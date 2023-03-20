В Португалии разгорается скандал в связи с отказом экипажа патрульного корабля ВМФ страны сопровождать российский "корабль-шпион" у острова Мадейра.
Суть скандала в том, что Португалия дискредитирует не только свой флот, но шире — вооружённые силы блока НАТО, частью которого она является.
Три российских корабля проходили у берегов Португалии близ острова Мадейра c 9 по 11 марта. Одним из них, по сообщениям португальских СМИ, стал "шпионский" ледокол "Академик Трёшников", также присутствовали фрегат "Адмирал Касатонов" и судно-заправщик "Академик Пашин" .
СМИ цитируют сообщение агентства Lusa о том, что неделю назад патрульный корабль Mondego, базирующийся в порту Фуншала (Мадейра), получил приказ "следовать за русским кораблем к северу от Порту-Санту (остров в 40 км к северо-востоку от Мадейры — ред.).
Mondego не вышел в рейс из-за отказа 13 членов команды — они посчитали корабль непригодным к плаванию — якобы были неисправности двигателя и генератора, однако командир корабля это отрицает. По мнению руководства ВМФ Португалии, это отговорки, а моряки "не выполнили свои воинские обязанности, узурпировали функции, полномочия и обязанности, не соответствующие их должностям".
Португальская пресса называет главных героев скандала "бунтовщиками" и напоминает, что акты неповиновения на борту, "в прошлом наказывались плетями и подвешиванием к грот-мачте".
Вся команда отстранена от службы, будет внутреннее расследование. Не исключено, что найдётся "русский след".
В Лиссабоне бунтовщиков встречали как героев — гимном и салютом. Защита военнослужащих оспаривает версию событий, распространенную ВМФ, и утверждает, что имелись "доказательства версии моряков, которые были уничтожены".
Комментатор Radio Renascença Энрике Рапозо считает, что случай с Mondego является ещё одним доказательством "отсутствия боеспособных кораблей для защиты нашего побережья". Рапозо отмечает, что проблема "изъятия капиталовложений" касается всего португальского общества — от военно-морского флота и армии до школ и больниц и так далее.
Комментатор делает вывод, что всё сводится к неэффективным действиям правительства:
"Мы полгода работаем на государство. Где деньги? Где инвестиции, соответствующие уплачиваемыми нами налогам и сборам? Как мы дошли до тотальных ощущений, что во всех госсекторах что-то идет не так?"
В этой связи можно вспомнить случай с танками "Леопард", которые Португалия хотела передать ВСУ, но они оказались не на ходу.
Есть несколько выводов из ситуации:
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