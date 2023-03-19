Вписали себя в историю России: Майор Красноперов напомнил о годовщине участия ЧВК "Вагнер" в СВО

7:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Ровно год назад, 19 марта, ЧВК "Вагнер" начала действовать в зоне спецоперации. "Музыканты" активно вступили в бои на Донбассе и смогли добиться успеха в ожесточенных сражениях за освобождение городов ДНР и ЛНР. Бойцы ЧВК "Вагнер" своими успехами на поле боя уже вписали себя в историю России, считает майор ВВС России, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Освобождение Попасной

Первым крупным сражением ЧВК "Вагнер" в ходе спецоперации стало освобождение города Попасная в ЛНР. Штурм населенного пункта занял больше двух месяцев, поскольку ВСУ использовали жилую застройку для создания линии обороны. В боях за город принимали участия российская армия и ополчение Донбасса, но основной вклад в победу внесли подразделения "музыкантов". Попасная была освобождена 7 мая 2022 года. Победа на данном участке стала первым полноценным прорывом обороны донбасской группировки ВСУ.

Разрастание зоны контроля российских сил после этой победы получила неофициальное название "Цветок Попасной". Освобождение стратегически важного населенного пункта позволило развивать наступление сразу по нескольким направлениям: к северу от города российские войска начали наступление в сторону Лисичанска и Северодонецка, а на юге подразделения ЧВК "Вагнер" вышли на подступы к Бахмуту и Соледару.

Битва за Светлодарск и Углегорскую ТЭС

Следующей крупной победой ЧВК "Вагнер" стало освобождение Светлодарска и Углегорской ТЭС. ВСУ без боя оставили город и закрепились на территории электростанции. Российские войска установили контроль над городом 24 мая. Местные жители аплодировали "музыкантам", сбросившим флаг Украины с здания городской администрации и установившим российский стяг.

Углегорскя ТЭС фактически была превращена в укрепрайон украинской армии. Стратегическая важность объекта (ТЭС снабжает электричеством большую часть региона и является одной из крупнейших в Европе) не позволяла активно применять артиллерию и авиацию. В ходе ожесточенного штурма бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль станцию 26 июля.

Начало боев за Бахмут

Уже в середине августа "музыканты" прорвались на восточные окраины Бахмута. Бойцы ЧВК "Вагнер" закрепились на улице Патриса Лумумбы и начали планомерно наступать вглубь обороны противника. ВСУ возвели в городе значительные укрепления. Практически все здания были переоборудованы украинской армией в огневые точки.

В результате продвижения украинской армии в ходе перегруппировки ВС РФ на Харьковском направлении ЧВК "Вагнер" прикрыла фланг российской группировки. Около 1000 "музыкантов" совершили бросок на северном направлении предотвратили прорыв ВСУ в направлении Северодонецка. "Зона ответственности" ЧВК "Вагнер" растянулась от Лисичанска до Горловки.

В октябре штурмовые группы начали наступление к югу и к северу от Бахмута. Отряды ЧВК "Вагнер" освободили Зайцево, Иванград, Бахмутское, Озаряновку, Зеленополье, Андреевку, Курдюмовку и Яковлевку.

С середины десятого месяца 2022 года бойцы "музыканты" начали возведение оборонительных укреплений от Светлодарска к Луганску, получивших неофициальное название "Линия Вагнера". Чтобы избежать повторения ситуации с контрнаступлением ВСУ в районе Красного Лимана подразделения ЧВК "Вагнер" возвели укрепрайон, включающий противотанковые рвы, траншеи и надолбы.

Освобождение Соледара

Крупной победой ЧВК "Вагнер" на Донбассе стало освобождение города Соледар. Украинская армия окопалась не только на всей территории города, но и в подземных коммуникациях. До начала спецоперации соледарское предприятие "Артемсоль" была крупнейшим по добыче и реализации поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. В укрепленных бетоном шахтах отряды ВСУ укрывали личный состав и технику. В ходе ожесточенного штурма бойцы ЧВК "Вагнер" только своими силами смогли окружить и уничтожить контингент украинской армии в городе. 11 января основатель компании Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение и зачистку территории Соледара.

После зачистки населенного пункта были обнаружены более 500 погибших военнослужащих украинской армии. Бойцы ЧВК "Вагнер" после сбора всех тел отправили украинской стороне останки солдат ВСУ в гробах.

Окружение Бахмута

К концу января штурмовики ЧВК "Вагнер" начали развивать наступление к северу и к югу от Бахмута. Бойцы смогли перерезать линии снабжения многотысячной группировки ВСУ в городе, собранной из резервов со всего фронта. Освобождение населенных пунктов Парасковиевка, Берховка и Ягодное позволило развернуть наступление в северных районах городах, а продвижение к селу Красное фактически блокировало все дороги ВСУ к городу, кроме западной трассы на Часов Яр.

В марте бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись на северо-запад и юго-запад от города, фактически взяли в тиски контингент ВСУ в городе. В пятницу 3 марта основатель компании Евгений Пригожин сообщил о фактическом окружении Бахмута.

Майор Красноперов о вкладе ЧВК "Вагнер" в победы СВО

Бойцы ЧВК "Вагнер" являются настоящими профессионалами и не раз показывали свои навыки в ходе спецоперации, считает майор Андрей Красноперов. Офицер уверен, что участие "музыкантов" значительно повлияло на ход спецоперации.

"Уважаю профессионалов, которые принимают участие в спецоперации. Они показали свой профессионализм. Я думаю, что их участие в спецоперации это одна из важных ступеней. Я только положительно оцениваю деятельность ЧВК "Вагнер", — подчеркнул майор ВВС.

Красноперов отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер" являются образцом для других вооруженных российских формирований. "Музыканты" стали настоящими героями для граждан России. Теперь, когда бойцам не приходится скрываться, как это было во времена сирийской кампании, вся страна оценила их успехи на поле боя.

"Я думаю, они сами умеют воевать как надо. И когда они воюют, думаю, другим надо у них поучиться. Они добиваются больших успехов, хоть и несут потери. Народ восхищается ими. Про них раньше мало кто знал. Они еще в Сирии были и себя проявили. Я думаю на Украине народ их увидел и оценил", — заявил он.

Майор ВВС уверен, что бойцы ЧВК "Вагнер" уже вписали себя в историю России, сражаясь и погибая за Родину.

"Они (ЧВК "Вагнер") вписали себя в историю России. Спецоперация — это не игрушки, а реальные боевые действия. Ребята гибнут, выполняя свой долг", — заключил офицер.