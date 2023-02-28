России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом

Недавно, читая стихи современного поэта, я наткнулся на такие строчки: "Уроки горьких поражений — залог немеркнущих побед". Этот афоризм нуждается в уточнении. Лишь правильно понятые, хорошо выученные и творчески применённые на практике "уроки поражений" могут стать залогом побед и одолений.

В известной степени, драматические события на Украине явились следствием того, что наше общество и, в первую очередь, власть усвоили горькую для нас историю прошлого века, в лучшем случае, на "тройку". В публицистической статье нет возможности перечислять все ошибки и просчёты, приведшие Россию к ожесточённому конфликту с коллективным Западом и поставившие вопрос о самом её выживании, поэтому я остановлюсь лишь на тех, которые так или иначе связаны с опытом Великой Отечественной войны.

Это объясняется тем, что наша идеология, само существование которой, между прочим, запрещено Конституцией, до сих пор выстраивается на фундаменте подвига наших предков, одержавших победу над нацизмом. Без срочного исправления допущенных после распада СССР ошибок Россия не сможет не только отстоять свой суверенитет, но даже право на существование.

Едва ли не главной причиной Второй мировой войны наши историки, советские, и современные, считали желание западных стран (Великобритании, США и Франции) любым способом натравить Германию на СССР с целью его уничтожения. Однако, в такой трактовке череды развернувшихся противоречивых событий есть несколько несообразностей.

Когда Гитлер напал на Польшу, страны "западной демократии", казалось бы, должны были возрадоваться, поскольку Вермахт выходил на границы Советского Союза. Вместо этого Великобритания и Франция почему-то объявили Гитлеру войну. Когда же Германия вторглась на территорию СССР, Великобритания и США начали активно помогать жертве агрессии, что совершенно противоречит желанию руками Гитлера стереть нашу страну с карты мира. Отсюда следует вывод, что главной целью США и Великобритании было не уничтожение первого в мире социалистического государства, а устранение и подчинение более опасного геополитического конкурента — Германии, которая захватила почти всю континентальную Европу и не уступала "бастионам демократии" в военных технологиях.

С поставленной задачей англосаксонский блок (термин чрезвычайно условный) справился успешно и с минимальным для себя ущербом. Попутно США и Великобритания решили ещё одну задачу: Советский Союз понёс неисчислимые материальные и демографические потери. Именно потрясающие воображение человеческие жертвы оказались для нашего народа главной трагедией, с последствиями которой мы до сих пор не справились.

Не менее поучительны события на Дальнем Востоке, где набирала мощь Японская империя, ставшая опасным конкурентом всё тех же США и Великобритании. Американская дипломатия умело заманила японцев в ловушку, буквально вынудив агрессивных самураев нанести удар первыми заведомо более могущественным противникам.

Перед японцами стоял выбор: согласиться с диктатом США, введших против них обширные санкции, или же постараться на поле боя добиться приемлемых для себя условий дальнейшего развития. Характерно, что большинство стратегов Страны восходящего солнца, в том числе адмирал Ямамото, не верили в конечную победу над заокеанским великаном. Однако, они считали, что для духа нации лучше проиграть войну, нежели сдаться без боя. Результатом боевых действий на Тихом океане, как известно, стал разгром Японии, беспощадно раздавленной военно-экономической мощью США. Таким образом, англосаксам удалось обуздать ещё одного опасного конкурента.

События отгремевшей Второй мировой войны показывают, с каким изощрённым, дальновидным и беспощадным противником имеет дело современная Россия. К сожалению, поражение в "холодной войне", ставшее результатом очередного этапа борьбы англосаксов за мировое господство, ничему не научило наших новых "демократических" правителей. И даже понимая, что Запад подталкивает Россию к военному конфликту на Украине, кремлёвское руководство постоянно принимало запоздалые решения, следуя по гибельному пути, указанному коварными поводырями.

Обладая огромным военным, экономическим, технологическим и демографическим преимуществом, коллективный Запад уверен в том, что не позволит нам одержать победу над марионеточным режимом Зеленского и будет испытывать Россию на прочность до тех пор, пока не истощит её экономические возможности и нравственные силы.

К сожалению, мы не можем рассчитывать на какие-то противоречия внутри коллективного Запада, поскольку англосаксы, в результате неприкрытого давления или же применения "мягкой силы", полностью подчинили себе элиты даже таких некогда суверенных стран, как Германия, Франция, Италия. В этот список следует добавить Японию, Южную Корею. Я уж не говорю о десятках мелких государств, уподобившихся гиенам и шакалам, вроде Польши, Чехии, Болгарии или Хорватии.

Вместе с тем, президент Байден, которого наши разудалые пропагандисты называют не иначе как "Сонный Джо" или "дедушка" нисколько не лицемерил, когда недавно заявил, что Запад не стремится к уничтожению и раздроблению Российской Федерации. Цель наших бывших "партнёров", а ныне непримиримых геополитических противников — полностью подчинить своему влиянию Россию, лишив её суверенитета. Кстати, блок англосаксонских стран (США, Канада, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия) не так уж и нуждается в наших ресурсах, поскольку по территории и наличию природных богатств более чем в полтора раза превосходит Россию.

