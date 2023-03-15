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Александр Приходько

"Война — это серьезная работа": Пригожин призвал к сплочению ради общей победы

4:25
Силовые структуры » Министерство обороны

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал причиной отсутствия поставок боеприпасов формированию нежелание, чтобы бойцы смогли взять Бахмут, а также проблемы с бюрократией.

"Война — это серьезная работа": Пригожин призвал к сплочению ради общей победы

Российский предприниматель встретился с журналистами издания Федеральное агентство новостей и ответил на ряд вопросов. Одной из главных тем стал "снарядный голод", о котором в последние месяцы часто упоминал сам Пригожин, множество бойцов, блогеров и военных корреспондентов. Он отметил, что боеприпасы в стране есть, но на фронт, по непонятной причине, их не поставляют.

"Причина в том, что снаряды делаются, но у нас их почему-то нет. А глобальная причина, я думаю, в следующем. ЧВК "Вагнер" постольку, поскольку это самое эффективное подразделение, и все военные об этом знают", — отметил бизнесмен.

Пригожин отметил, что его бойцы сделаны из такого же "теста", что и другие солдаты. Около половины из них являются такими же бывшими военнослужащими, как и те, что сейчас работают.

"Отличие ЧВК "Вагнер" от других, так скажем, воинских формирований, ну кроме тех, которые были длительное время ополченцами в Луганске и Донецке, которые с 14-го года ковырялись, у которых выстроена система уважения, система авторитетов, и самое главное, система доведения информации. Когда я приезжаю в подразделения ЧВК "Вагнер", то я общаюсь с бойцом, который меня встречает. В шахте, в поле, там не знаю, где угодно. У этого бойца есть командир взвода. Над этим командиром взвода, есть командир отряда. Все, больше уже нет никого. И поэтому самая длинная цепочка — это раз, два, три", — добавил предприниматель.

Сам глава ЧВК "Вагнер", как и другие командиры, в любой момент может добраться до бойцов, обсудить с ними проблемы и узнать текущую ситуацию на конкретном боевом участке, отметил Пригожин.

"И я добираюсь до бойца, и я могу сам с ним пообщаться. Постольку поскольку я, ну, первое — стыдно не появляться. Второе — мне это нравится, это риск, это хорошо, когда ты контролируешь ситуацию. Поэтому я приезжаю в одно место, во второе место", — сообщил бизнесмен.

Необходимо в каждой проблеме разбираться лично, чтобы вникнуть в ситуацию. Чтобы понять, важно обсуждать вопросы с подчиненными всех уровней. Также в решении проблемы большую роль играет отсутствие "бюрократии", объяснил Пригожин.

"У нас нету бюрократии, решения принимаются немедленно. И постольку-поскольку структура работает и работает неплохо, поэтому мы и показываем результаты. Так как эти результаты слишком яркие, слишком хорошо видны", — отметил глава ЧВК "Вагнер".

Евгений Пригожин затронул тему Бахмута и отметил, что ЧВК "Вагнер" до сих пор не взял под контроль город из-за "снарядного города". Однако отметил, что рано или поздно, это все равно произойдет.

"Мы, должны доказать всему миру, что русские могут. Какая разница Бахмут, Угледар, Авдеевку или еще какую-нибудь хрень на Сватово-Кременной? Без разницы что, но возьмите что-нибудь. Поэтому, я думаю, скорее всего, что снарядный голод — это первая часть Марлезонского балета", — сообщил бизнесмен.

Основатель ЧВК "Вагнер" отметил, что "Война — это очень серьезная работа". А сейчас в России очень много "пузырей", которые необходимо сдуть, чтобы одержать победу.

"У нас много нефти, много газа, много всяких полезных ископаемых. У нас много чего есть, много территорий, мы должны пузыри сдуть и все должны начать работать эффективно, пока мы их не сдуем — бесполезно. А пузыри только надувается", — добавил бизнесмен.

Евгений Пригожин ранее выразил благодарность директору холдинга "Технодинамика" Игорю Насенкову и министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову за помощь с поставкой снарядов для бойцов ЧВК "Вагнер". Однако отметил, что ситуация с боеприпасами для формирования сильно не изменилась.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы бахмут артемовск евгений пригожин
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