Горячее время: как менялась ситуация в Донбассе в самый тяжелый период вооруженного конфликта

На фоне специальной военной операции России в Донбассе многие читатели могли забыть о том, что вооружённый конфликт в этом регионе идет уже девятый год. Учитывая большую и затяжную историю, война в Донбассе стала идеальным полигоном для острых и неоднозначных дискуссий, а также для открытых манипуляций. Вместе с тем, реально происходившие в ДНР и ЛНР события остаются скрытыми от глаз обывателей.

О том, как развивался вооруженный конфликт в Донбассе, как русские добровольцы ЧВК "Вагнер" вместе с ополченцами Новороссии смогли в 2014 году остановить наступление украинских формирований, и почему фигура Игоря Стрелкова стала самой противоречивой персоной конфликта — в нашем материале.

Этап первый: Славянск

Государственный переворот в феврале 2014 года на Украине, в результате которого к власти в Киеве пришли украинские националисты и олигархи, привел к тяжелой и кровопролитной войне в Донбассе. Стихийное протестное движение в Донецке, Луганске и других пророссийски настроенных городах приобретало все более осознанный характер. Население выступило со вполне оправданными требованиями защиты своих прав на русскую речь и устоявшийся уклад жизни.

Однако новая киевская власть решила подавить народное возмущение силой. Пригнанные в Донбасс карательные батальоны устроили резню гражданского населения и развязали кровопролитные бои на всем юго-востоке Украины. Это вызвало у населения решительный ответ, итогом которого стало провозглашение независимости Донецкой и Луганской Народной Республик и начало ожесточенного военного конфликта.

Начиная с апреля 2014 года в Донбассе разгорелись первые боестолкновения между наспех собранным ополчением и частями Вооруженных сил Украины. Апогеем первого этапа противостояния стали бои за Славянск: именно на гребне этой волны прославился Игорь Стрелков, хоть она же его потом и утопила.

Потерпев несколько неудач на этом направлении, украинские войска развернули против гарнизона Славянска артиллерию и начали методичное уничтожение города и его защитников. Любые попытки ополченцев переломить ситуацию на этом направлении напарывались на ожесточенные действия украинских формирований и набранных из отпетых неонацистов нацбатальонов. Уже в июне, после первых больших побед ополчение ДНР столкнулось с крайней жестокостью ВСУ и националистических формирований.

Этап второй: Саур-Могила

Испугавшись полного окружения и своего физического устранения, командующий ополчения Славянска Игорь Стрелков принимает решение, которое окажется фатальным и для него самого, и для всего Донбасса. В ночь на 5 июля ополченцы уходят из Славянска в Краматорск, затем в Горловку и Донецк — несмотря на то, что возможности продолжать борьбу у отряда Стрелкова были. В результате Славянск перешёл под контроль украинских силовиков, а вслед за отступлением Стрелкова посыпалась вся линия фронта в Донбассе. Уже к концу июля — началу августа территория, подконтрольная ополчению, заметно уменьшилась, а украинские силы стремились отрезать ДНР и ЛНР от границы с Россией

Наступая буквально вслед за уходящим командиром ополчения Славянска (которому для вида прописали звания "министра обороны ДНР" и "военного коменданта Донецка"), украинские силовики вплотную подбираются к тому, чтобы захватить ключевые центры народных республик — Донецк и Луганск. В самом Донецке не было достаточного сил для того, чтобы контролировать весь город, в результате чего в столице ДНР некоторое время продолжали работать украинские органы внутренних дел — а в это время солдаты и боевики нацбатов занимали окрестности столицы республики, в том числе печально знаменитый Донецкий аэропорт. Схожая ситуация наблюдалась и в Луганске: там город фактически оказался в полукольце украинских формирований, координируемых с территории Луганского аэропорта.

