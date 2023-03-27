Эксперт: для США выгодно продолжать конфликт на Украине

3:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Почему США заинтересованы в том, чтобы спецоперация России на Украине длилась как можно дольше, в чём проявляется эскалация Западом этого конфликта, и перейдут ли военные действия на территорию России в её старых границах, рассказал историк, политолог, программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", д. полит. н. Олег Барабанов.

— Олег Николаевич, какие сейчас планы у Запада в отношении нашей спецоперации на Украине?

— Американцы вряд ли настроены завершать украинский конфликт.

США рассчитывают на игру вдолгую: по мере продолжения конфликта негативный эффект от санкций будет накапливаться, экономика России будет слабеть.

Это позволит, с их точки зрения, переломить ситуацию на поле боя. Так что, у них нет логики быстрого завершения украинского конфликта. Уже розданы военные подряды на производство больших объёмов вооружения. Украинский конфликт в его нынешней форме, как минимум, на среднесрочную перспективу.

— Когда мы говорим об эскалации конфликта, что подразумевается?

— За год конфликта мы видим, что эскалация носит ползучий характер, характер гибкости красных линий. Слова "красные линии" вызывают уже обоснованное раздражение, гнев и саркастический смех у наших жителей. Российские "красные линии" оказываются удивительно гибкими, они потихонечку стираются, и Россия на это никак не реагирует. Здесь и жесты доброй воли, и зерновые сделки, и т. д.

Эскалацию можно увидеть по поставкам вооружений.

Первая серьёзная эскалация — это поставки HIMARS, которые сделали ближний тыл российского фронта небезопасным. Например, трагедия в Макеевке в новогоднюю ночь. Следующий этап — это поставка средств ПВО. Следующий этап — поставка танков. На очереди поставка авиации.

При постоянном произнесении мантры, что США и НАТО не ведут непосредственной войны с Россией, уровень и качество поставок вооружения постоянно увеличивается. И пока ничто, к сожалению, не даёт возможности говорить о том, что наши красные линии перестанут быть гибкими.

— Эскалация будет продолжаться, и дальше пойдут самолёты? Потом дальнобойные ракеты и удары по Москве, не дай Бог?

— Поставки новых типов вооружения будут. Естественно, это будет сопровождаться жеманством.

Пока я вижу табу на перенос сухопутных боевых действий на территорию России в старых границах. Это не значит, что табу сохранится на завтра.

Но это не отменяет того, что артиллеристские, авиационные удары, беспилотники на приграничных территориях России стали абсолютной рутиной. Происходят и более масштабные вылазки, полёты беспилотников. В России стало ощутимо больше количество якобы каких-то:

"задымлений",

"хлопков".

Таким образом, эскалация носит характер не прямого вторжения, а всё большей массированности диверсий. И пока я не вижу оснований, почему бы они это прекратили.