Долг платежом красен: настала пора Мадуро помочь Путину

5:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Россия приложила немало сил и рисковала, помогая Венесуэле в момент попытки госпереворота и при обходе нефтяного эмбарго. Настала пора Николасу Мадуро помочь Владимиру Путину.

Главный переговорщик РФ Патрушев отправился в Венесуэлу

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев был принят во вторник президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает местная пресса.

Во встрече приняли участие посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и министр обороны карибской страны Владимир Падрино Лопес.

Патрушев с 2008 года занимает должность секретаря Совбеза РФ, с 1999 по 2008 год занимал должность директора ФСБ, известен как отличный переговорщик и в непростое время нередко заменяет в этом аспекте главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Момент выбран отлично. Мадуро себя сейчас очень хорошо чувствует в связи с победой над американским эмбарго на торговлю нефтью. Вашингтон снял санкции, а также убрал свою марионетку — параллельного президента Хуана Гуайдо — из политики.

Мадуро победил США благодаря России

Победил президент Венесуэлы, конечно, благодаря своим стальным нервам, поддержке армии и силовиков, и в немалой степени — поддержке России. В самый трудный момент, когда в 2019 году Гуайдо призвал жителей страны готовиться к проведению операции по захвату власти в Венесуэле, РФ направила туда два самолёта — Ил-62 со 100 десантниками и военно-транспортный Ан-124 с неким секретным оборудованием.

В июле 2020 года Госдума ратифицировала соглашение о реструктуризации кредита Венесуэле в размере 3,4 миллиарда долларов. Реструктуризация стала третьей за четыре года. РФ также создала госструктуры, которые занимались транспортировкой венесуэльской нефти в Азию, что позволило Каракасу обойти нефтяное эмбарго США.

В декабре прошлого года в ходе визита делегации во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком стороны подписали 11 соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, энергетики, морского транспорта и борьбы с наркотиками на следующее десятилетие.

Настало время потревожить США возле их границ

"Мы пересматриваем различные уровни сотрудничества, которые поддерживают наши страны, в пользу общего развития", — написал Мадуро, комментируя визит Патрушева. "Мы твёрдыми шагами приступаем к построению нового мира равных, уважения, солидарности и сотрудничества. Пора решительно содействовать объединению народов и наций мира", — сообщил он ранее.

Государственный телеканал VTV, отметил, что на переговорах стороны рассмотрели "вызовы текущей геополитики, прогресс в отношениях между Венесуэлой и Россией и роль обеих стран в отказе от односторонних санкционных мер".

VTV также подчеркнул, что была дана оценка региональной безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне, военное сотрудничество и гражданскую оборону.

"Особое внимание было уделено борьбе с цветными революциями и сотрудничеству в сфере информационной безопасности", — говорится в сообщении российской стороны.

То есть, из этих официальных релизов следует, что настало время для создания США проблем в их регионе.

По Конституции Венесуэлы, иностранные военные базы запрещены на территории страны, однако они могут быть созданы как базы технического обслуживания, центры космической связи, учебные центры. Суверенным странам ничто не мешает это сделать.

Российские военные базы в Венесуэле — реальный вариант

Согласно данным бывшего директора венесуэльской разведки Мануэля Кристофера Фигеры, две российские "военные базы" уже действуют в Венесуэле. Одна из этих баз — в составе 41-й бригады в Валенсии, Карабобо, а другая — в Мансанаресе, штате Миранда, где находится российская военная база связи и разведки (станция слежения ГЛОНАСС), цитирует Фигеру аргентинское СМИ Infobae.

По его словам, "единственная цель" российских объектов — "угрожать национальной безопасности США" . И эти угрозы давно пора поставить "на широкую ногу". Возможно, Патрушев уже обсуждает детали. Кстати, Падрино в ответ на "разоблачения" Фигеры красноречиво разместил в социальных сетях фотографию с теми самыми российскими самолётами.

Вспомним также, что в апреле прошлого года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уклонился от чёткого ответа на предположение о том, что Россия может разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле, заверив, что Москва изучает различные варианты обеспечения своей безопасности.

"В контексте сложившейся ситуации Россия думает о том, как гарантировать собственную безопасность ", — сказал Песков, комментируя возможность, ранее предложенную заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Сейчас смелее надо действовать и жёстче. РФ не только сохранила свои интересы в Венесуэле, инвестировав в венесуэльскую экономику свыше 17 миллиардов долларов, но и вправе развить успех, создав для США проблемы безопасности на фоне их помощи киевскому режиму вооружением и техникой.

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