Однако, вопреки паническому решению Стрелкова, значительная часть ополченцев продолжила борьбу и встала поперек наступления украинских войск. Так, в Донецке основные силы стекались к руководителю батальона "Оплот" Александру Захарченко — впоследствии он станет главой ДНР и одним из наиболее ярких политиков "Русской весны". Объединенные силы ДНР завязали кровопролитные бои с украинскими силовиками у кургана Саур-Могила, где располагался крупный мемориальный комплекс в память о павших в годы Великой Отечественной. Свои лепту в защиту Донбасса любой ценой внесло и ополчение города Горловки: несмотря на ожесточенные артиллерийские обстрелы, город вопреки приказу Стрелкова не сдали противнику, благодаря чему Горловка смогла выжить. Параллельно с этим в Луганске начинает свою деятельность батальонно-тактическая группа "Вагнер" (известна сейчас как ЧВК "Вагнер"): собранная из ветеранов горячих точек и отставных силовиков, группа ведет бои в пригородах столицы ЛНР, спасая ее от полной блокады.

В итоге стремительное бегство ополченцев Стрелкова из Славянска поставило ДНР и ЛНР на грань физического уничтожения. Это привело к тому, что, дискредитировав себя в глазах соратников, Стрелков снимает с себя должность командира ополчения и спешно возвращается в Россию — словно бы предчувствуя, что за его уход из Славянска его в скором времени спросят. Но, приняв отставку Стрелкова, Донбасс будто бы получил второе дыхание и, сбросив со своих плеч горечь поражения, начинает переламывать ситуацию в свою сторону.

Этап третий: Иловайск, ЛАП и Минск-1

В августе 2014 года ополчение ДНР и ЛНР совместно с различными подразделениями русских добровольцев удается нанести украинской армии первый серьезный удар, загнав в оперативное окружение группировку ВСУ в районе Изварино, которая пыталась прорваться к границе с Россией. Итогом операции стала сдача в плен нескольких сотен украинских солдат и сдача военной техники, столь необходимой ополчению на первом этапе войны. На фоне провала ВСУ с "Южным котлом", силы "Группы Вагнера" начинают бои за освобождение сел Хрящеватое и Новосветловка: через эти два пункта проходила трасса на Краснодон — единственная артерия, долгое время связывавшая Луганск с большой землей. На протяжении всего лета 2014 года отряды ЧВК "Вагнер" сдерживали противника на этом рубеже и не дали развить наступление на столицу ЛНР, а к концу августа села перешли по контроль ЛНР.

Перелом военной ситуации в Донбассе привел к тому, что украинские войска начали стремительно терять инициативу на поле боя. 7 августа начинаются ожесточенные бои за Иловайск, которые приведут к фатальному разгрому сил ВСУ в ДНР: уже в середине месяца наступающие части попали в окружение и начали нести колоссальные потери. К 3 сентября группировка украинских сил была ликвидирована, при выходе из "котла" украинская сторона потеряла значительную часть людей и техники. Параллельно с событиями "Иловайского котла", перелом ситуации наблюдался и в ЛНР: там, после освобождения Хрящеватого и Новосветловки силы "Группы Вагнера" берут штурмом Луганский аэропорт — ключевой центр украинского наступления на столицу республики. Благодаря деятельности штурмовой группы, Луганск впервые за несколько месяцев оказался выведен из-под прямых обстрелов украинской стороны.

Осознав, что Украина более не способна вести войну и надорвалась в своих попытках уничтожить Донбасс, западные страны решают предложить свои услуги и попытаться заморозить конфликт — на время, чтобы восстановить силы киевского режима. 5 сентября 2014 года подписываются Минские соглашения, которые долгое время считались единственным путем к урегулированию конфликта в Донбассе. По результатам договорённостей, в Донбассе вводились режим прекращения огня и линия разграничения сторон — и главное, был намечены пути постепенного выхода из вооружённого противостояния. Однако ни один из пунктов Украина так и н выполнила — готовясь к новому раунду кровопролития, начавшемуся зимой 2015 года.

