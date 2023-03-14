США формируют вокруг Китая военный альянс, демонстрируя готовность воевать с НОАК. Пекин считает, что англосаксы вступили "на путь ошибок и опасностей".
Президент США Джо Байден в понедельник объявил на военно-морской базе в Сан-Диего в Калифорнии об ускорении сроков получения Австралией американских атомных подводных лодок. Байден принимал в Сан-Диего премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Австралия подтвердила, что купит до пяти американских атомных подводных лодок класса "Вирджиния", а затем построит свою модель с использованием американских и британских технологий.
Канберра полтора года назад присоединилась к альянсу с Вашингтоном и Лондоном, известному как AUKUS, который ставит целью противодействие "китайской военной экспансии".
В Китае недоумевают, зачем Австралии эскалация, ведь экономики Австралии и Китая тесно связаны, их торговые и инвестиционные отношения являются существенными. Провинция Западная Австралия, например, поставляет в Китай более половины всего своего экспорта, что создаёт значительные рабочие места для региона. Впереди у двух стран много нереализованных возможностей.
"Так зачем сосредотачиваться на игре с нулевой суммой и блоковой политике?", — пишет китайская Global Times.
Китай снял все ранее наложенные ограничения на экспорт австралийского угля, но может и вернуть. А также сохранить пошлины для поставок австралийской говядины и молочных продуктов, указывают специалисты.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что упомянутые три страны ради своих собственных геополитических интересов "идут всё дальше и дальше дальше по пути ошибок и опасностей".
Ван обвинил англосаксов в подстрекательстве к гонке вооружений в духе холодной войны. По его словам, продажа подводных лодок "представляет серьезный риск распространения ядерного оружия и нарушает цели и задачи Договора о нераспространении ядерного оружия".
Но не только Австралия является заложницей американского экспансионизма. С 11 по 28 апреля США cовместно с Филиппинами проведут крупнейшие военные учения с участием 17 600 военнослужащих (число удвоилось по сравнению с прошлым годом). Впервые будут проводиться боевые стрельбы в море в одном из районов, ближайших к Тайваню.
Австралия также направит более 100 солдат для участия в учениях, а Япония направит военных наблюдателей.
Хотя обычно председатель КНР Си Цзиньпин воздерживается от прямой критики Вашингтона, на прошлой неделе на заседании Всекитайского собрания народных представителей он заявил, что возглавляемая США кампания "сдерживания, окружения и подавления" Китая "ставит беспрецедентно серьезные проблемы для развития нашей страны".
Министр иностранных дел Цинь Ган в своем выступлении на следующий день назвал заявленную США "конкуренцию" "безрассудной авантюрой".
"Если Соединенные Штаты не нажмут на тормоза, а продолжат двигаться по ложному пути, никакие ограждения не смогут предотвратить сход с рельсов, и обязательно возникнут конфликт и конфронтация", — сказал Цинь.
Американцы сейчас пытаются созвониться с Си, сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Очевидно, что надо упредить визит президента Китая в Москву. Но отношения всё равно будут лицемерно строится по украинской схеме — мы поддерживаем решение Тайваня — какое бы он не принял, но не хотим втягивания войны с Китаем.
В Пекине уже поняли, что к чему. Последний телефонный звонок Байдена и Си состоялся в июле на фоне фурора по поводу запланированной поездки тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Неэнси всё равно поехала.
"Англо-саксонский мир с созданием таких структур, как AUKUS, и с продвижением военных инфраструктур НАТО в Азию делает серьезную ставку на многолетнее противостояние", — заявил в телекомментариях министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Собственно, это точное описание ситуации, в решении которой Китай будет опираться на РФ. Эскалация в Азии неумолима — ожидаются новые санкции на технологический сектор КНР, запрещение соцсети ТикТок.
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