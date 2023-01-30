Российской артиллерией был нанесён удар по военной базе ВСУ, расположенной в Николаевской области, в городе Очаков.
Удар, нанесённый в ночное время, пришёлся по украинскому подразделению 73-го морского центра спецопераций. В результате причальная инфраструктура была выведена из строя, равно как и системы жизнеобеспечения.
"По информации от нашего источника из близкого окружения командования ВСУ, ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в городе Очаков… где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций. В результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура", — рассказал корреспонденту РИА Новости осведомлённый источник.
Удар ВС РФ ликвидировал 14 бойцов противника, ещё семеро оказались ранены. В число ликвидированных вошли и наёмники из Британии, которые занимались подготовкой ВСУшников к проведению диверсий на Азовском и Чёрном морях, уточнил источник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.