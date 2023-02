Your browser does not support the audio element.

Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром

Последние десять лет тема биологической войны всё чаще всплывает в мировых новостях. Но идёт ли она, насколько это не выдумка "жёлтой" прессы, и если это выдумка, на кого она работает, никто, по сути, не знает. Но продолжающаяся эпидемия ковида, когда нам время от времени напоминают о необходимости соблюдать масочный режим, неспроста. Другое дело, откуда идет эта гадость, или где изобретают то, от чего человечество теряет миллионы людей.

В последние дни появились сообщения о каких-то зондах-шарах, один из которых якобы был сбит над территорией США. Американцы заявили, что это китайский воздушный шар. Вскоре уже появились в небе и американские. Но никто не сообщает, что несли эти шары в своём чреве. А обозвать своих "шпионов" иностранными — проще пареной репы.

Биолаборатории с погонами

Доктор Джеффри Таубенбергер из Военного института патологии в Вашингтоне опубликовал в журнале "Сайенс" статью, которая сразу же привлекла внимание многих учёных. Он и его команда заявили, что эпидемия гриппа 1918 года, названная тогда "испанкой", имеет "человеческие" корни. В его архиве тканей были собраны десятки тысяч образцов. В частности, здесь были и ткани умерших в годы пандемии американских солдат.

За последние десятилетия в мире были убиты десятки миллионов кур, которых обвинили в гонконгском гриппе. А если вспомнить свиной грипп? А какие ещё гриппы не получили своего определения? Тем более, "человеческие" корни при обилии подобных биологических образцов, как в США, рано или поздно должны разлететься по миру. Пусть даже и под тенью мирного аэростата, который якобы несёт какую-то геодезическую аппаратуру.

Законный вопрос: а если именно они и разносят "останки" американских солдат, которые даже через сто лет исправно "борются за демократию", убивая мирное население далеко от Вашингтона? Мало кто говорит, что первые признаки птичьего гриппа были зафиксированы именно на территории США, а не в Гонконге. Именно там местные врачи не раз отмахивались от некоего гриппа из птичника, отсылая его к "птичьей проблеме" и местным ветеринарам. Но вот первый звонок — умирает маленький мальчик. Потом были ещё случаи, хоть и не смертельные.

Но штамм вируса был весьма похож на биологические образцы умерших в прошлом веке американцев. К тому же, как выяснилось, этот вирус трансформировался в нечто большее, будто бы джинна выпустили из бутылки.

Как говорят, "птичий вирус" (это ковид, грипп, ОРВИ или что-то ещё — ответа нет) наиболее опасен для человека, так как у нас нет противоядия. И мир сегодня населён намного плотнее, чем это было сотни лет назад, а все города соединены скоростными средствами передвижения.

Какой "грипп" оставила Англия в наследство Китаю

Американская "Таймс", хотела она этого или нет, с началом мировой пандемии гриппа, писала, что сегодня, путешествуя на реактивных самолётах, новые вирусы-убийцы долетят и до Токио, и до Нью-Йорка за день. Подольше могут лететь воздушные зонды, которые в своём чреве будут содержать намного больше "биологии", чем в том же "дипломате" преступника. А если отметить, что именно Британия оставила в китайском Гонконге не без помощи своих американских друзей, многое в ребусе гриппов и ковидов укладывается в нужное русло. Другое дело, что противоядия новые изобретатели вирусов в погонах для нас "не оставили".

Стало известно, что американские вирусологи добрались до вируса РНК (РНК-содержащие вирусы — вирусы, геном которых представлен рибонуклеиновой кислотой) рядового Роско Воана, заболевшего неизвестным гриппом 19 сентября 1918 года. Через неделю его не стало. Симптомы типичны для многих из нас — озноб, кашель, жар, головная боль. Но почему умер? Никто так и не смог ответить. Хотя, судя по штаммам вируса, учёные обвинили в смерти солдата птичек и свинок.

Другое дело, кто заражает животных. Неслучайно уже гражданские вирусологи заявили:

"Мы не уверены, что выбрались на свет. Было бы глупо предсказывать, что выкинет дальше вирус. В равной мере мы готовы к тому, что он исчезнет, как и к тому, что эпидемия только будет разрастаться".

Судя по всё чаще появляющимся сообщениям о неких НЛО или сбитых неизвестных зондах, которые могут быть начинены, чёрт знает чем, искать "биоматериалы" надо всё-таки у дядюшки Сэма.

