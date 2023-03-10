Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

"В боевых обстоятельствах особо ценится верность": казаки и их четвероногие талисманы

4:12
Силовые структуры » Министерство обороны

На передовой овчарки, лайки и просто дворняги охраняют солдат, несут службу в дозоре, помогают саперам. Не удивительно, что атаман Юртового казачьего общества "Восточное" есаул Владимир Комаров бережно вез за пазухой на позицию плюшевого щенка. Любимую игрушку юная гайчанка передала казакам со словами: "Пусть и мой Пушок охраняет их".

"В боевых обстоятельствах особо ценится верность": казаки и их четвероногие талисманы

Казаки сами не раз спасали четвероногих, которые оказались в эпицентре боевых действий, после чего те оставались жить в отряде. В батальоне "Ермак" недавно поставили на довольствие еще одного бойца. Он пока щенок, большее время проводит на кухне, но скоро будет наравне с другими четвероногими питомцами изучать территорию.

Как, например, пес Рэм из казачьего штурмового батальона "Таврида". Он выступил под Васильевкой в роли священных гусей, что спасли Рим от галлов. Четырехлапый сапер вовремя предупредил казачий расчет дежурных огневых средств о визите непрошенных гостей. Умное животное издали почуяло разведгруппу противника, которая выдвинулась к позициям казаков. "Рэму — Любо! И сахарная косточка!" — написали в соцсетях казаки.

Ричарда из батальона "Терек" казаки называют "наш боевой волко-пес", он вместе с ними ездит на боевые позиции, в машине ему отведено специальное место.

А пес Рыжик реагирует на прилеты снарядов и уводит бойцов в укрытие.

— Поменял уже десятки локаций, всегда с нами, — говорит про него наводчик артиллерийского расчета 6-го казачьего полка. — Вот как их оставишь? Как мы просим помощи у Бога, так они просят помощи у нас.

Рассчитывая на человечность русского солдата, ВСУ среди излюбленных методов борьбы используют минирование животных, рассказал в интервью корреспонденту URA. RU ветеран боевых действий:

— Солдат может услышать мяуканье и скуление, например, из-за двери шкафа или стеллажа. Мне очень жаль, но животное обречено на гибель. Скорее всего, его там заперли вместе с гранатой. Это всегда очень сложный момент. В таких ситуациях хочется оставаться человеком. Спасти животное. Но делать это категорически нельзя. Надо помнить, что все, что окружает тебя, может быть заминировано.

И все же казаки продолжают спасать питомцев из Донбасса, кого-то вывозят на безопасную территорию, кто-то остается с ними.

— Мало кого оставит равнодушным брошенная, голодная, напуганная взрывами животина, — делится один из казаков.

Истощенных — "кожа да кости" — животных казаки передают волонтерам. Ирина из Ростовской области спасла уже сотни "хвостиков", нашла им новый дом. Первым был брошенный хозяевами пес, люди рассказали, что он бежал за их машиной, пока хватило сил.

— Автомобили ведь загружали "под завязку" домашним скарбом, крупным собакам места порой не находилось, — говорит донская казачка. — Но были и другие истории: я видела на КПП пожилую пару, которая, переходя границу, несла в руках авоську с кошкой. Представляете, они взяли из дома самое дорогое, что могли донести.

О братьях своих меньших казаки между боями даже слагают стихи:

"Чу! Скулеж в кустах раздался,
Звук к конвою приближался,
И к отряду на дорогу,
Подволакивая ногу,

Будто чудо средь войны
Вылезает из листвы
Маленький, худой щенок.
Видно, что замерз, промок

И почувствовал, что тут
Обогреют и спасут.

Зол казак к врагу, нещаден,
Но в миру он добр, не жаден
И на помощь завсегда
Будь то лихо иль беда,

Он с молитвою придет,
Сам погибнет, но спасет!"

Прибившегося к солдатам щенка назвали в честь города, где его подобрали. Рядовой Изюм делит с казаками окоп и паек. Он всегда рядом. В боевых обстоятельствах, чем когда-либо, ценится верность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Новости
WSJ: шансы Украины на прорыв уменьшились благодаря российским оборонительным линиям
В Москве на месте флагмана H&M весной откроют российскую Gloria Jeans
CNN: Россия может применить против Запада новое "оружие" — и весьма мощное
Прибыль организаций Удмуртии в 2022 году резко снизилась
Президент Франции Макрон заявил о намерении помочь Украине с контрнаступлением
Ищенко: Зеленский повторяет главные военные ошибки Гитлера
Зеленский пожаловался, что некоторые страны помогают Украине мало, "для галочки"
Маляр: ситуация в Бахмуте обострена, противник пытается прорвать оборону ВСУ
Великобритания и Франция пообещали обучить украинских морпехов
Биолог Багрянцева: варёная колбаса не вызывает опухолей, а копчёная может
Популярное
Китай готовится к военному конфликту с США — Акопов

Китай готовится к войне с США.

РИА Новости: власти КНР убедились в неизбежности конфликта с Соединёнными Штатами Америки
РВ: бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска
Российские артиллеристы накрыли огнём отряд противника, бегущий из Бахмута
ВСУ готовят ловушку для армии РФ в Артёмовске — Баранец
В Минобороны назвали ночную ракетную атаку ударом возмездия
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Стало известно, как сбежавшие из РФ актёры живут за границей
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях
Последние материалы
Ищенко: Зеленский повторяет главные военные ошибки Гитлера
"В боевых обстоятельствах особо ценится верность": казаки и их четвероногие талисманы
Рыбы, рожденные 10 марта, сентиментальны
Зеленский пожаловался, что некоторые страны помогают Украине мало, "для галочки"
10 марта: Летающая крепость, операция "Арсенал" и рязановский "Гараж"
Великобритания и Франция пообещали обучить украинских морпехов
Маляр: ситуация в Бахмуте обострена, противник пытается прорвать оборону ВСУ
Биолог Багрянцева: варёная колбаса не вызывает опухолей, а копчёная может
Аналитик Юшков: чтобы пережить следующую зиму без российского газа, Европе придётся поменять свою позицию
В "Современнике" заявили, что не увольняли Лию Ахеджакову — она остаётся в труппе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников