайт, конечно, считая только западное общество цивилизованным.

Участь Украины была решена Соросом 30 лет назад

Уничтожение федерации российских народов было запланировано Западом после развала СССР, чего ему показалось мало. И Украина не случайно оказалась в центре событий.

Глобалист Джордж Сорос в своей статье от 1993 года, озаглавленной "На пути к новому мировому порядку: будущее НАТО", предлагает решить "русский вопрос" "раз и навсегда", и лучше это сделать чужими руками, чтобы уменьшить количество жертв в западных странах.

"Сочетание живой силы из Восточной Европы с техническими возможностями НАТО значительно повысило бы военный потенциал альянса, поскольку уменьшило бы риск "мешков с трупами" для стран НАТО, что является основным ограничением их готовности действовать", — пишет Сорос.

То есть народы РФ для Запада — это очередные "индейцы", которых уничтожат руками украинцев. Этот план давно успешно опробован — индейцев заточили в резервации и практически уничтожили, а их земли отдали переселенцам, почему бы, в данном случае, не полякам.

В этот план теперь свято верят в Европе, а уж в Польше — всегда верили. Ранее идея "Польша от моря и до моря" была недосягаемой мечтой, а теперь полякам, а также болгарам, грекам, румынам и так далее приказали немного потерпеть, а потом каждый будет получать свою струйку российских газа и нефти бесплатно.

Россия не ударила первой 24 февраля 2022 года

Танго всегда танцуют двое. Если позволять безнаказанно жечь русских людей, как сожгли в Одессе 2 мая, если отвечать "помидорами" за гибель российских лётчиков и разведчиков в Сирии, если 8 лет терпеть геноцид русских в Донбассе, и не нанести ни одного удара возмездия, если, захватив плацдарм под Киевом ценой больших потерь, оттуда уйти, как и из Херсона, то возникает вопрос о мотивации Москвы в противодействии  расчленению РФ Западом.

К сожалению не показав силу, не добиться мира. Никакие кремлёвские "жесты доброй воли" или разговоры о переговорах не то что не остановят Запад, а наоборот. Для него это сигнал, что противник слаб, надо наброситься на него всей толпой и разорвать.

Нет "агрессии России против Украины", есть война США и НАТО против России, которая пока есть прокси-война на территории Украины. США совершили гибридную агрессию против Украины в начале 2000-х годов, победили и оккупировали Украину в 2014 году, и 8 лет вели войну против России и русского мира на территории Украины. 24 февраля прошлого года Владимир Путин всего лишь ответил на эту агрессию. И битва в самом разгаре.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы польша анна фотыга
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