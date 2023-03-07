Армения и Азербайджан в очередной раз обвинили друг друга в агрессии после перестрелки между силами безопасности двух стран в спорном регионе Нагорного Карабаха, случившейся в воскресенье.
Напомню, что в результате инцидента на Халфалинской грунтовой дороге в районе Хайпалу, где 5 марта была обстреляна дежурная машина паспортно-визового управления полиции Армении, ехавшая из Степанакерта, погибли по меньшей мере пять человек:
Как следует из заявления Министерства иностранных дел Азербайджана, перестрелка вспыхнула, когда военные, получив информацию о несанкционированной доставке "соседями" оружия и военнослужащих в спорный регион, "попытались досмотреть машину". Баку назвал операцию "провокацией” армянских силовиков, обвинив их в том, что они начали стрелять раньше азербайджанских военных.
"Инцидент показывает, что Армения не откажется от своей оккупационной политики в отношении Азербайджана и что разговоры Еревана о мире — ничто иное, как лицемерие”, — говорит официальный Баку, добавляя, что инцидент ещё раз подчеркивает необходимость установления режима пограничного контроля между Азербайджаном и Арменией.
В встречном заявлении МИД Армении назвал азербайджанскую версию событий "абсурдной”.
Ереван заявил, что его полицейские, которые работали в паспортно-визовом отделе Министерства внутренних дел, были убиты из "засады” азербайджанскими солдатами. В результате инцидента был серьезно ранен еще один офицер, добавили армянские власти.
Также в заявлении Еревана говорится, что фургон перевозил "только официальные документы и один табельный пистолет", а заявления Баку о поставках оружия и персонала в Нагорный Карабах — "дезинформация”.
"Действия азербайджанских сил нельзя охарактеризовать иначе, как терроризм”, — настаивает МИД Армении.
Россия, которая уже долгие годы пытается примирить соседей, периодически устраивающих подобные вооруженные провокации, в очередной раз пытается призвать Армению и Азербайджан к мирному сосуществованию:
"Российские миротворцы прекратили боестолкновение в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, в результате которого трое погибли и один ранен. Командование российских миротворцев с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство с обстрелом машины в Нагорном Карабахе", — отмечают в Минобороны РФ.
После воскресной перестрелки Ереван призвал направить международную миссию по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, который связывает спорный регион с армянской территорией.
И вот тут нельзя пройти мимо интересного, на мой взгляд, совпадения. В конце февраля Евросоюз объявил, что отправляет "гражданскую миссию" на границу Армении с Азербайджаном. Согласно официальному заявлению Брюсселя, её цель — "внести вклад в стабильность в приграничных районах Армении, укрепить доверие и безопасность людей в районах, затронутых конфликтом”, и "поддержать процесс нормализации отношений между двумя соседями".
То есть, если перевести с дипломатического языка на общепонятный, европейские чиновники хотят контролировать регион Южного Кавказа. Или, если совсем уж по-простому, вытеснить оттуда Россию, чьи миротворцы там поддерживают порядок.
По мнению экс-начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенанта Нората Тер-Григорянц, воскресная "провокация Азербайджана" и была нужна для того, чтобы Нагорный Карабах снова запылал войной, в которую была бы втянута Россия:
"Воскресные события были второй попыткой открыть второй фронт, первая была при захвате Лачинского коридора, — сказал генерал в интервью корреспонденту издания "Новости Армении". — Все эти провокации могут привести к боям между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха. Армяне — жертва, это всё против России".
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