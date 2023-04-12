Разведчик Рипер: "Уверен, повестки по-новому — это не подготовка ко всеобщей мобилизации"

В России начнёт действовать закон о едином реестре военнообязанных, создаваемом всеми государственными структурами: от ЦИК до судов, от поликлиник и вузов до налоговой и МВД, и т. п.

Особенностью нового закона является возможность вручения повестки без личного участия гражданина (отправка на "Госуслуги" приравнивается к вручению) и ограничения для тех, кто будет "бегать" от повесток: запрет на управление транспортом, действий с ИП, кредитами, выезда из страны.

"Запустить электронный реестр военнообязанных в полном объёме можно будет не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу", — официально сообщили в Минцифры.

Международный исследователь, специалист по разведке Георгий Рипер объяснил Pravda.Ru:

зачем нужна новая система "оповещения";

означает ли это скорую вторую волну мобилизации.

"Давайте сразу ответим себе на вопрос — мы кого, что поддерживаем? Тех, кто считает "пусть служит быдло, но не я", хочет "откосить" от конституционной обязанности — отслужить срочную. И тех, кто до одури боится "из военкомата на фронт"? Или нормальное функционирование государственного механизма призыва на военную службу (и при необходимости — в войска)", — рассуждает Рипер.

Прошедшая мобилизация и призывы на срочную службу показали, что степень … давайте скажу мягко, что бардака хватает. Были случаи, когда призывались слепые и безногие, но чаще всего — военные комиссариаты даже не знали, где находится их "подопечный", да и узнать было неоткуда. Это во времена СССР ты поехал жить, работать в другой регион — обязательно встаешь там на учёт", делится эксперт.

А сейчас москвич Вася уехал в Турцию "кодить," Степан из Кемерова вахтует на севере, сибиряк Сергей работает "вчёрную" на удаленке в Сочи, суздалец Пётр таксует в Питере или Крыму, а юный башкирский призывник Ислям уехал учиться в Казань, и все снимают жильё без оформления. И никто не видит данных, где они (учатся, лечатся, живут, работают, ездят и т. д.) Теперь увидят. Ещё с 2018-го планировалось учесть, соединить базы, ввести в систему "Госуслуги", поясняет Георгий Рипер.

"Более того, десятки или сотни тысяч таких василиев, ислямов, петров, которые про военкомат забыли (и он про них), и радовались: "Нас не нашли, не посчитали" получат повестки на "Госуслугах" — явиться для сверки сведений, для переучета. Им будет страшно, но придётся идти в военкомат (по месту проживания и работы), найти время и силы. Там действительно будет переучёт — где теперь живёт человек, что со здоровьем. Если призывник — "пора послужить, Вася!" А если будут бегать — за границу не выехать (даже через РБ), ГАИ остановит — права не действительны, кредит не взять, с ИП проблемы", — рассуждает эксперт. Я уверен, что это не подготовка к новой всеобщей или частичной мобилизации. Да, в военкоматах могут предлагать контрактную службу, уговаривать, "покупать" пришедших. Да, военкоматы смогут набирать людей по нужным ВУС по мере необходимости (например, когда срочно нужны артиллеристы, операторы БЛА и т. д.

Рипер также назвал варианты, когда разговоры о повторной мобилизации теоретически были бы оправданы:

проигрыш на фронте "всухую", с потерей большей части войск;

контрнаступление ВСУ не только не заглохло, но вражеские танки идут на Москву;

Польша объявила войну России или Союзному государству, вторглась на территорию РФ, или армия страны НАТО вступила в бой на стороне Киева, а ракеты (в том числе с ТЯО) не могут долететь до военных центров этой страны;

провален набор добровольцев (сейчас он идёт активно) из граждан, желающие послужить в ВС РФ или частных структурах, получив большие зарплаты, страховку, решив свои жилищные, материальные, кредитные, налоговые вопросы и т. д.

Правда, в таком случае вопросы мобилизации станут последними, о чём нужно будет волноваться гражданину", заключает Рипер.

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