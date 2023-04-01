Кто и почему допустил рекламу ЧВК "Вагнер" на рекламные площадки по всей стране

11:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Еще в конце 2022 года в крупных Telegram-каналах и группах в социальных сетях стали появляться рекламные посты с объявлением о вступлении в ряды ЧВК "Вагнер".

Биллборд с рекламой ЧВК Вагнер в Москве

Громкой новостью также стало размещение рекламы на платформе для взрослых Pornhub — продолжение активной пиар-кампании по продвижению бренда "Вагнер" среди населения. Последовали и фирменные заявления основателя ЧВК Евгения Пригожина.

К этому российские граждане уже успели привыкнуть.

В среду, 29 марта, в Москве, в Северном Измайлово на цифровом билборде высотки, автолюбители могли лицезреть агитационные материалы "оркестрантов". Контакты и короткий лозунг — ничего более.

Часть жителей сочли данную рекламу неуместной, и обратились к нам в редакцию.

Журналисты нашего издания не смогли остаться в стороне и решили во что бы то ни стало выяснить, каким образом "Вагнер" находит партнеров, несмотря на ранее объявленный Евгением Пригожиным блок от федеральных каналов и других рекламодателей.

В процессе работы мы все чаще стали натыкаться на размещенные в эфирах региональных телеканалов и радиообъявления о вступлении в ЧВК "Вагнер". Часть рекламного контента пользователи выкладывают на свои личные страницы. Стоит отметить, что большая часть из них прошла проверку "на бота" и являются реальными людьми.

Найденное в записях у пользователей ВК видео с телеканала НТС с рекламой ЧВК "Вагнер"

Например, наши коллеги из новосибирской редакции "Аргументы и Факты" подтвердили 24 марта публикацию рекламного материала на телеканале "НСК 49". На вопрос о том, на коммерческой ли основе размещено видео, — журналистам не прокомментировали.

Видео с НСК тлг-канал

Наша редакция связалась с крупными рекламными агентствами нескольких регионов нашей страны в попытке найти представителей ЧВК "Вагнер". На условиях анонимности один из рекламных агентов поделился контактом человека, который ранее связывался с ним от лица "музыкантов".

"Есть нюансы"

Контакт, с которым нам удалось связаться, — действующий сотрудник ЧВК "Вагнер", занимающийся вопросами размещения рекламы. К нашему удивлению, он заявил, что готов ответить на наши вопросы и не намерен скрывать эту информацию. Попросил только представить его по имени Георгий, что мы и сделали.

Сотрудник "музыкантов" рассказал об особенностях работы с рекламными площадками в разных регионами России.

"Сталкиваемся с разными нюансами. Ряд людей и агентств, непосредственных владельцев площадок, где мы размещаемся (радиостанции, телеканалы), связывались с нами сами. Говорили, что увидели клич, который мы бросили в соцсетях о том, что мы бы хотели сотрудничать с рекламными агентствами. С теми, кто готов брать нашу рекламу. Как правило, такие люди достаточно мотивированы, они без проблем впоследствии размещают рекламу. Либо улаживаем там минимальные юридические детали по формулировкам, по слоганам, которые будут употреблены в рекламе. С этими людьми все в порядке", — пояснил Георгий.

По его словам, встречаются "суперположительные истории", когда люди с ними связываются сами и отказываются брать деньги. Представители ЧВК "Вагнер" говорят им, что готовы возместить средства за неудобства и сложности, которые могут возникнуть.

Кроме того, один из таких инициативных людей представляет канал НТС в Севастополе.

"Они в принципе не размещают рекламу. Такая позиция руководства. Нам предложили вставлять в эфир ролики, где тематически будет уместно. Мы попросили о рекламе в коммерческом виде, традиционном. И они сказали, что готовы для нас. Сделали размещение тех роликов, которые мы хотели. И опять же на безвозмездной основе — отказались принимать у нас деньги", — добавил Георгий.

Реклама ЧВК "Вагнер" на телеканале НТС

Были и неоднозначные моменты. Они связались с агентствами из Ростовской области. И несколько из них, независимо друг от друга, кто-то по почте, кто-то по телефону, сообщил им, что телеканалы, особенно федеральные телеканалы с региональными представительствами, не хотят брать рекламу ЧВК "Вагнер".

Реклама ЧВК "Вагнер" на радио VBC

Георгий обратил внимание, что реклама ЧВК "Вагнер" появляется то тут, то там в регионах. Это начали подсвечивать в СМИ, в целом люди заговорили. У него сложилось впечатление, что после этого с меньшей опаской стали брать рекламу ЧВК "Вагнер" на ТВ и радио.

Реклама ЧВК "Вагнер" на радио Лемма

"Есть люди, которые берут и уходят в молчание. Берут согласовывать и дают отказ. Мол, наши юристы боятся. Но вот как бы без пафоса. Они говорят: "Мы боимся это делать". Есть и такие контрагенты, которые боятся проблем с законом. Кем, кому мы отправляем наш юридический комментарий, в принципе устраивала формулировка. И они соглашались на размещение", — заключил Георгий.

Реклама ЧВК "Вагнер" на местном телеканале Камчатки

Реклама вызвала резонанс

Директор по развитию сети университетского телевидения ЮниверТВ Эльвира Котова рассказала, что реклама ЧВК "Вагнер" вызвала определенный резонанс в обществе.

Из личного архива Эльвиры Котовой, реклама ЧВК "Вагнер" на ЮниверТВ

"У нас даже есть ролик, где студенты снимают на сотовые телефоны, и просто друг-другу: "Перешли мне, перешли мне". Молодежь тоже ими интересуется. Уж не знаю насколько эффективно, но определенный резонанс эти ролики вызывают", — добавила Котова.

Из личного архива Эльвиры Котовой, реклама ЧВК "Вагнер" на ЮниверТВ

По ее словам, в дальнейшем ЧВК "Вагнер" предложила им расширить аудиторию другими медийными площадками. Но, к сожалению, возникли трудности. Они столкнулись с массовым отказом.

ЧВК "Вагнер" отстаивает интересы России

О законности размещения подобной рекламы в регионах мы поговорили с членом Адвокатской палаты Московской области Виолеттой Волковой.

— ЧВК "Вагнер" столкнулась с трудностями по размещению рекламы на ТВ. Насколько это правомерно? Я понимаю, что у нас закон о ЧВК не прописан, тем не менее люди, участвующие в боевых действиях в зоне СВО, во всем приравниваются к участникам спецоперации ВС РФ. Так чем могут обосновать отказ?

— Основанием для отказов в рекламе, в том числе со стороны коммерческих организаций, могут быть какие-то незаконные действия. И отказ должен заканчиваться не просто посылом "идите отсюда", а должна быть все-таки какая-то бумага для того, чтобы была возможность каким-то образом поговорить о таком деле в суде. В данном случае получается, что если запрещают рекламу на каналах, то это делается незаконно. И, соответственно, это нарушение, в том числе антимонопольного законодательства, потому что они не имеют права так действовать в отношении рекламодателя. Здесь надо оценивать совокупно: насколько эти действия законны или незаконны, каким образом они совершаются, каким образом с этими действиями можно бороться.

— Может ли идти речь о наемничестве, когда выполняются цели, поставленные государством? Чем набор добровольцев отличается от наемничества, которое запрещено в РФ?

— Давайте для примера рассмотрим две компании — Французский Иностранный легион и ЧВК "Вагнер". Если мы говорим о французском легионе, то его деятельность в зоне СВО на территории РФ явно не легализована. Он не действует в интересах Российской Федерации, он не действует в интересах обороноспособности Российской Федерации. Соответственно, если говорить своими словами, его деятельность в отношении к России является враждебной. Поэтому, конечно, набор и участие граждан РФ в такой компании не соответствует интересам страны и подпадает под действие уголовных статей.

А ЧВК "Вагнер" исполняет боевые задачи в интересах Российской Федерации. Соответственно, если государство не видит никаких нарушений в деятельности ЧВК "Вагнер", то и набор добровольцев возможен.

Согласно информации "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов", размещение рекламы или иные действия, связанные с проведением рекламных компаний по набору сотрудников в ЧВК "Вагнер", не противоречат действующему законодательству РФ.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал запрос журналистов по поводу того, как прекращение набора заключенных отразится на ЧВК "Вагнер". Он отметил, что это решение повлияет, в первую очередь, на тех, кто хотел бы перезагрузить свою жизнь.

"Да. Это действительно так. Есть силы, которые "подсушивают" ЧВК "Вагнер", поскольку ЧВК "Вагнер" становится более активной и продуктивной, чем многие другие воинские формирования. Безусловно, прекращение набора заключенных — это плохо. Плохо не только для ЧВК "Вагнер", но и для тех парней, которые отбывают свой срок наказания, хотели бы пойти на войну и перезагрузить свою жизнь так же, как те, кто уже воспользовался своим шансом искупить вину — прошел через ад войны и вернулся домой", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен подчеркнул, что в регионах РФ ведется активный набор и подготовка бойцов в ЧВК "Вагнер". Однако, добавил он, им пришлось столкнуться с некоторым трудностями в этом вопросе.

"Желающих много. Безусловно, трудности возникают. Например, возникли колоссальные трудности с рекламными агентствами, несмотря на то, что я щедро финансировал рекламу о наборе в ЧВК "Вагнер". К примеру, многие московские рекламные агентства морщат припудренные носы и отказываются сотрудничать", — заявил предприниматель.

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что с 1 апреля ЧВК "Вагнер" предложит всем желающим поучаствовать в розыгрыше фирменного мерча. Для этого нужно сделать снимок на фоне одного из рекламных щитов ЧВК, "спрятанных" на московских улицах, после чего продемонстрировать получившееся фото в центре набора в "Вагнер" и получить фирменный мерч.

Распространение рекламных материалов в интернете, радио и ТВ продолжается в огромном количестве. Несмотря на блок федеральных рекламных агентств, объявления ЧВК "Вагнер" демонстрируют по разным регионам России. Отказываться от нее не намерены, заявил представитель "музыкантов", сообщив журналистам, что все больше и больше людей в период СВО готовы на безвозмездной основе размещать рекламный контент.

Наша редакция продолжает следить за развитием событий.