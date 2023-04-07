Адвокат Рыбин: в ходе СВО Украина не обменивает гражданских лиц

3:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

После начала СВО уже неоднократно происходили обмены военнопленными между двумя сторонами. Почему Татьяне Москальковой не удаётся договориться с Киевом об обмене гражданскими политзаключёнными, и как спецслужбы Украины относятся к россиянам, которых им удалось использовать как шпионов, рассказал украинский адвокат и правозащитник Валентин Рыбин.

— Валентин, в последнее время обмены пленными участились. Они уже не такие неравноценные, какими были вначале. На что ещё нужно обратить внимание российской власти?

— Есть проблемы в плане обмена гражданских лиц. На Украине очень много людей, которые по политическим мотивированным уголовным производствам находятся под стражей или уже отбывают зверские приговоры в местах лишения свободы.

России пока не удаётся обменивать таких людей. Обмены, которые происходят, касаются только военнопленных. Гражданские лица не обмениваются. Не знаю, почему.

Татьяне Николаевне Москальковой пока не удалось провести соответствующие обмены, хотя идут переговоры с украинской коллегой. Я думаю, ситуация связана с тем, что Украина может понять под этими обменами выход на сбор очень многих граждан Украины для того, чтобы их в последующем обменивать на лиц, которые удерживаются в России. Возможно, Россия пока решает, что делать. Но Россия могла бы больше внимания уделить обмену именно политических узников на Украине. Их много, и их судьба незавидна.

— Да, тем более их не десятки тысяч, как военнопленных, — речь идёт о сотнях людей. Пора точечно включить их в списки. Эти люди сделали выбор в пользу России, они полезны нашей стране. Поэтому надо на государственном уровне обсудить это с украинской стороной. Наверняка, и у Украины есть тоже люди, которые сидят по политическим и уголовным статьям. Денис Пушилин сказал о большой разнице между двумя странами: Россия заинтересована в возвращении своих граждан и украинских симпатизантов России, которым там тяжело, а вот Украина не заинтересована. Она возвратила азовцев, потому что их можно использовать для пиара, а обычные ребята ей не нужны. И те, кого они использовали в качестве шестёрок, чтобы здесь они ломали или фотографировали объекты, тоже никому не нужны.

— Да. Но я хочу отметить, что в своё время Меркадер отсидел 20 лет в Мексике. Он дождался окончания срока, вернулся в Советский Союз и получил звезду Героя. Судьба тех, кто попал в тюрьму на Украине, действительно сложная. Мы будем делать всё, чтобы эти люди возвращались. К сожалению, сейчас я не вовлечён ни в переговорные процессы, ни в формирование позиции России. У руля стоят:

уполномоченные по правам человека России,

Министерство обороны,

Федеральная служба безопасности.

Если у них будут подвижки в этом направлении — мы будем только рады.

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