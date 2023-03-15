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Александр Приходько

Казаки-воины Сибири: "Мы верим только Богу и убитому зверю…"

Силовые структуры » Министерство обороны

Казак читинской станицы под шквальным огнем несколько суток вел корректировку артиллерийского огня, тем самым помог погасить 18 атак противника. Герой, спасший своего командира. А в той, мирной жизни, Сергей — художник.

Сергей Кириченко
Сергей Кириченко

Сергей Кириченко — преподаватель Забайкальского краевого училища искусств. Рисунок, черчение и перспектива — дисциплины, которые он вел. Пока не ушел на передовую по мобилизации.

 

Мы связались с Сергеем, чтобы узнать подробности боев на Угледарском направлении.

— Это местная пресса сделала из меня героя, а я всего лишь выполнял свою задачу, — отказывается признавать себя героем сибиряк, представленный к госнаграде. — Приказ был зайти на позицию и удерживать ее двое суток. Но так получилось, что позицию окружил противник, подхода к ней не было. Держались пять дней.

Держались, как могли, трое суток — без воды и еды. Отражали вражеские атаки — не то разведчиков, не то пехоты, понять было сложно, по словам Сергея, в бою ведь как — "смешались люди, кони…".

— Во время стрелковых боев старались отрабатывать артиллерией по позициям врага, то есть, докладывали по связи, откуда идет наступление, из каких точек примерно по нам стреляют, и тем самым корректировали огонь, — вспоминает Сергей. — Хочу отметить слаженную работу всего отделения, в особенности нашего командира.

А потом было, как в той песне: "последний бой, он трудный самый". Противник стал забрасывать группу гранатами, одним из осколков был ранен в живот командир.

— То, что я выносил с поля боя раненых, это, конечно, преувеличение, — говорит Сергей. - Командиру оказал первую помощь, перевязал. Это было.

Только про то, что происходило все под непрерывным огнем, боец промолчал.

О скромности сибирского казака рассказал его коллега по творческому цеху, Алексей:

— Когда с ним пересекался на разных мероприятиях, он всегда где-то в сторонке стоял, скромный такой. А когда я приехал с гуманитарной помощью, обомлел. Вы видели когда-нибудь, как наши ребята-сибиряки выходят из боя? Еще неизвестно, кого надо поддерживать — нам их или им нас. Передо мной стоял настоящий воин — такая сила, такая мощь в нем чувствовалась!

Возможно, все дело в особом сибирском характере, который воспитывается суровым климатом. Бойцы метко стреляют, умеют полностью погрузиться в опасную ситуацию. И не дрогнуть.

Сами сибирские казаки, которые в большинстве своем охотники, улыбаются:

— Мы верим только Богу и убитому зверю. А в то, что эта фашистская зверюга будет повержена, сомнений нет.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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