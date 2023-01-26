Cоревнование среди стран НАТО, кто больше поставит танков Украине, в Москве сочли эскалацией военных действий. Срок для адекватного ответа — до начала апреля. Новая цель — освобождение Одессы.
На апрель намечены поставки тяжёлых танков "Леопард" и "Абрамс" для ВСУ в количестве до 100-150 боевых машин.
Президент США Джо Байден сказал в среду, объявляя о поставках "Абрамсов" (31 танк), что украинцы готовятся к контрнаступлению, и Белом доме надеются, что поставки оружия помогут Украине "захватить утраченные территории, включая Крым".
В западных СМИ уже идут разговоры об ударах по территории РФ дальнобойными ракетами. За этим шагом обозначен и следующий — закрытие неба над Западной Украиной, о чём пока говорится, как о невозможном варианте, но именно в таком контексте ранее шёл разговор и поставках танков.
Танки, по замыслу Пентагона, обеспечат атаку ВСУ на юге бывшей Украины с ударом на Мелитополь и Бердянск из Херсона и Запорожья с выходом в Крым. Очевидно, что наступление надо упредить, иначе будут большие потери, так как западные танки (возможно, и самолёты) не только горят побитыми, но и убивают российских бойцов.
Вероятно, в командовании СВО это понимают, потому что на этой неделе была организована дополнительная (кроме Артёмовска) активность на фронтах в Запорожской области и в ДНР — в направлении на Угледар. Сообщается, что российские войска вошли в город и взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Об этом сказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Сразу после объявления Байдена о поставках "Абрамсов", этой ночью ВКС РФ предприняли атаку роями БПЛА "Герань" в направлении на Киев, Днепропетровск (по промышленному предприятию), в оккупированной части Херсонской области, Николаевской и Одесской областях.
Затем около 10 утра 26 января "около шести Ту-95, предварительно из района Мурманской области, вылетели и совершили пуски ракет", сообщил представитель ВВС Украины Юрий Игнат. Есть подтверждения ударов по Одессе (предположительно, по подстанции в Усатово), Виннице и области, Киевской области (возможно, по Киевской ГАЭС, Дарницкой ТЭЦ или вагоноремонтному заводу).
Разрушать энергосистему и военные базы ВСУ — крайне мало. Необходимо не дать прибыть в ВСУ упомянутым танкам, их надо уничтожать на погранпунктах при пересечении украинской границы, когда идёт смена железнодорожной колеи.
Чем больше помощь Запада Украине, тем шире границы спецоперации РФ. Об этом не раз заявляли российские власти. Ближайшую цель озвучил сегодня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. По его словам, "у киевского режима скоро не останется выхода к морю". То есть, речь идёт об освобождении Одессы.
Танки с немецкими крестами пробуждают генетическую память российских солдат и у мирного населения. Бойцы понимают, что им нужна Победа, и начинают верить в то, что они победят.
"Есть образ Победы. Это значит, что сформирована цель войны. И она гораздо больше, чем захватить какие-либо территории. Когда цель войны достигнута и общество поменялось — война завершается победой", — подчеркнул в своём Telegram-канале Олег Царёв.
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