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Любовь Степушова

Иран направил к берегам США военные корабли. Латинская Америка не возражает

Силовые структуры » Министерство обороны

Панама разрешила кораблям ВМС Ирана пройти Панамский канал после того, как они остановились в Бразилии. Было бы неплохо, если бы "Адмирал Горшков" дождался иранцев в Карибском бассейне.

Иран направил к берегам США военные корабли. Латинская Америка не возражает

Иран направил военные корабли к берегам США

Иран оживил свои связи с Латинской Америкой в китайском стиле. Но если Китай направил к берегам США "воздушный шар", то Иран — военные корабли. В походе участвуют эсминец Dena и логистический корабль Makran. Они совершают кругосветное плавание с 22 сентября 2022 года. Цель — "показать растущую военную и военно-морскую мощь Исламской Республики Иран", сообщает официальное информационное агентство Ирана IRNA.

Эсминец Dena вооружён противокорабельными крылатыми ракетами, корабельными пушками и торпедами. Makran является крупнейшим кораблём иранского флота, переоборудованным в "управленца" из танкера. По словам командующего ВМС Ирана контр-адмирала Амира Шахрама Ирани, Тегеран уже создал командные центры для Индийского, Тихого и Атлантического океанов.

В опубликованной 4 февраля статье под названием "Активная дипломатия Ирана на заднем дворе Америки" правительственная газета Tehran Times сообщила, что корабли "уже плывут вдоль берегов Латинской Америки" и "установят военное присутствие в Панамском канале".

Латинская Америка готова сотрудничать с врагами США

Администрация Панамского канала заявила 7 февраля, что иранским военным кораблям будет разрешено проходить через Панамский канал, если они соблюдают международные нормы безопасности, платят пошлины и не совершают никаких враждебных действий, согласно договору 1977 года, устанавливающему нейтральный статус канала.

Если говорить о Бразилии, то при первых мандатах президента Жозе Инасио Лулы да Силвы она была союзником Ирана:

  • поддерживала его мирную ядерную программу,
  • была посредником в поставках ядерного топлива для исследований,
  • осуждала санкции Запада против Ирана.

Лула недавно вернулся во власть, и вице-президент Ирана был на его инаугурации. Поэтому остановка в Рио-де Жанейро иранских военных кораблей в конце января для дозаправки и отдыха экипажа выглядит логичным продолжением прежней политики Бразилиа.

Иран в июне 2022 года подписал соглашение с Венесуэлой о "сотрудничестве на энергетическом, финансовом и оборонном уровнях", а в начале текущего года — двусторонние соглашения с Никарагуа и Кубой. Тегеран также поддерживает тесные контакты с Боливией. В августе 2022 года стороны обсудили на высшем уровне "стратегический план сотрудничества и укрепления коммерческого обмена".

Байден не способен удержать регион от иранского влияния

В США ответили, что "внимательно следят" за иранской флотилией. Законодатели-республиканцы призвали администрацию Джо Байдена взаимодействовать со странами Центральной и Южной Америки, чтобы "сохранить регион свободным от иранского влияния".

Сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) заявил Fox News Digital, что "способность Тегерана расширить своё военное присутствие в нашем полушарии должна быть предупреждающим знаком, особенно в связи с тем, что он стремится поддерживать левые марксистские режимы, которые будут подрывать мир и стабильность во всём мире".

Исполнительный директор Центра свободного и безопасного общества Джозеф Хьюмир сообщил The Washington Free Beacon, что иранские военные корабли в Панамском канале — это "огромная эскалация ".

Он предупредил, что не надо сбрасывать со счетов Тегеран с точки зрения его возможностей, которые он приобрёл в Латинской Америке за последние 30 или 40 лет, "открывая посольства, налаживая двусторонние соглашения и проводя военные учения в Карибском море с такими союзниками, как Россия, Китай и Венесуэла".

"Адмиралу Горшкову" надо было дождаться иранцев

Сообщается, что ракетный фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту недавно отработал в западной части Атлантического океана задачи противоторпедной защиты корабля и направился к берегам Южной Африки для совместных учений с моряками КНР и ЮАР. Было бы неплохо, если бы фрегат провёл учения вместе с иранскими кораблями в Карибском бассейне, прежде чем они вошли в Панамский канал.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша иран армия оружие бразилия
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