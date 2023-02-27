Генерал-майор: страны СНГ должны выделить по батальону для поддержки России

Почему США и ЕС не могут передавать Киеву обещанные танки большими партиями, как западные самолёты-истребители повлияли бы на ход спецоперации, и какая поддержка от бывших советских республик необходима России, рассказал заслуженный военный лётчик РФ, к. т. н., доцент, член экспертного совета "Офицеров России", генерал-майор Владимир Попов.

— Владимир Александрович, в СМИ обсуждается возможность получения украинской армией самолётов-истребителей от Запада. Танки они тоже долго отказывались поставлять, а потом вдруг решили поставить, сейчас настала очередь самолётов-истребителей. Возьмёт ли их наша ПВО?

— Конечно. Эти самолёты четвёртого поколения имеют систему радиоэлектронной борьбы и противодействия. Но это не столь важно для наших ПВО. Самолёты Запада похожи друг на друга по техническим характеристикам, по боевому потенциалу. Они одинаково себя ведут и при борьбе с наземными ПВО, которые будут их перехватывать. Им надо будет прорвать ПВО и потом ещё ввязаться в боевые действия, то есть нанести удар по нашим объектам. Но мы же будем сразу противодействовать. Я думаю, они не столько выиграют от применения авиации, сколько проиграют.

Это в любом случае будет не скоро. Сначала будет принято политическое решение, потом будут выделены самолёты, их переведут на оперативные аэродромы:

в Польшу,

Словакию,

Румынию.

Оттуда они смогут единичными ударами зондировать нашу почву, но это уже эскалация ситуации.

— Чем мы можем ответить? Гиперзвуковым оружием?

— Будем просто уничтожать. Допустим, перелетела их эскадрилья на аэродром в Луцк. Их нужно после перелёта из Польши заправить, подвесить вооружение и потом нанести удар по нашим территориям. Потребуется 4-5 часов. Что мы будем, сидеть, сложа руки? Ответ будет немедленный — гиперзвуковым оружием, ударами ракет "земля — земля" оперативно-тактического назначения.

В результате 12-16 самолётов упадут, ещё не взлетев, где-то 30%. Другие взлетят. Тогда начнут работать С-300, "Буки", "Стрела", "Оса-АКМ", ПВО, а потом ещё и наши истребители ввяжутся в бой. В итоге хорошо, если вернутся из этой группы 3-4 самолёта.

— Как будут разворачиваться события в ближайшие месяцы?

— Я думаю, что Запад не отступится от своего, они будут и танки поставлять отдельными партиями. Почему нельзя сразу поставить 100-200 танков? Они есть. Но в нерабочем состоянии, их надо готовить. А подготовить сразу все — не хватает ни финансов, ни технологических ресурсов.

— Может быть, мы решим вопрос не прямым противостоянием с ними, как сейчас, а какими-то прорывными вещами?

— Политические вопросы решаются дипломатическим образом. Недаром на днях министр иностранных дел Сергей Лавров ездил в Африку. В декабре мы очень много работали по Азии.

— Мы там зондируем почву, чтобы нас поддержали или хотя бы не мешали?

— Поддержка, конечно, нужна. Без этого нельзя. А сил и собственных средств у нас достаточно.

Хорошо бы, страны СНГ проявили добрую волю. Это очень важно. Белоруссия уже работает. А Казахстан, Таджикистан, Узбекистан? Хотя бы по роте, по батальону поставили на границу сопредельного государства. Это политика, народная поддержка. Запад-то объединяется. А у нас этого пока ещё нет.