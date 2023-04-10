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Александр Приходько

Спасая раненых, казак уничтожил опорный пункт ВСУ

4:24
Силовые структуры » Министерство обороны

В лесах под Кременной экипаж Т-72 и его командир с позывным "Кащей" в упор уничтожили целый отряд украинских солдат. Опорный пункт поразили со снайперской точностью. Рискуя жизнью, подъехали на дистанцию, с которой их легко мог достать противник. Но по-другому ударить на поражение было невозможно.

Спасая раненых, казак уничтожил опорный пункт ВСУ

Кто он, этот сказочный герой, который совершает невероятное? Мы связались с "Кащеем" — и узнали подробности этого сражения, а также факты из его жизни.

Как выяснилось, изначально "Кащею" была поставлена другая задача — прикрыть эвакуацию раненых и подавить вражеский огонь.

— Наши ребята находились недалеко от "опорника" под постоянным обстрелом, — рассказывает "Кащей". — Там были трехсотые, тяжелораненные — без ног.

Украинские наемники поджидали танк. Не успели подъехать, как в ствол попало взрывное устройство.

— Яркая вспышка, и разорван термокожух, — вспоминает боец. — Повезло нам, выдержали попадание. Бог был на нашей стороне.

И вот тогда понеслось. По словам "Кащея", они не дали врагу опомниться, снаряд за снарядом — танк отдельного штурмового батальона "Урал" уничтожил опорный пункт и личный состав противника.

Дерзкий налет Т-72 на позиции ВСУ — не единичный случай. Работу "Кащея" уже назвали ювелирной. Танк подъезжает практически вплотную и начинает бить по засевшему в окопах противнику. С такой дистанции это похоже на тир: с первых же прилетов снаряды ложатся точно по блиндажам, расположение которых ранее вскрыла разведка.

Неистовый, яростный. И лихой. Только таким и может быть представитель казачьего сословия.

"Кащей" — оренбургский казак, профессиональный военный. Срочную службу прошел в десантно-штурмовой бригаде. Окончил автобронетанковый инженерный институт. Участвовал в штурме Лимана и Святогорска. Награжден медалью "За отвагу". Был ранен, после восстановления принял решение вернуться на передовую, сказал, что "мало повоевал":

— Конечно, родные молятся за меня. И за других ребят "с нашего двора". Моя мама работает учителем, она организовала небольшую Доску почета у себя в школе с фотографиями выпускников, тех, кто уехал в зону СВО.

Разговор зашел об отношении мирных жителей к российским военным. Казак ответил:

— В основном, все хорошо. Есть случай, который забыть не могу. Когда мы занимали оборону в одном из городов, к нам вышел старик и говорит: "Хлопчики, мы вас восемь лет ждали, наконец-то дождались". И вдруг на плечо припадает, плакать начинает. Я его в дом отвел, выхожу — плечо мокрое от его слез. Есть, конечно, и недовольные, но после дружелюбного разговора выдыхают и уходят в сторону. Один мужчина как-то подошел ко мне со словами: "Зачем ты приехал? Без тебя у меня был свет, вода, жил спокойно, никого не трогал. Ну да, были прилеты, зато свет и вода были". Я растерялся поначалу, думаю, вот что человеку на это ответить, но быстро собрался: "А зачем ты в Одессе людей жег?". "Так це не я", — отвечает. "Так це и не я. Ты хоть раз видел, чтобы мы вам что-то сожгли?"

— У нас всегда задача стояла даже из стрелкового оружия не стрелять по церквам и школам, — продолжает "Кащей". — Было дело, засели вражины в церкви, из гранатометов по нам бабахают. Что делать? В церковь стрелять нельзя. Артнаводку дал, по газону метрах в 15-20 пару прилетов совершили. Они и бросили свой укрепрайон. А когда зашли в одну из школ, там их вещи, автоматы, бронежилеты разбросаны. В ту ночь они минометными обстрелами сожгли и школу, и церковь — точечно били в эти места. Думали, что мы, как и они, оборудовали там ночлежки. Но не можем мы поступать богохульно — поселиться, к примеру, в церкви. Для нас это место святое. И землю нашу от нехристи мы освободим. Обещаю!

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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