Приходится также с тревогой констатировать, что наши военачальники, похоже, не совсем разобрались с главными уроками сражений Великой Отечественной войны. Иначе они бы не допустили провала под Харьковом, который во многом определил неудачный для нас ход дальнейших событий на фронте, в частности оставление Херсона. И хотя легионы историков написали тысячи книг о поражениях и победах Красной Армии, причины и следствия жестоких катастроф и эпических триумфов 1941 — 1945 годов нашим обществом до конца не осознаны. Недостаточное понимание этих до сих пор не устаревших уроков может сыграть роковую роль в предстоящей битве на Украине.

Как известно, отступление Красной Армии в первый период войны сопровождалось катастрофическими потерями. Например, с 22 июня по 9 июля 1941 года немцы уничтожили и захватили 11712 танков (среднесуточные потери — 233 танка). Сейчас, когда западные страны передают ВСУ "леопарды", "абрамсы" и "челленджеры", необходимо разобраться, почему бронированная сталинская армада не смогла нанести Вермахту поражение во встречном сражении. Нынешние знатоки заполонили СМИ сравнением тактико-технических характеристик западных боевых машин и наших Т-72, Т-80 и Т-90.

На бумаге всё выглядит для нас вполне оптимистично: "леопард" вооружён 120-мм пушкой, а наши танки — 125-миллиметровкой. К тому же, они имеют автомат заряжения, да и по скорости не уступают западным монстрам. Однако, если судить только по бумажным данным, то в 1941 году Т-34 и КВ должны были разнести вражеские танковые дивизии в пух и прах, поскольку превосходили вражески панцеры по всем показателям. На практике же эти новейшие советские машины оказали на ход боёв лишь незначительное влияние.

Немецкие "тройки" и "четвёрки" отличались надёжностью, средствами связи и наблюдения, совершенными прицелами и удобством для экипажа, а наши "тридцатьчетвёрки" и особенно КВ страдали огромным количеством "детских болезней" и были плохо освоены личным составом. В самом ближайшем будущем, когда российские Т-72 и Т-90 сойдутся в огненных схватках с "леопардами", ситуация, к сожалению, может повториться и счёт танковых боёв опять окажется не в нашу пользу.

Некоторые российские эксперты настроены вполне браво, заявляя, что мы задавим врага количеством бронетехники. Но, позвольте, на войне погибают не только танки, но и находящиеся в них люди! Снаряды в западных танках размещены таким образом, что даже при их подрыве экипаж имеет высокие шансы уцелеть, наши же танкисты сидят на боекомплекте, его взрыв разносит человеческие тела на молекулы. То есть, от экипажа в буквальном смысле ничего не остаётся! Как это влияет на боевой дух танкистов, свидетельствуют многочисленные случаи поспешного покидания экипажами машин, когда они оказываются под обстрелом.

Серьёзные специалисты, анализируя поражения Красной Армии, перечислили множество причин, едва не приведших нашу страну к военному поражению. Из этих причин следует особо выделить две, которые также могут сыграть важную роль в грядущих боях на Украине. Я имею в виду

технологическое превосходство,

лучшую организацию войск противника.

А если к этому добавить отличное оперативно-техническое управление и прекрасную боевую выучку личного состава Вермахта, то становится понятно, почему мы отступали до Москвы и Сталинграда. Очевидно, что рассчитать в цифрах такие понятия, как стойкость и моральный дух войск, крайне затруднительно. В ходе боевых действий данные показатели могут существенно меняться. На начальном этапе войны немцы демонстрировали высокую стойкость, а японцы даже в окружении сражались до конца. Однако, в 1945 году солдаты Вермахта толпами сдавались нашим западным союзникам, а к нам в плен угодила чуть ли не вся Квантунская армия.

Солдат, идущий в бой, должен чётко знать, за что он сражается и отдаёт жизнь, иначе невозможно ожидать от него не то что героизма, но даже простого исполнения долга.

Как показывает опыт Великой Отечественной войны, Красная Армия смогла переломить ход сражений в свою пользу именно потому, что её бойцы — от рядового до маршала — были уверены в правоте своего дела. Кроме того, весь советский народ перед лицом смертельной опасности проявил нерушимую сплочённость и величайшую самоотверженность. Но главное — был уверен, что в военно-политическом руководстве страны нет предателей. Советская элита не дрогнула в период жесточайших испытаний, достойно пройдя их вместе со всем народом. Вспомним, например, что в борьбе с нацистами погибли сыновья Сталина и Хрущёва. А вот что думает нынешний российский солдат о засевших в столице олигархах, явных и скрытых компрадорах и некоторых удостоенных лауреатских регалий деятелях культуры, испоганивших светлую память о павших за Родину героях, вполне можно представить.

