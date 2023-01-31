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Любовь Степушова

Десант ВСУ на левом берегу Днепра уничтожен. Но угроза реальная и сохраняется

Силовые структуры » Министерство обороны

Информация о высадке и закреплении десанта ВСУ на левом берегу Днепра, около озера Круглик — не подтвердилась. Попытки десантирования будут продолжаться, чтобы их купировать, ВС РФ нужно двигаться на запад.

Десант ВСУ на левом берегу Днепра уничтожен. Но угроза реальная и сохраняется

Десант ВСУ на левый берег Днепра уничтожен

Telegram-канал "Майор и Генерал" пишет, что десант был высажен около 9 утра 31 января на трёх лодках и закрепился в ближайших домах. По противнику отработала реактивная и ствольная артиллерия, местность была пристреляна, поэтому группа была уничтожена.

Telegram-канал "Шёпот фронта" Руслана Татаринова подтверждает, высадку десанта севернее Херсона, который "был уничтожен нашей артой".

Telegram-канал Donrf пишет:

"По десанту, который закрепился. Бред с вероятностью 99%. Противник там высаживает тактические десанты силами взвод-рота, дабы удерживать наши резервы. Для закрепления нужна бригада и понтонная переправа для её снабжения. Так что пустим это по линии украинской пропаганды сетки "Труха".

Telegram-канал Dоntstopwar российских военнослужащих, воюющих на этом участке фронта, также подтверждает уничтожение десанта.

Где ВСУ высаживают десант

ВСУ регулярно сообщают о десантировании на левый берег Днепра в Николаевской и Херсонской областях, особенно в районах:

  1. Кинбурнской косы, которая административно находится в Николаевской области, но географически примыкает к Херсонской. Она была несколько раз объявлена взятой ВСУ. Активность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ объясняется значимостью косы — открывает выход в море из Николаева. А также тем, что до СВО здесь постоянно готовились десантники центра специальных операций ССО Украины. Именно на Кинбурнскую косу в ходе ежегодных учений НАТО Украина отрабатывала высадку своих ДРГ.
  2. У Новой Каховки на левом берегу Днепра. Сюда ежедневно предпринимаются вылазки через острова, но пока ВСУ отходят под ударами артиллерии и огня российских частей.
  3. Также неоднократные и безуспешные попытки десантирования отмечены в районе острова Большой Потёмкин.
  4. У села Корсунки на левом берегу Днепра. Последняя попытка была 24 января, когда, используя пять лодок, рота из состава теробороны, усиленная пятью единицами бронетехники, пересекла реку и заняла позиции у частных домов. В ходе завязавшегося боя были уничтожены две ББМ и более 30 человек, остальные сбежали.

Чтобы купировать угрозу захвата плацдарма, надо наступать

Telegram-канал "Рыбарь" указывает, что, несмотря на неудачи, украинское командование продолжит попытки прорыва обороны на левом берегу Днепра и захвата там плацдарма. Вдоль фронта от Берислава до Херсона отмечаются инженерные подразделения ВСУ, которые намерены навести переправы через реку. Ранее отмечалось, что украинцы "сушат Днепр" для наступления в Херсонской/Запорожской области — высадки десанта и переброски техники.

Ликвидация многочисленных ДРГ противника на левом берегу Днепра не решит полностью проблему военной защищённости российских территорий, риски сохраняются. ВС РФ нужно двигаться дальше на запад — наступать.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу днепр война армия россия оружие украина
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