Казаки-воины Сибири: "Мы верим только Богу и убитому зверю…"

Казак читинской станицы под шквальным огнем несколько суток вел корректировку артиллерийского огня, тем самым помог погасить 18 атак противника. Герой, спасший своего командира. А в той, мирной жизни, Сергей — художник.
Сергей Кириченко — преподаватель Забайкальского краевого училища искусств. Рисунок, черчение и перспектива — дисциплины, которые он вел. Пока не ушел на передовую по мобилизации.
Мы связались с Сергеем, чтобы узнать подробности боев на Угледарском направлении.
— Это местная пресса сделала из меня героя, а я всего лишь выполнял свою задачу, — отказывается признавать себя героем сибиряк, представленный к госнаграде. — Приказ был зайти на позицию и удерживать ее двое суток. Но так получилось, что позицию окружил противник, подхода к ней не было. Держались пять дней.
Держались, как могли, трое суток — без воды и еды. Отражали вражеские атаки — не то разведчиков, не то пехоты, понять было сложно, по словам Сергея, в бою ведь как — "смешались люди, кони…".
— Во время стрелковых боев старались отрабатывать артиллерией по позициям врага, то есть, докладывали по связи, откуда идет наступление, из каких точек примерно по нам стреляют, и тем самым корректировали огонь, — вспоминает Сергей. — Хочу отметить слаженную работу всего отделения, в особенности нашего командира.
А потом было, как в той песне: "последний бой, он трудный самый". Противник стал забрасывать группу гранатами, одним из осколков был ранен в живот командир.
— То, что я выносил с поля боя раненых, это, конечно, преувеличение, — говорит Сергей. - Командиру оказал первую помощь, перевязал. Это было.
Только про то, что происходило все под непрерывным огнем, боец промолчал.
О скромности сибирского казака рассказал его коллега по творческому цеху, Алексей:
— Когда с ним пересекался на разных мероприятиях, он всегда где-то в сторонке стоял, скромный такой. А когда я приехал с гуманитарной помощью, обомлел. Вы видели когда-нибудь, как наши ребята-сибиряки выходят из боя? Еще неизвестно, кого надо поддерживать — нам их или им нас. Передо мной стоял настоящий воин — такая сила, такая мощь в нем чувствовалась!
Возможно, все дело в особом сибирском характере, который воспитывается суровым климатом. Бойцы метко стреляют, умеют полностью погрузиться в опасную ситуацию. И не дрогнуть.
Сами сибирские казаки, которые в большинстве своем охотники, улыбаются:
— Мы верим только Богу и убитому зверю. А в то, что эта фашистская зверюга будет повержена, сомнений нет.
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