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Любовь Степушова

Приостановка ДНСВ — ультиматум США: деэскалация на Украине или ядерная война

4:43
Силовые структуры » Министерство обороны

Приостановка ДНСВ Россией несёт неожиданный сигнал США — назрели удары по логистическим центрам поставок западного оружия ВСУ, не исключено, что в Польше.

Приостановка ДНСВ — ультиматум США: деэскалация на Украине или ядерная война

Приостановка ДНСВ — неприятная неожиданность для США

Госдума РФ единогласно ратифицировала внесённый президентом Владимиром Путиным проект постановления о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) (СНВ-3 от 2010 года, продлённый в 2022 году).

И хотя МИД РФ разъяснил, что приостанавливаются инспекции американской стороны в РФ, но при этом сохраняются обязательства РФ:

  • по количеству боеголовок;
  • в плане уведомлений о пусках межконтинентальных ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), для США это стало неприятной неожиданностью.

"Заявление Путина о том, что он не позволит американским инспекторам проверять соблюдение договора СНВ, ещё раз ясно показало, что он рассматривает свой ядерный арсенал как ключевой элемент войны за Украину. Все признаки указывают на то, что мир может оказаться на пороге новой эры ядерного безумия", — пишет The New York Times.

"Никто не нападал на Россию. Есть некая абсурдность в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо ещё", — сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

На кону теперь — жизни американцев

На Западе есть точка зрения, что Путин блефует, угрожая ядерным ударом. Это не так, хотя бы потому, что совокупные силы НАТО многократно превосходят российские, поэтому конвенциональным оружием при эскалации на Украине не обойтись.

Президент РФ вчера дал понять, что если США хотят, как они заявляют, "стратегического поражения России", то РФ вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.

Приостановка участия в ДСНВ доказывает этот посыл.

  1. Во-первых, обязательство по количеству ядерных боеголовок рассчитано только в пределах жизненного цикла ДСНВ-3 — до февраля 2026 года. У РФ есть новые тяжёлые МБР "Сармат", где можно устанавливать боеголовки.
  2. Во-вторых, США надеялись включить в ДНСВ новые российские виды гиперзвукового оружия, так как оказалось, что "Пересветы" и "Кинжалы", способные нести ядерные заряды — это не "мультики". Теперь это невозможно.
  3. В-третьих, теперь на кону для американцев — не жизни украинцев, а их собственные. И это для США несравнимые вещи. Тут задумаешься, где Россия может нанести ядерный удар без значимых для себя последствий. Например, из космоса.

Ультиматум США: деэскалация на Украине или ядерная война

В МИД РФ объяснили, что решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого США должны предпринять "добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования ДНСВ".

Пояснением к требованию является вчерашний вызов в МИД РФ на Смоленскую площадь посла США Линн Трейси, где ей было заявлено, что эти шаги должны предполагать вывод американо-натовских военных и техники с Украины, а также прекращение враждебной антироссийской активности.

США также обязаны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и не мешать объективному расследованию теракта, говорится в сообщении МИД РФ.

Вашингтон, конечно, проигнорирует эти требования, поэтому следует ожидать скорых ударов по путям поставок западного оружия ВСУ прямо на украино-польской границе, если не по логистике в Польше.

На западе считают такую политику Москвы "ядерным шантажом". А как иначе говорить с государством-террористом, взорвавшим стратегический российский объект — газопроводы "Северный поток".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу сша оружие россия ядерное оружие
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