Информация о высадке и закреплении десанта ВСУ на левом берегу Днепра, около озера Круглик — не подтвердилась. Попытки десантирования будут продолжаться, чтобы их купировать, ВС РФ нужно двигаться на запад.
Telegram-канал "Майор и Генерал" пишет, что десант был высажен около 9 утра 31 января на трёх лодках и закрепился в ближайших домах. По противнику отработала реактивная и ствольная артиллерия, местность была пристреляна, поэтому группа была уничтожена.
Telegram-канал "Шёпот фронта" Руслана Татаринова подтверждает, высадку десанта севернее Херсона, который "был уничтожен нашей артой".
Telegram-канал Donrf пишет:
"По десанту, который закрепился. Бред с вероятностью 99%. Противник там высаживает тактические десанты силами взвод-рота, дабы удерживать наши резервы. Для закрепления нужна бригада и понтонная переправа для её снабжения. Так что пустим это по линии украинской пропаганды сетки "Труха".
Telegram-канал Dоntstopwar российских военнослужащих, воюющих на этом участке фронта, также подтверждает уничтожение десанта.
ВСУ регулярно сообщают о десантировании на левый берег Днепра в Николаевской и Херсонской областях, особенно в районах:
Telegram-канал "Рыбарь" указывает, что, несмотря на неудачи, украинское командование продолжит попытки прорыва обороны на левом берегу Днепра и захвата там плацдарма. Вдоль фронта от Берислава до Херсона отмечаются инженерные подразделения ВСУ, которые намерены навести переправы через реку. Ранее отмечалось, что украинцы "сушат Днепр" для наступления в Херсонской/Запорожской области — высадки десанта и переброски техники.
Ликвидация многочисленных ДРГ противника на левом берегу Днепра не решит полностью проблему военной защищённости российских территорий, риски сохраняются. ВС РФ нужно двигаться дальше на запад — наступать.
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