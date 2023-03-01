Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Долг платежом красен: настала пора Мадуро помочь Путину

5:58
Силовые структуры » Министерство обороны

Россия приложила немало сил и рисковала, помогая Венесуэле в момент попытки госпереворота и при обходе нефтяного эмбарго. Настала пора Николасу Мадуро помочь Владимиру Путину.

Долг платежом красен: настала пора Мадуро помочь Путину

Главный переговорщик РФ Патрушев отправился в Венесуэлу

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев был принят во вторник президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает местная пресса.

Во встрече приняли участие посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и министр обороны карибской страны Владимир Падрино Лопес.

Патрушев с 2008 года занимает должность секретаря Совбеза РФ, с 1999 по 2008 год занимал должность директора ФСБ, известен как отличный переговорщик и в непростое время нередко заменяет в этом аспекте главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Момент выбран отлично. Мадуро себя сейчас очень хорошо чувствует в связи с победой над американским эмбарго на торговлю нефтью. Вашингтон снял санкции, а также убрал свою марионетку — параллельного президента Хуана Гуайдо — из политики.

Мадуро победил США благодаря России

Победил президент Венесуэлы, конечно, благодаря своим стальным нервам, поддержке армии и силовиков, и в немалой степени — поддержке России. В самый трудный момент, когда в 2019 году Гуайдо призвал жителей страны готовиться к проведению операции по захвату власти в Венесуэле, РФ направила туда два самолёта — Ил-62 со 100 десантниками и военно-транспортный Ан-124 с неким секретным оборудованием.

В июле 2020 года Госдума ратифицировала соглашение о реструктуризации кредита Венесуэле в размере 3,4 миллиарда долларов. Реструктуризация стала третьей за четыре года.

РФ также создала госструктуры, которые занимались транспортировкой венесуэльской нефти в Азию, что позволило Каракасу обойти нефтяное эмбарго США.

В декабре прошлого года в ходе визита делегации во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком стороны подписали 11 соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, энергетики, морского транспорта и борьбы с наркотиками на следующее десятилетие.

Настало время потревожить США возле их границ

"Мы пересматриваем различные уровни сотрудничества, которые поддерживают наши страны, в пользу общего развития", — написал Мадуро, комментируя визит Патрушева.

"Мы твёрдыми шагами приступаем к построению нового мира равных, уважения, солидарности и сотрудничества. Пора решительно содействовать объединению народов и наций мира", — сообщил он ранее.

Государственный телеканал VTV, отметил, что на переговорах стороны рассмотрели "вызовы текущей геополитики, прогресс в отношениях между Венесуэлой и Россией и роль обеих стран в отказе от односторонних санкционных мер".

VTV также подчеркнул, что была дана оценка региональной безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне, военное сотрудничество и гражданскую оборону.

"Особое внимание было уделено борьбе с цветными революциями и сотрудничеству в сфере информационной безопасности", — говорится в сообщении российской стороны.

То есть, из этих официальных релизов следует, что настало время для создания США проблем в их регионе.

По Конституции Венесуэлы, иностранные военные базы запрещены на территории страны, однако они могут быть созданы как базы технического обслуживания, центры космической связи, учебные центры. Суверенным странам ничто не мешает это сделать.

Российские военные базы в Венесуэле — реальный вариант

Согласно данным бывшего директора венесуэльской разведки Мануэля Кристофера Фигеры, две российские "военные базы" уже действуют в Венесуэле. Одна из этих баз — в составе 41-й бригады в Валенсии, Карабобо, а другая — в Мансанаресе, штате Миранда, где находится российская военная база связи и разведки (станция слежения ГЛОНАСС), цитирует Фигеру аргентинское СМИ Infobae.

По его словам, "единственная цель" российских объектов — "угрожать национальной безопасности США" .

И эти угрозы давно пора поставить "на широкую ногу". Возможно, Патрушев уже обсуждает детали. Кстати, Падрино в ответ на "разоблачения" Фигеры красноречиво разместил в социальных сетях фотографию с теми самыми российскими самолётами.

Вспомним также, что в апреле прошлого года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уклонился от чёткого ответа на предположение о том, что Россия может разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле, заверив, что Москва изучает различные варианты обеспечения своей безопасности.

"В контексте сложившейся ситуации Россия думает о том, как гарантировать собственную безопасность ", — сказал Песков, комментируя возможность, ранее предложенную заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Сейчас смелее надо действовать и жёстче. РФ не только сохранила свои интересы в Венесуэле, инвестировав в венесуэльскую экономику свыше 17 миллиардов долларов, но и вправе развить успех, создав для США проблемы безопасности на фоне их помощи киевскому режиму вооружением и техникой.

Читайте по теме: Латинская Америка не будет помогать российским оружием Украине

ГЛОНАСС: Россия выходит в Латинскую Америку с новейшими технологиями

Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша нефть армия бизнес деньги россия венесуэла николас мадуро николай патрушев
Новости
Ходаковский заявил, что снаряды на СВО достаются тем, кто "громче всех голосит"
Взгляд: Бартош назвал переброску "самолёта Судного дня" E-6B Mercury ВМС США в Европу настораживающим фактором
Шурыгин призвал подготовиться к массовому налёту беспилотников на Россию
Трихолог Егорова: седые волосы лучше не выдергивать, а окрашивать
Власти Хакасии заберут деньги на охрану диких животных для ремонта дома Минприроды
Лётчик Попов назвал российские самолёты, способные уничтожить истребители F-16
Исследование ВШЭ: шестую часть жизни люди проводят за улучшением внешнего вида
Политолог: Киев боится ответа России за атаки своих беспилотников на Крым, поэтому не признаётся в них
Bloomberg: взятие Артёмовска ВС РФ приблизит потерю ВСУ всей ДНР
Советник Пушилина Кимаковский заявил о потере 70% бойцов подразделения ВСУ в Артёмовске
Популярное
Исследование учёных из Кембриджа о России удивило Запад

Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.

Counter Punch: данные учёных из Кембриджа о России удивили и разгневали Запад
Казахстан вынужден остановить экспорт газа в Китай
Казахстану придётся отказаться от поставок газа в Китай
"Сейчас я зарабатываю ноль": Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после отъезда из России
Стали известны сроки нового наступления ВС РФ — Костенко
Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов Не надо идти на поводу у своего аппетита Сергей Лебедев
Илон Маск доносит до американцев реальную информацию по продвижению РФ в зоне СВО
Американский наёмник перешёл на сторону России
Россия перехитрила нефтяные санкции Запада
Россия перехитрила нефтяные санкции Запада
Последние материалы
Bloomberg: взятие Артёмовска ВС РФ приблизит потерю ВСУ всей ДНР
Советник Пушилина Кимаковский заявил о потере 70% бойцов подразделения ВСУ в Артёмовске
Кива: из-под Бахмута выводят все британские и американские ЧВК и старших офицеров ВСУ
Подоляка: ВСУ сегодня ночью попытаются вывести своих солдат из Артёмовска
В Татарстане пугают школьников убивающим ядовитыми духами злоумышленником
Киев: воевать за Украину у НАТО нет ни готовности, ни желания
Кнутов: ситуация в Марьинке и Авдеевке улучшится после освобождения Артёмовска
Гундаров: срок взятия Артёмовска под полный контроль ВС РФ — не менее двух недель
Шурыгин заявил о целях беспилотников ВСУ при ударах по Москве и другим городам
Скотт Риттер: если Зеленский решится атаковать Приднестровье — он покойник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников