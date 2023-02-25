Год СВО: как проходит и чем закончится спецоперация на Украине

Годовщина проведения СВО ознаменовала новый вектор конфронтации в отношениях между Россией и западным миром.

На текущий момент ни одна из противоборствующих сторон не намерена идти на уступки, демонстрируя готовность к затяжному конфликту и неослабевающее стремление к достижению поставленных целей.

Причины начала спецоперации на Украине

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что втягивание Москвы в военный конфликт на Украине было лишь вопросом времени.

Следуя концепции идеолога внешней политики Вашингтона Збигнева Бжезинского, Запад последовательно строил антироссийское государство, начавшее карательную операцию против русскоязычного населения Донбасса.

В конце 2022 года стало известно о намерении Киева провести широкомасштабное наступление на территории ДНР и ЛНР.

Издание The Economist выпустило в свет скандальное интервью с украинским генералом Забродским, раскрывшим планы Киева по "возвращению полуострова Крым силовым методом".

Стремление Зеленского увеличить число жертв с обеих сторон могло бы привести к недовольству западных партнеров и немедленному сокращению поставок оружия и финансовых вливаний.

Военные действия

В первые часы операции Москве удалось достичь оперативной внезапности:

было нарушено управление ВСУ,

уничтожена значительная часть корабельного состава ВМС, боевой авиации,

подавлена первичная система ПВО.

В результате первых массированных огневых ударов были поражены критически важные объекты военной инфраструктуры Украины, что создало предпосылку для наземной наступательной операции.

Основные успехи российских войск были достигнуты в первые месяцы операции: освобождена значительная часть территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Открыт сухопутный коридор в Крым, положивший конец водной блокаде полуострова.

Однако, перевод украинских органов государственного управления, вооруженных сил и экономики на организацию и состав военного времени дал свои плоды:

Киеву удалось создать существенное преимущество в личном составе воюющих войск, бесперебойные потоки военно-технической помощи Запада обеспечили его перевес в боевой технике, вооружении и боеприпасах.

В результате наступательный порыв российских войск был в значительной мере исчерпан, а Кремль был вынужден пойти на непопулярное решение с тем, чтобы не допустить оперативного окружения группировки, сражающейся непосредственно под Киевом — отвести части и подразделения с территории Киевской и Харьковской областей.

В целях нивелирования военного превосходства Украины российское руководство провело частичную мобилизацию, призвав в ряды ВС РФ около 300 тыс. граждан. Несмотря на допущенные на местах "ошибки и перегибы", в целом мобилизация прошла успешно, и сегодня мобилизованные снабжены (часто — общественностью), прошли подготовку и уже выполняют задачи в зоне СВО.

На текущий момент линия боевого соприкосновения стабилизировалась. Ожесточенные боестолкновения в Донбассе (прежде всего — в районе Артёмовска) носят тактический характер и вряд ли в ближайшее время приведут к существенному оперативному перевесу одной из сторон.

Тактика действий российских войск привела к необходимости переосмысления многих положений военного искусства.

Появилось осознание необходимости массированного применения малоразмерных беспилотников (и их оперативного создания в промышленных количествах), организации всех видов разведки и огневого поражения в режиме реального времени.

Болезненным вопросом для Москвы стала организация связи и управления, а также обеспечение войск всем необходимым снаряжением, боевая логистика.

Реальные потери на Украине за год

Данные о боевых потерях воюющих сторон существенно разнятся, но практически все мало-мальски авторитетные источники приводят соотношение между российскими и украинскими потерями 1:8.

Безвозвратные потери Украины уже оцениваются сотнями тысячи, то есть — целыми процентами от общей численности населения страны. Причем о потерях, уже превысивших (на 1 января 2023 года) 200 000 человек сообщают генералы Пентагона и власти стран ЕС.

Внешняя политика и экономика

Проводимая Россией операция ознаменовала точку невозврата в прежних отношениях с западным миром и стала детонатором слома однополярного мироустройства, установленного США и их союзниками на обломках Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

Главной особенностью политического устройства Украины является то, что это государство находится полностью под внешним управлением Запада. Начав военные действия против киевского режима, Москва отчётливо осознавала весь спектр последовавших за этим мер изоляции, не замедливших проявиться во всей полноте.

Вскоре после начала спецоперации в отношении России были введены масштабные санкции, касающиеся в первую очередь финансовой сферы — решения о них приняли:

США,

страны Евросоюза,

Великобритания,

Канада,

Австралия,

Япония,

Швейцария,

Сингапур,

Тайвань

и т. д.

О прекращении или приостановке работы в РФ заявили предприятия авиационной и автомобильной промышленности, компании-производители брендов одежды, ювелирных украшений, компьютерной техники, мебели, ритейлеры, киностудии и стриминговые сервисы, а также IT-компании.

Российские золотовалютные резервы, находившиеся в странах Запада (около 300 млрд долларов) были заморожены.

В настоящее время наиболее существенные сложности Россия испытывает в сфере высокотехнологичного производства, в частности, в микроэлектронной промышленности, авиастроении и других наукоемких отраслях.

А вот в связи с тем, что значительная часть стран мира не поддержали антироссийские санкции, ставку Запада на экономическое "удушение" Москвы можно считать провалившейся.

Это касается и международного военно-технического сотрудничества. В особенности с Ираном, по неподтвержденным данным взаимодействующим с Россией в области беспилотных систем.

К сегодняшнему дню россияне ощутили рост потребительских цен на многие чувствительные товары. При этом дефицита, а также запредельного подорожания в несколько раз, на что делали ставку западные политтехнологи, не произошло.

Кульминацией распада нынешней системы международных отношений стала озвученная российским президентом в послании Федеральному Собранию приостановка участия России в Договоре СНВ-III, демонстрирующая полную несостоятельность международной системы контроля над вооружениями на современном этапе.

Внутренняя политика

Начало военных действий и обострение отношений с Западом послужили толчком для массовой эмиграции определенной прослойки российского населения.

Первая волна миграции произошла непосредственно после начала операции, а вторая — после начала мобилизационной кампании. По подсчётам экспертов, Россию покинули не менее 500 тыс. россиян — в том числе около 100 тыс. специалистов в области информационных технологий, составивших около 10 процентов всех сотрудников национального сектора IT-сферы.

По всей видимости, российские власти намеренно позволили уехать всем желающим для минимизации протестного потенциала и консолидации населения страны.

Сейчас Госдума намерена снова поднять вопрос о запрете удаленной работы для специалистов, занятых в обслуживании государственных информационных систем (ГИС) и объектов критической информационной инфраструктуры (объекты КИИ).

Впоследствии стало понятно, что далеко не вся бизнес-элита и так называемый средний класс сочувствуют Западу. Многие из представителей этих кругов оказывают существенную поддержку СВО — как деньгами и товарами, необходимыми для успешного ведения войны, так и непосредственно участвуя в ней в качестве добровольцев.

Выводы и прогнозы — как пройдет и чем закончится СВО

Год специальной военной операции стал переломным моментом в отношениях России с крупнейшими странами мира. В значительной степени будущее теперь зависит от решимости Москвы, её бескомпромиссности и готовности переходить к решительным целям ведения военных действий.

В свою очередь западный мир, понимая это, будет стремиться максимально дестабилизировать обстановку внутри РФ и за её пределами.

Очередными очагами напряжённости, готовыми "взорваться" в любой момент становятся:

Балканы,

Центральная Азия,

Тайваньский пролив.

В любом случае военное поражение Украины станет крупнейшим политическим провалом Запада, что неприемлемо для Вашингтона и его союзников. Поэтому война на истощение будет продолжаться.