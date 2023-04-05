Сегодня в 18 лет армией не покомандуешь

0:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

За тысячелетнюю историю человечества войны претерпели значительные изменения.

Если библейские войны велись деревня на деревню, то уже в Раннем Средневековье какой-то герцог Вильгельм мог завоевать целое чужое королевство. Причём, за Ла-Маншем. Также весьма успешно продолжалась эволюция смертоносного оружия: от дубинок, кремневых ружей до ракет и всяких беспилотников, от которых, как сегодня выясняется, никакая ПВО не поможет.

С горшка в полководцы

С эволюцией войн подрастали и полководцы. Если Александр Македонский в 20 лет смог завоевать полмира, то сегодня при наличии космического оружия он вряд ли смог бы даже разгромить Персию. Конечно, речь идёт о полководцах большого масштаба, руководивших целыми армиями. Говорят, и Аркадий Гайдар в годы Гражданской командовал полком. Причём, без диплома Генштаба, и не получив военного опыта в окопах Первой мировой. Так что, и вчера, и сегодня без высшего образования и без опыта боевых действий полководцем не стать. Даже если вы в мирное время обвешаетесь звёздами героя.

В 16 лет французский король Генрих IV был успешным военачальником в армии гугенотов. А уже к 44 годам смог уничтожить всех своих врагов с многотысячными армиями. Шведский король Карл XII в 18 лет совершил свой первый поход в Данию, а уже в 24 завоевал и Саксонию, и Польшу. Его соперник, царь Пётр, в 20 лет создал великую русскую армию и в 30 лет выиграл битву при Эмбахе. На 21 году Евгений Савойский уже был полковником, а в 24 года — фельдмаршалом. А в 34 года выиграл важное сражение против турок при Зенте. Но здесь силы были практически равны, в то время как наш Суворов бил турок не числом, а умением.

И, конечно, Наполеон, которому в постсоветской России уделяется больше времени, нежели фельдмаршалу Кутузову. В 24 года Бонапарт — майор, через год — бригадный генерал, а главнокомандующий итальянской армией — уже в 26 лет. Тем не менее, русский старик Кутузов не дал ему "дожить" до 44 лет. Наполеон был разбит.

Наполеоновские войны отличались молодыми генералами, звание которым, чаще всего, давалось в мирное время по аристократической линии. Но в трудную годину в тыл они не уезжали и в штабе не прятались. Количество погибших русских молодых генералов только в битве при Бородино — это трагедия российской истории. Но эти молодые генералы были не полководцами, а прекрасными и смелыми командирами полков и дивизий, но не армий. Чтобы видеть перспективу, надо быть большим стратегом, каким и был Михаил Кутузов. А в "день Бородина" ему уже было под 70 лет. И последующая драма со сдачей Москвы ускорила его смерть в 1813 году.

Фридриха прусского не зря назвали Великим. С его военными способностями, наглостью и пофигизмом он сделал большой задел для будущей Германии. В 31 год он успешно разгромил Австрию в ходе Силезской войны, а через пару лет Австрии влетает от него ещё раз. Спустя десять лет, он с населением страны в полмиллиона человек одерживает победы нал лигой врагов, страны которых населяют 100 миллионов человек.

Для победы нужны мудрость и боевой опыт

Но молодость ушла в прошлое, и уже в конце XIX века вперёд выходят старички. Армии стали современными, и кавалерийскими наскоками ничего не возьмешь. Тем более, что войны уже выигрываются не одной битвой, а тактическими манёврами на большом ТВД. В 1871 году в ходе франко-прусской войны немецкому генералу Мольтке было 70 лет, а Штейнмецу — 74. В ходе русско-японской войны возраст русских и японских генералов зашкаливал за 60 лет.

Звезда Александра Суворова, русского военного гения, взошла отнюдь не в молодые годы. Турецкий Измаил он брал в 60 лет, а гонял наполеоновские дивизии в Италии и переходил в жесточайших условиях Альпы за пять лет до своей смерти. Умер он в 1800 году. Так же и в годы Первой мировой войны армиями командовали наиболее успешно те полководцы, которые уже давно перевалили 50-летний рубеж. Это были не командиры полков, дивизий, а командиры армий и фронтов. А за спиной полководцев уже были опыт боевых действий и высшее военное образование Генштаба.

Жуков, Ватутин, Василевский встретили войну в 46 лет. Так же, как и они, многие наши полководцы воевали не только в годы Первой мировой войны, но и в Гражданскую. А за белыми стояли опытные генштабисты царской армии. Таким же опытным генштабистом в годы ВОВ в Красной армии стал Борис Шапошников, получивший военное образование ещё в царском военном училище. При его непосредственном участии были разработаны предложения по подготовке и ведению контрнаступления Красной армии зимой 1941-1942 годов. А ведь в 1941 году ему уже было 60 лет.

Современная война не принимала "партизанских" командиров из библейских времен. ТВД охватывал тысячи километров, где кроме пехоты и конницы находились танковые корпуса, авиационные армии, многотысячные стволы боевой артиллерии разного калибра, разведка, пропаганда, так что 18-летнему Александру Македонскому здесь делать было нечего. Его фалангу уложили бы за пару минут.

Но именно из опыта царской армии и истории военного дела выросли впоследствии легендарные советские начальники фронтов Великой Отечественной войны, а их опыт проведённых военных операций изучают в военных училищах НАТО вплоть до нынешнего времени.