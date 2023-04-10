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Ольга Лебедева

WP: война между Россией и НАТО чуть не началась в сентябре 2023 года из-за британского самолёта-разведчика

Силовые структуры » Министерство обороны

Россия и НАТО были всего в шаге от тотальной войны в прошлом году. Начаться она могла после того, как российский истребитель едва не сбил британский самолёт наблюдения, со ссылкой на "новый документ из недавно просочившегося из Пентагона источника" сообщила в воскресенье газета Washington Post.

WP: война между Россией и НАТО чуть не началась в сентябре 2023 года из-за британского самолёта-разведчика

Как утверждает издание, инцидент, произошедший в конце сентября 2022 года, "предположительно, был гораздо серьезнее, чем Лондон ранее признал". Напомню, в октябре 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о нём парламенту, пояснив, что Москва "обвинила в случившемся техническую неисправность", и Лондон тогда принял это объяснение.

Теперь же, пишет WP, "ознакомившаяся с документом", "британский RJ” ("Ривер Джойнт" — так называют военные самолет-разведчик RC-135, используемый для сбора радиопередач и электронных сообщений), оказывается, был перехвачен двумя российскими истребителями Су-27 над Чёрным морем, причём один из них "выпустил ракету” рядом с британским самолётом.

По мнению американского таблоида, инцидент потенциально мог привести к срабатыванию статьи 5 Договора НАТО, что, возможно, сыграло бы роль спускового механизма для "прямого вовлечения сил НАТО в конфликт на Украине" или даже для начала "прямого конфликта между Москвой и военным блоком".

  • Согласно договору НАТО, если член альянса станет жертвой вооруженного нападения, все члены альянса будут рассматривать это как нападение и коллективно реагировать.

Выводы сделали и стали осторожнее

Тогда, в сентябре 2022 года, ни США, ни Великобритания, отмечает WP, не стали "раскручивать" инцидент. Более того, Вашингтон "стал осторожнее подходить к разведывательным миссиям в Черноморском регионе и, в частности, приказал своим военно-воздушным силам держаться подальше от Крымского полуострова" и стараться не приближаться к побережью Крыма на расстояние менее 12 морских миль (22,2 км), т. е. не пересекать границу территориальных вод России "в соответствии с международным правом".

"В отличие от Франции и Великобритании, которые совершали наблюдательные полеты с экипажем над Чёрным морем, США полагались на беспилотники, в том числе RQ-4 Global Hawk, RQ-170 Sentinel и MQ-9 Reaper", — цитирует газета "слитый" документ Пентагона, отмечая, что "несколько таких беспилотных полетов происходят каждый месяц".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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