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Любовь Степушова

Португальские ВМФ провалили миссию "сопровождения русского корабля"

4:13
Силовые структуры » Министерство обороны

В Португалии разгорается скандал в связи с отказом экипажа патрульного корабля ВМФ страны сопровождать российский "корабль-шпион" у острова Мадейра.

Португальские ВМФ провалили миссию "сопровождения русского корабля"

Португальские моряки отказались сопровождать российские корабли

Суть скандала в том, что Португалия дискредитирует не только свой флот, но шире — вооружённые силы блока НАТО, частью которого она является.

Три российских корабля проходили у берегов Португалии близ острова Мадейра c 9 по 11 марта. Одним из них, по сообщениям португальских СМИ, стал "шпионский" ледокол "Академик Трёшников", также присутствовали фрегат "Адмирал Касатонов" и судно-заправщик "Академик Пашин" .

СМИ цитируют сообщение агентства Lusa о том, что неделю назад патрульный корабль Mondego, базирующийся в порту Фуншала (Мадейра), получил приказ "следовать за русским кораблем к северу от Порту-Санту (остров в 40 км к северо-востоку от Мадейры — ред.).

Mondego не вышел в рейс из-за отказа 13 членов команды — они посчитали корабль непригодным к плаванию — якобы были неисправности двигателя и генератора, однако командир корабля это отрицает. По мнению руководства ВМФ Португалии, это отговорки, а моряки "не выполнили свои воинские обязанности, узурпировали функции, полномочия и обязанности, не соответствующие их должностям".

Португальская пресса называет главных героев скандала "бунтовщиками" и напоминает, что акты неповиновения на борту, "в прошлом наказывались плетями и подвешиванием к грот-мачте".

Вся команда отстранена от службы, будет внутреннее расследование. Не исключено, что найдётся "русский след".

В португальском государстве что-то пошло не так

В Лиссабоне бунтовщиков встречали как героев — гимном и салютом. Защита военнослужащих оспаривает версию событий, распространенную ВМФ, и утверждает, что имелись "доказательства версии моряков, которые были уничтожены".

Комментатор Radio Renascença Энрике Рапозо считает, что случай с Mondego является ещё одним доказательством "отсутствия боеспособных кораблей для защиты нашего побережья". Рапозо отмечает, что проблема "изъятия капиталовложений" касается всего португальского общества — от военно-морского флота и армии до школ и больниц и так далее.

Комментатор делает вывод, что всё сводится к неэффективным действиям правительства:

"Мы полгода работаем на государство. Где деньги? Где инвестиции, соответствующие уплачиваемыми нами налогам и сборам? Как мы дошли до тотальных ощущений, что во всех госсекторах что-то идет не так?"

В этой связи можно вспомнить случай с танками "Леопард", которые Португалия хотела передать ВСУ, но они оказались не на ходу.

РФ надо жёстче действовать в прокси-войне с НАТО

Есть несколько выводов из ситуации:

  • вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами, Португалия втягивается в войну с РФ;
  • членство в ЕС и НАТО не гарантирует процветания и безопасности;
  • военнослужащие НАТО не горят желанием умирать в войне с Россией. Каким бы ни было состояние кораблей, португальские моряки не должны были отказываться от несения службы. Они явно струсили, что не удивительно, учитывая военную мощь ВМС РФ и готовность отвечать адекватно;
  • РФ жёстче надо действовать в прокси-войне с НАТО. Надо постоянно создавать странам НАТО угрозы у их границ, как частный случай — наладить патрулирование в международных водах. Как мы видим, это деморализует противника.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато португалия
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