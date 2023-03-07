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Ольга Лебедева

Провокация в Нагорном Карабахе — попытка открытия второго фронта против России

4:26
Силовые структуры » Министерство обороны

Армения и Азербайджан в очередной раз обвинили друг друга в агрессии после перестрелки между силами безопасности двух стран в спорном регионе Нагорного Карабаха, случившейся в воскресенье.

Провокация в Нагорном Карабахе — попытка открытия второго фронта против России

Напомню, что в результате инцидента на Халфалинской грунтовой дороге в районе Хайпалу, где 5 марта была обстреляна дежурная машина паспортно-визового управления полиции Армении, ехавшая из Степанакерта, погибли по меньшей мере пять человек:

  • Ереван заявил, что погибли трое армянских полицейских,
  • Баку подтвердил гибель двух азербайджанских военнослужащих.

Дипломатическая "перепалка"

Как следует из заявления Министерства иностранных дел Азербайджана, перестрелка вспыхнула, когда военные, получив информацию о несанкционированной доставке "соседями" оружия и военнослужащих в спорный регион, "попытались досмотреть машину". Баку назвал операцию "провокацией” армянских силовиков, обвинив их в том, что они начали стрелять раньше азербайджанских военных.

"Инцидент показывает, что Армения не откажется от своей оккупационной политики в отношении Азербайджана и что разговоры Еревана о мире — ничто иное, как лицемерие”, — говорит официальный Баку, добавляя, что инцидент ещё раз подчеркивает необходимость установления режима пограничного контроля между Азербайджаном и Арменией.

В встречном заявлении МИД Армении назвал азербайджанскую версию событий "абсурдной”.

Ереван заявил, что его полицейские, которые работали в паспортно-визовом отделе Министерства внутренних дел, были убиты из "засады” азербайджанскими солдатами. В результате инцидента был серьезно ранен еще один офицер, добавили армянские власти.

Также в заявлении Еревана говорится, что фургон перевозил "только официальные документы и один табельный пистолет", а заявления Баку о поставках оружия и персонала в Нагорный Карабах — "дезинформация”.

"Действия азербайджанских сил нельзя охарактеризовать иначе, как терроризм”, — настаивает МИД Армении.

Россия действенно вмешалась

Россия, которая уже долгие годы пытается примирить соседей, периодически устраивающих подобные вооруженные провокации, в очередной раз пытается призвать Армению и Азербайджан к мирному сосуществованию:

"Российские миротворцы прекратили боестолкновение в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, в результате которого трое погибли и один ранен. Командование российских миротворцев с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство с обстрелом машины в Нагорном Карабахе", — отмечают в Минобороны РФ.

Если пули летят, это кому-то нужно

После воскресной перестрелки Ереван призвал направить международную миссию по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, который связывает спорный регион с армянской территорией.

И вот тут нельзя пройти мимо интересного, на мой взгляд, совпадения. В конце февраля Евросоюз объявил, что отправляет "гражданскую миссию" на границу Армении с Азербайджаном. Согласно официальному заявлению Брюсселя, её цель — "внести вклад в стабильность в приграничных районах Армении, укрепить доверие и безопасность людей в районах, затронутых конфликтом”, и "поддержать процесс нормализации отношений между двумя соседями".

То есть, если перевести с дипломатического языка на общепонятный, европейские чиновники хотят контролировать регион Южного Кавказа. Или, если совсем уж по-простому, вытеснить оттуда Россию, чьи миротворцы там поддерживают порядок.

По мнению экс-начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенанта Нората Тер-Григорянц, воскресная "провокация Азербайджана" и была нужна для того, чтобы Нагорный Карабах снова запылал войной, в которую была бы втянута Россия:

"Воскресные события были второй попыткой открыть второй фронт, первая была при захвате Лачинского коридора, — сказал генерал в интервью корреспонденту издания "Новости Армении". — Все эти провокации могут привести к боям между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха. Армяне — жертва, это всё против России".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы баку ереван армения азербайджан
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