ВС РФ нанесли удар по подразделению морского центра ВСУ в Очакове

Российской артиллерией был нанесён удар по военной базе ВСУ, расположенной в Николаевской области, в городе Очаков.

Удар, нанесённый в ночное время, пришёлся по украинскому подразделению 73-го морского центра спецопераций. В результате причальная инфраструктура была выведена из строя, равно как и системы жизнеобеспечения.

"По информации от нашего источника из близкого окружения командования ВСУ, ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в городе Очаков… где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций. В результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура", — рассказал корреспонденту РИА Новости осведомлённый источник.

Удар ВС РФ ликвидировал 14 бойцов противника, ещё семеро оказались ранены. В число ликвидированных вошли и наёмники из Британии, которые занимались подготовкой ВСУшников к проведению диверсий на Азовском и Чёрном морях, уточнил источник.