Казаки-кадеты – для СВО: "Танк купить не можем, но делаем все, что в наших силах"

В перерывах между занятиями казаки-кадеты четко корректируют свое время. Успевают помочь бойцам СВО и — на плац. Сегодня полным ходом идут репетиции к Параду Победы. Плечом к плечу в мастерской и в строю — паренек из донецкого Тореза Вовка и родовой казак Гришка.
Тепло мальчишеских рук в каждом изделии. Ленты из строп для носилок ребята нарезают вручную тысячами метров — каждый день после уроков казаки-кадеты изготавливают носилки, для окопной маскировки — сети, для разминирования гранат — саперные "кошки", для блиндажей — свечи. Словом, все, что сегодня необходимо на передовой. И отправляют землякам. В основном это казачьи подразделения и добровольцы.
Виталий Бобыльченко, директор Шахтинского генерала Я. П. Бакланова казачьего кадетского корпуса говорит:
— Танк купить не можем, но делаем все, что в наших силах. Раньше военные помогали нам, а сегодня армия нуждается в нас.
Замдиректора Ирина Чертова рассказала историю, как прибывшие из Хабаровска на Дон летчики обратились в казачий кадетский корпус за помощью. И как 220 мальчишек — все как один — приняли решение отдать половину из своего аскетического быта: столы из столовой, тумбочки, кровати. Конечно, ребятам потом купили мебель, но факт остается фактом: краюху хлеба, и ту пополам.
Кстати, о хлебе насущном. Уже второй год подряд все подарки — будь то рождественские или пасхальные наборы — казачата отправляют своим ровесникам в школы Донбасса, можно сказать, взяли над ними шефство.
И встречают детей Донбасса по-родственному. Историй о том, как пацанята из ЛНР или ДНР становятся казаками-кадетами, в Шахтинском генерала Я. П. Бакланова казачьем кадетском корпусе несколько. Владимир Дончак — из донецкого Тореза. Остался без родителей. В корпусе он обрел новую семью. Здесь такое братство, что можно только позавидовать. Живут кадеты по принципу: "Только тронь нашего, поднимутся все казаки". Вместе с общеобразовательными дисциплинами и военным делом вновь прибывшие изучают историю и культуру казачества. А по программам допобразования — осваивают, к примеру, востребованное сегодня "беспилотное" дело. Володя Дончак — один из лучших операторов БПЛА в корпусе.
Для кадет Вовка — свой, родной. Их отцы, братья и даже деды — тоже воюют. Вместе ребята следят за сводками специальной военной операции.
— Если зайдете в класс и спросите, кто из родных был или сейчас находится там, "за ленточкой", половина класса поднимет руку, — говорит Ирина Геннадьевна. — Наши мальчишки провожают бойцов и встречают.
По словам Ирины Чертовой, многие из воспитанников Шахтинского казачьего кадетского корпуса ушли воевать.
— Сегодня, уже будучи выпускниками военных институтов, они принимают полки. А младшенькие — оттачивают шаг на плацу, готовятся к Параду Победы, — делится Ирина Геннадьевна.
В парадную коробку мечтает попасть каждый кадет.
— Я горжусь тем, что мне выпала такая честь, — говорит Григорий Поселенов.
Педагоги не сомневаются: в память о донских казаках-героях Сталинградской битвы, Курской дуги, сражений на Северном Кавказе и Донбассе — баклановцы пройдут достойно.
— Наши — не споткнутся! — уверен казак-наставник, участник СВО Николай Марусин.
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