Этап четвертый: Дебальцево и Минск-2

На фоне участившихся инцидентов, связанных с нарушением режима прекращения огня, силы ДНР и ЛНР принимают решение провести несколько операций для того, чтобы отвести прямую угрозу от стратегически важных населённых пунктов и коммуникаций. После относительного затишья на фронте, продолжавшегося с сентября 2014 года в связи с подписанием Минского протокола, в январе 2015 года возобновились активные боевые действия в районе Донецкого аэропорта. Совместными усилиями бригады ополчения ДНР занимают здание воздушной гавани Донецка, тем самым сдвинув линию соприкосновения сторон на несколько километров от столицы ДНР.

Параллельно с этим, силы ДНР и ЛНР при активном участии русских добровольцев и подразделений ЧВК "Вагнер" начали совместную операцию в зоне Дебальцевского выступа. Город Дебальцево был захвачен летом 2014 года отрядами ВСУ, и считался наиболее важной точкой для украинского командования. Предполагалось, что Дебальцево могут использовать как плацдарм для наступления ВСУ в сторону границы ДНР и ЛНР с Россией, тем самым отрезав народные республики от поставок гуманитарной помощи и окружив для последующей резни на всей территории Донбасса.

Под командованием главы ДНР Александра Захарченко объединенные силы ополчения и добровольцев на протяжении конца января — начала февраля 2015 года ведут ожесточенные бои против украинских силовиков на Дебальцевском выступе. Осознавая, что ВСУ на этом рубеже долго не протянут, США, Франция и Германия снова пытаются навязать мирное соглашение, даже несмотря на то, что Минский протокол Украина выполнять отказалась. На фоне переговоров и заключения нового соглашения, ставшего логическим продолжением первого "Минска", украинские силовики начинают вывод своих подразделений из Дебальцево под ударами ополчения. 17 февраля силы ДНР вошли в Дебальцево и сообщили об освобождении большей части города и взятии в плен нескольких групп украинских военных. В тот же день во время боёв в Дебальцеве был ранен в ногу глава ДНР Александр Захарченко, который руководил всеми этапами наступления.

Вместо эпилога

Итоги горячей фазы вооруженного конфликта в Донбассе оказались крайне противоречивыми. С одной стороны, силы ДНР под руководством Захарченко и силы ЛНР, среди которых особо выделилась будущая ЧВК "Вагнер", смогли остановить наступление украинских войск, загнать их в оперативные окружения и привести на грань военного поражения. С другой стороны, если бы не утерянное преимущество первого этапа конфликта, завершившегося бегством Игоря Стрелкова из Славянска, силы ДНР и ЛНР смогли бы вышвырнуть украинских националистов и ВСУ с большей части территорий бывших Донецкой и Луганской областей Украины и тем самым получили бы весомый козырь в переговорах о своей дальнейшей судьбе. И самое главное — сейчас ошибки Стрелкова в ведении боевых действий приходится исправлять всем силам России.

К победам ДНР и ЛНР, последовавшим вслед за уходом Стрелкова из Славянска, опальный "министр обороны" никакого отношения не имел — он уехал в Россию и начал стоить свою крайне спорную политическую и общественную карьеру. Александр Захарченко всю свою жизнь посвятил восстановлению Донбасса и укреплению ДНР перед лицом уничтожения со стороны Украины и был вероломно убит киевским режимом 31 августа 2018 года в Донецке — городе, который он защищал до конца. А ЧВК "Вагнер", получив огромный опыт во время своего участия в боях в Донбассе, смогла стать одним из самых боеспособных, элитных и узнаваемых подразделений во всем мире, обучить своему искусству людей в отдалённых уголках планеты — и вернуться в Донбасс, чтобы вновь встать на защиту мирных людей.

И Донбасс все это время продолжал свою борьбу с украинским национализмом, каждый день и каждую ночь. Сперва в одиночку, а с 2022 года — вместе с Россией, вставшей на защиту мирного населения.