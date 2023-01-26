"Леопарды" и "Абрамсы" обозначили новую цель СВО — Одессу

Cоревнование среди стран НАТО, кто больше поставит танков Украине, в Москве сочли эскалацией военных действий. Срок для адекватного ответа — до начала апреля. Новая цель — освобождение Одессы.

Дедлайн для широкого наступления ВС РФ — начало апреля

На апрель намечены поставки тяжёлых танков "Леопард" и "Абрамс" для ВСУ в количестве до 100-150 боевых машин.

Президент США Джо Байден сказал в среду, объявляя о поставках "Абрамсов" (31 танк), что украинцы готовятся к контрнаступлению, и Белом доме надеются, что поставки оружия помогут Украине "захватить утраченные территории, включая Крым".

В западных СМИ уже идут разговоры об ударах по территории РФ дальнобойными ракетами. За этим шагом обозначен и следующий — закрытие неба над Западной Украиной, о чём пока говорится, как о невозможном варианте, но именно в таком контексте ранее шёл разговор и поставках танков.

Танки, по замыслу Пентагона, обеспечат атаку ВСУ на юге бывшей Украины с ударом на Мелитополь и Бердянск из Херсона и Запорожья с выходом в Крым. Очевидно, что наступление надо упредить, иначе будут большие потери, так как западные танки (возможно, и самолёты) не только горят побитыми, но и убивают российских бойцов.

Необходимо не дать танкам дойти до частей ВСУ

Вероятно, в командовании СВО это понимают, потому что на этой неделе была организована дополнительная (кроме Артёмовска) активность на фронтах в Запорожской области и в ДНР — в направлении на Угледар. Сообщается, что российские войска вошли в город и взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Об этом сказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Сразу после объявления Байдена о поставках "Абрамсов", этой ночью ВКС РФ предприняли атаку роями БПЛА "Герань" в направлении на Киев, Днепропетровск (по промышленному предприятию), в оккупированной части Херсонской области, Николаевской и Одесской областях.

Затем около 10 утра 26 января "около шести Ту-95, предварительно из района Мурманской области, вылетели и совершили пуски ракет", сообщил представитель ВВС Украины Юрий Игнат. Есть подтверждения ударов по Одессе (предположительно, по подстанции в Усатово), Виннице и области, Киевской области (возможно, по Киевской ГАЭС, Дарницкой ТЭЦ или вагоноремонтному заводу).

Разрушать энергосистему и военные базы ВСУ — крайне мало. Необходимо не дать прибыть в ВСУ упомянутым танкам, их надо уничтожать на погранпунктах при пересечении украинской границы, когда идёт смена железнодорожной колеи.

Следующая цель СВО — Одесса

Чем больше помощь Запада Украине, тем шире границы спецоперации РФ. Об этом не раз заявляли российские власти. Ближайшую цель озвучил сегодня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. По его словам, "у киевского режима скоро не останется выхода к морю". То есть, речь идёт об освобождении Одессы.

Танки с немецкими крестами пробуждают генетическую память российских солдат и у мирного населения. Бойцы понимают, что им нужна Победа, и начинают верить в то, что они победят.

"Есть образ Победы. Это значит, что сформирована цель войны. И она гораздо больше, чем захватить какие-либо территории. Когда цель войны достигнута и общество поменялось — война завершается победой", — подчеркнул в своём Telegram-канале Олег Царёв.

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