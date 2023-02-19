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Александр Приходько

Почему боевые офицеры Донбасса оказались не нужны Министерству обороны РФ

5:52
Силовые структуры » Министерство обороны

Писатель, журналист и военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, почему боевых командиров из республик Донбасса, долгие годы воевавших за свободу и справедливость, начали отстранять от должностей.

Почему боевые офицеры Донбасса оказались не нужны Министерству обороны РФ

Долго ждали, больше восьми лет, и вот, наконец, это случилось: с первого января 2023 года Народная милиция ДНР и ЛНР вошла в состав Российской Армии. Первый (ДНР) и второй (ЛНР) армейские корпуса влились в единую структуру вооруженных сил Российской Федерации. Полки и бригады бывшей Народной милиции преобразованы в мотострелковые бригады ВС РФ. Например, 3-я бригада ДНР стала 132-й мотострелковой бригадой ВС РФ, 100-я бригада ДНР стала 110-й мотострелковой бригадой ВС РФ, 3-й отдельный батальон спецназа Народной милиции ДНР преобразован в российский 58-й батальон специального назначения и так далее. Еще раз повторюсь — долгожданное событие, которого ждали, чаяли, жаждали. И оно случилось.

Беда пришла, откуда не ждали. Вдруг оказалось, что офицерские звания боевых командиров ДНР и ЛНР, людей, которые воевали девять лет, приобретая все это время знания, опыт, умения, выдержку… все пошло прахом. Оказалось, что офицерские звания, которые присваивались проявившим себя командирам, не являются таковыми для российской военной системы.

Когда было "надо", эти офицерские звания считались настоящими, соответствующими тому статусу, какой занимали носители офицерских званий. Люди, их получившие, вырастали из обычных граждан, зачастую не имевших ранее ничего общего с армией. Но беда заставила их взять в руки оружие, заставила проявить себя не только в качестве бойцов, но и в качестве организаторов, способных военных руководителей. За ними, что очень важно, пошли люди, которые верили им, доверяли свои жизни при решении боевых задач. Скажу больше, в борьбе за русский мир они показали высочайшую преданность именно России. И что получилось в итоге?

Мой товарищ в 2015 году был "военным советником", а фактически командовал батальоном одной из бригад ДНР, когда кадры республиканских подразделений были усилены "отпускниками". Он характеризовал своих подчиненных как крайне мотивированных людей, готовых класть свои жизни на алтарь свободы. Их степень обученности и военные знания превосходили все его ожидания — когда сержант ДНР, с его слов, обладал знаниями и навыками, которые не могли даже присниться среднему российскому пехотному лейтенанту — командиру взвода.

Вот эти сержанты, было такое, получали офицерские звания, принимали под свое командование взвода и роты — и успешно ими командовали. Да, они не умели делать фотоотчеты, так привычные современной российской армии, но они умели управлять боевыми подразделениями, умели решать боевые задачи. А умников, которых, к сожалению, было очень много и среди "советников", они умели посылать, куда следовало, когда те лезли с приказами, мягко говоря, не соответствующими обстановке. Поэтому эти офицеры Донбасса были успешны в боях.

Теперь же, когда в течение года войска понесли потери, когда согласно озвученным данным стали разворачиваться новые воинские части и соединения, и естественным образом возникла огромная потребность в командных кадрах, Минобороны РФ приняло решение уволить этих опытных боевых командиров из рядов вооруженных сил. Это решение, как многим кажется, серьезно повлияет на ход боевых действий, отодвинет срок нашей победы над врагом, так как огромное количество боевых командиров оказываются за бортом военной службы. Именно в тот момент, когда нужда в них превосходит все мыслимые пределы.

Военкор Александр Сладков пишет, что в первом армейском корпусе был уволен даже Эдуард Басурин — лицо донецкого сопротивления, заместитель командующего корпусом по работе с личным составом, который в числе прочего активно работал с прессой, полковник армии ДНР. Он вдруг стал неугоден и его вышвырнули с военной службы. Может, некий генерал увидел в нем конкурента по работе с прессой?

А вот из истории Великой Отечественной войны мы видим обратные примеры. Когда командиры партизанских отрядов, действующие в тылах немецкой армии до самого подхода Красной Армии, получали офицерские (и даже генеральские!) звания, чтобы продолжить свой боевой путь (вместе со своим огромным боевым опытом) уже в рядах Красной Армии. Тогда, восемьдесят лет назад, ничто не мешало высшему военному командованию делать из партизанских командиров офицеров Красной Армии — без всякого у них академического образования.

Военкоров часто обвиняют в какой-то "дискредитации" армии, когда они пишут правду о потерях, вызванных безграмотным военным руководством. А то, что мы видим сейчас в подразделениях Донбасса — это ли не дискредитация наших вооруженных сил? Не подрыв ли морального духа частей первого и второго армейского корпусов? Не уничтожение корпуса боевых офицеров, получавших свой опыт в то время, когда другие росли только на фотоотчетах и красивых докладах?

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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