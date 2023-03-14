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Любовь Степушова

США намерены воевать с Китаем. В роли Украины будут Австралия и Филиппины

5:14
Силовые структуры » Министерство обороны

США формируют вокруг Китая военный альянс, демонстрируя готовность воевать с НОАК. Пекин считает, что англосаксы вступили "на путь ошибок и опасностей".

США намерены воевать с Китаем. В роли Украины будут Австралия и Филиппины

Несчастная Австралия становится Украиной

Президент США Джо Байден в понедельник объявил на военно-морской базе в Сан-Диего в Калифорнии об ускорении сроков получения Австралией американских атомных подводных лодок. Байден принимал в Сан-Диего премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Австралия подтвердила, что купит до пяти американских атомных подводных лодок класса "Вирджиния", а затем построит свою модель с использованием американских и британских технологий.

Канберра полтора года назад присоединилась к альянсу с Вашингтоном и Лондоном, известному как AUKUS, который ставит целью противодействие "китайской военной экспансии".

В Китае недоумевают, зачем Австралии эскалация, ведь экономики Австралии и Китая тесно связаны, их торговые и инвестиционные отношения являются существенными. Провинция Западная Австралия, например, поставляет в Китай более половины всего своего экспорта, что создаёт значительные рабочие места для региона. Впереди у двух стран много нереализованных возможностей.

"Так зачем сосредотачиваться на игре с нулевой суммой и блоковой политике?", — пишет китайская Global Times.

Китай снял все ранее наложенные ограничения на экспорт австралийского угля, но может и вернуть. А также сохранить пошлины для поставок австралийской говядины и молочных продуктов, указывают специалисты. 

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что упомянутые три страны ради своих собственных геополитических интересов "идут всё дальше и дальше дальше по пути ошибок и опасностей".

Ван обвинил англосаксов в подстрекательстве к гонке вооружений в духе холодной войны. По его словам, продажа подводных лодок "представляет серьезный риск распространения ядерного оружия и нарушает цели и задачи Договора о нераспространении ядерного оружия".

Филиппины будут воевать с Китаем до последнего филиппинца

Но не только Австралия является заложницей американского экспансионизма. С 11 по 28 апреля  США cовместно с Филиппинами проведут крупнейшие военные учения с участием 17 600 военнослужащих (число удвоилось по сравнению с прошлым годом). Впервые будут проводиться боевые стрельбы в море в одном из районов, ближайших к Тайваню.

Австралия также направит более 100 солдат для участия в учениях, а Япония направит военных наблюдателей.

Китай предупредил США — конфронтация неизбежна

Хотя обычно председатель КНР Си Цзиньпин воздерживается от прямой критики Вашингтона, на прошлой неделе на заседании Всекитайского собрания народных представителей он заявил, что возглавляемая США кампания "сдерживания, окружения и подавления" Китая "ставит беспрецедентно серьезные проблемы для развития нашей страны".

Министр иностранных дел Цинь Ган в своем выступлении на следующий день назвал заявленную США "конкуренцию" "безрассудной авантюрой".

"Если Соединенные Штаты не нажмут на тормоза, а продолжат двигаться по ложному пути, никакие ограждения не смогут предотвратить сход с рельсов, и обязательно возникнут конфликт и конфронтация", — сказал Цинь.

Американцы сейчас пытаются созвониться с Си, сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Очевидно, что надо упредить визит президента Китая в Москву. Но отношения всё равно будут лицемерно строится по украинской схеме — мы поддерживаем решение Тайваня — какое бы он не принял, но не хотим втягивания войны с Китаем.

В Пекине уже поняли, что к чему. Последний телефонный звонок Байдена и Си состоялся в июле на фоне фурора по поводу запланированной поездки тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Неэнси всё равно поехала.

"Англо-саксонский мир с созданием таких структур, как AUKUS, и с продвижением военных инфраструктур НАТО в Азию делает серьезную ставку на многолетнее противостояние", — заявил в телекомментариях министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Собственно, это точное описание ситуации, в решении которой Китай будет опираться на РФ. Эскалация в Азии неумолима — ожидаются новые санкции на технологический сектор КНР, запрещение соцсети ТикТок.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы тайвань филиппины австралия си цзиньпин военные учения
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