Если бы мы глубоко и правильно поняли, почему в годы войны в немецкий плен попали 4,5 миллиона красноармейцев, а потери нашей армии составили, по официальным данным, немыслимую цифру — 11,5 миллионов человек, возможно, сейчас не было бы ставших регулярными обменов пленными с противником.

Разумеется, в том, что рядовые бойцы сдаются в плен в безвыходном положении, а не взрывают себя гранатами, ничего преступного и позорного нет. Однако, нужно чётко понимать: причиной такого вынужденного и бесславного для солдата выбора, как правило, является плохое командование.

Конечно, в рядах любой армии имеются трусы, карьеристы и предатели. Вспомним весьма многочисленное почище Власова, укомплектованное добровольцами, чтобы понять мотивацию тех мужчин призывного возраста, которые после начала СВО сбежали из страны, прикрываясь пацифистскими лозунгами либо обнаружив явные русофобские убеждения. Однако, самое большое разочарование — это поведение тысяч отказавшихся выполнять воинский долг контрактников. А ведь страна рассчитывала на их профессионализм! Впрочем, и наша власть постоянно даёт поводы усомниться в своей готовности последовательно и бескомпромиссно отстаивать государственные интересы России, поскольку принимает явно запоздалые решения и пасует перед наглым напором почувствовавших её слабину геополитических противников.

Между тем, опыт Второй мировой войны непреложно свидетельствует: побеждает тот, кто владеет стратегической инициативой. Германия летом 1943 года попыталась перейти в масштабное контрнаступление, однако проиграла битву на Курской дуге, после чего оказалась способной наносить лишь локальные тактические удары. Ещё более поучителен пример Японии, которая после череды оглушительных побед перешла к пассивной обороне и тем самым обрекла себя на неминуемое поражение.

Сейчас на украинском фронте сложилась ситуация, отчётливо напоминающая события 1943 года. ВСУ получают западную технику и готовятся к решительному наступлению, которое анонсируется на конец весны. И хотя это не является секретом для нашего командования, шансы добиться оперативно-тактического или даже стратегического успеха у противника, безусловно, имеются. Очевидно, что наступление ВСУ планируется в штабах НАТО и начнётся с ударов самым современными видами оружия по системе управления российских войск. В атаку, обеспеченную точными разведывательными данными, пойдут сотни танков и боевых машин пехоты, поддержанные системами залпового огня и дальнобойными орудиями, стреляющими управляемыми снарядами. Возможно, наше командование изберёт ту же тактику, которая была применена в битве на Курской дуге, то есть попытается оборонительными действиями остановить врага, нанеся ему максимальные потери. Однако, удастся ли остановить пресловутые "леопарды" и "челленджеры", рвущиеся к Крыму, неизвестно.

Представляется, что наша армия должна не сидеть в обороне, а постоянно наносить противнику удар за ударом, то есть ни в коем случае не упускать инициативу. Только это позволит предотвратить наступление ВСУ на Крым. После "перегруппировок" под Харьковом и Херсоном ещё одно поражение самым негативным образом скажется на морально-психологическом состоянии нашего общества, подорвёт веру народа в победу над западным нацизмом и нанесёт невосполнимый ущерб государственному престижу России.

Таким образом, можно сделать следующие, вполне очевидные выводы.

Англосаксы по итогам Второй мировой войны устранили и подчинили своему влиянию геополитических конкурентов: Германию и Японию. Затем они разрушили Советский Союз, теперь пытаются лишить суверенитета Россию. Следующая цель — Китай. Нет никаких оснований рассчитывать на то, что внутри коллективного Запада возникнут противоречия: США держат своих сателлитов под полным контролем. ВСУ не уступают российской армии в численности, мотивации, стойкости, оснащённости, средствах разведки и управления. Современные западные системы вооружения технологически превосходят отечественные, поскольку за постсоветский период наш ВПК существенно отстал в новейших разработках. Не проиграть решающую битву за своё существование Россия может только при условии сплочения всего общества, готовности каждого из нас принести на алтарь Победы значительные жертвы. Элита срочно должна быть очищена от компрадоров и предателей. При этом, отнюдь не обязательно прибегать к репрессиям. Залогом Победы является стратегическая инициатива. Военно-политические и экономические решения должны приниматься своевременно, а лучше — с опережением событий. Вспомним заповедь Суворова: "Удивил — значит победил!"

Нужно смотреть правде в глаза: России будет очень трудно выстоять в схватке с коллективным Западом. И вовсе неспроста американские и европейские политики в подавляющем большинстве уверены в том, что "Русский мир" будет разрушен. По их расчётам, Россия должна непременно рухнуть под ударами бесчисленных экономических санкций и в результате значительных боевых потерь. Однако, не всё так просто.

История знает множество примеров, когда экономически слабейший противник одолевал более сильного. Кроме того, не стоит забывать, что России — ядерная держава и в случае крайней необходимости может использовать свой самый главный аргумент. Об этом наш Президент весьма прозрачно намекнул бывшим "партнёрам", которые, будем надеяться, рано или поздно поймут, что судьба человечества зависит от их благоразумия.