"В боевых обстоятельствах особо ценится верность": казаки и их четвероногие талисманы

4:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

На передовой овчарки, лайки и просто дворняги охраняют солдат, несут службу в дозоре, помогают саперам. Не удивительно, что атаман Юртового казачьего общества "Восточное" есаул Владимир Комаров бережно вез за пазухой на позицию плюшевого щенка. Любимую игрушку юная гайчанка передала казакам со словами: "Пусть и мой Пушок охраняет их".

Казаки сами не раз спасали четвероногих, которые оказались в эпицентре боевых действий, после чего те оставались жить в отряде. В батальоне "Ермак" недавно поставили на довольствие еще одного бойца. Он пока щенок, большее время проводит на кухне, но скоро будет наравне с другими четвероногими питомцами изучать территорию.

Как, например, пес Рэм из казачьего штурмового батальона "Таврида". Он выступил под Васильевкой в роли священных гусей, что спасли Рим от галлов. Четырехлапый сапер вовремя предупредил казачий расчет дежурных огневых средств о визите непрошенных гостей. Умное животное издали почуяло разведгруппу противника, которая выдвинулась к позициям казаков. "Рэму — Любо! И сахарная косточка!" — написали в соцсетях казаки.

Ричарда из батальона "Терек" казаки называют "наш боевой волко-пес", он вместе с ними ездит на боевые позиции, в машине ему отведено специальное место.

А пес Рыжик реагирует на прилеты снарядов и уводит бойцов в укрытие.

— Поменял уже десятки локаций, всегда с нами, — говорит про него наводчик артиллерийского расчета 6-го казачьего полка. — Вот как их оставишь? Как мы просим помощи у Бога, так они просят помощи у нас.

Рассчитывая на человечность русского солдата, ВСУ среди излюбленных методов борьбы используют минирование животных, рассказал в интервью корреспонденту URA. RU ветеран боевых действий:

— Солдат может услышать мяуканье и скуление, например, из-за двери шкафа или стеллажа. Мне очень жаль, но животное обречено на гибель. Скорее всего, его там заперли вместе с гранатой. Это всегда очень сложный момент. В таких ситуациях хочется оставаться человеком. Спасти животное. Но делать это категорически нельзя. Надо помнить, что все, что окружает тебя, может быть заминировано.

И все же казаки продолжают спасать питомцев из Донбасса, кого-то вывозят на безопасную территорию, кто-то остается с ними.

— Мало кого оставит равнодушным брошенная, голодная, напуганная взрывами животина, — делится один из казаков.

Истощенных — "кожа да кости" — животных казаки передают волонтерам. Ирина из Ростовской области спасла уже сотни "хвостиков", нашла им новый дом. Первым был брошенный хозяевами пес, люди рассказали, что он бежал за их машиной, пока хватило сил.

— Автомобили ведь загружали "под завязку" домашним скарбом, крупным собакам места порой не находилось, — говорит донская казачка. — Но были и другие истории: я видела на КПП пожилую пару, которая, переходя границу, несла в руках авоську с кошкой. Представляете, они взяли из дома самое дорогое, что могли донести.

О братьях своих меньших казаки между боями даже слагают стихи:

"Чу! Скулеж в кустах раздался,

Звук к конвою приближался,

И к отряду на дорогу,

Подволакивая ногу, Будто чудо средь войны

Вылезает из листвы

Маленький, худой щенок.

Видно, что замерз, промок И почувствовал, что тут

Обогреют и спасут. Зол казак к врагу, нещаден,

Но в миру он добр, не жаден

И на помощь завсегда

Будь то лихо иль беда, Он с молитвою придет,

Сам погибнет, но спасет!"

Прибившегося к солдатам щенка назвали в честь города, где его подобрали. Рядовой Изюм делит с казаками окоп и паек. Он всегда рядом. В боевых обстоятельствах, чем когда-либо, ценится верность.