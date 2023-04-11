Женщины в армии есть и по сей день

0:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Нужны ли женщины в армии — вопрос риторический. Мы не берём сестёр милосердия, врачей или героических медработников российской и Красной армии, которые вытаскивали раненых под огнём врага с поля сражения. Хотя, стоит подчеркнуть, что в западных армиях эту работу выполняли исключительно мужчины. Но женщины в армии, которые в руках имели оружие, были всегда. Другое дело, в каком качестве, и какие на них были возложены обязанности.

Амазонки — всего лишь древний миф

В доисторические времена на женщин обычно возлагались обязанности собирания плодов и воспитания детей. Мужчины занимались охотой — это было опасно, требовалась сила. Что, впрочем, не помешало античным грекам придумать мифических амазонок, которые ставили на уши мужские вражеские армии. Правда, как утверждали древние (конечно, мужики), амазонкам приходилось вносить изменения в женскую анатомию, отрезая девочкам грудь. Так было удобнее стрелять из лука.

Оставляя в стороне праздношатающихся женщин, которые уже сопровождали армии крестоносцев, выступая в роли маркитанток, снабжающих воинов продуктами, и большой сворой проституток, снабжающих их же разными услугами, амазонки к тому времени выродились.

Больше женщины на войне прославились как составная часть ополчения, иррегулярного войска. Женщины в трудную годину стояли на крепостных стенах, отражая набеги врага, как русские женщины во времена Батыева нашествия. Во время порабощения англичанами Ирландии, ирландские женщины, ненавидя захватчиков, чаще всего выступали в нелицеприятной роли. Они добивали с особой жестокостью англичан.

И всё же регулярных войск в юбках вплоть до 18 века не было. Хотя и здесь первое такое образование появилось в России только во времена тоже женщины — императрицы Екатерины II. Пусть, даже и на время. В ходе легендарной поездки императрицы в Крым ей была представлена рота амазонок под командой гречанки Елены Сарандовой. Греков тогда привечали в России и заселяли ими Крым. К тому же, греки зарекомендовали себя хорошими солдатами в войне с Османской империей, с которой тогда столкнулась Россия.

Амазонская рота была составлена по приказу фаворита Екатерины — князя Потёмкина-Таврического — и состояла из благородных жён и дочерей Балаклавских греков. Это была сотня.

И вот, весна 1787 года. Встреча, как во времена греческой мифологии, состоялась под сенью апельсиновых, лимонных и лавровых деревьев. Не выходя из кареты, императрица подозвала Сарандову к себе, подала руку, поцеловала в губы и, потрепав по плечу, сказала:

"Поздравляю вас, амазонский капитан! Ваша рота исправна, и я очень довольна".

Отметим, что наши амазонки были весьма экзотично одеты: в юбки из малинового бархата, отороченные золотым галуном, и такою же бахромой. Их курточки были из зелёного бархата, обшитого золотым галуном, а головные уборы представляли собой белый тюрбан с золотыми блестками и страусовым пером. Короче, как турчанки в гареме у султана. В том же году, вскоре после отбытия российской императрицы из Крыма, рота была расформирована. Тем не менее, за "охрану" Екатерина на всю роту из ста "амазонок" пожаловала неплохую сумму — десять тысяч рублей.

Туфелька с ножки сержанта никогда не испортит военный парад

В русской армии к женщинам в окопах было весьма неоднозначное отношение, хотя русские газеты в годы Первой мировой и пропагандировали участие женщин из "батальонов смерти" в боевых действиях. Хотя, сами солдаты просили "убрать баб" из окопов, считая их только помехой в жёсткой мужской армейской жизни. Но мужиков в тогдашней России было ещё предостаточно и никакими мигрантами их не заменяли.

Больше всего женщин в униформе появлялось в годы больших потрясений. Например, в годы французской революции. Они были национальными гвардейцами, и приказы того времени требуют "мамзель N. заступить на пост возле гауптвахты в 11 часов". Или "содержательница магазина белья должна выступить на пост улицы Дофине".

Дамы восприняли "армию" с восторгом. На то они и французы, чтобы даже из драматических событий делать моду. Появляются журналы с рисунками костюмов для роли новых амазонок, платья "патриот", шляпки "Бастилия". Не говоря уже о смене цветов на женской униформе. И всё же революционный парламент воспротивился женской милитаризации, хотя в других регионах на парадах женщины и продефилировали со шпагами наголо.

Впрочем, лозунги женщин-воительниц менялись, и уже через пару лет они потребовали "Освободить их из-под рабского ига мужчин". С ружьём за спиной всегда чувствуешь себя уверенней, хоья на тебе и юбка. Может быть, поэтому уже накануне заката революции отношение к дамам в униформе сменилось на скептицизм и водевильное отношение. Один из прокуроров обратился к ним в шутливой форме:

"Глупые, ведь вы и так господствуете над всеми мужчинами. И перед вашим деспотизмом бессильно мужское могущество. Во имя неба, оставайтесь теми, кто вы есть".

Но женщины теперь есть практически во всех армиях мира. Конечно, танки сегодня никто из них не водит и 60-килограмовые снаряды к орудию не подносит. Зато все государства любят показать свои женские подразделения, которые чаще всего похожи на девушек из модельных ателье, на военных парадах. И даже потеря туфельки какого-нибудь сержанта в юбке вызывает бурю восторгов у мужского населения и ещё неделями собирает в соцсетях массу откликов.