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Любовь Степушова

Казнь в прямом эфире пленного солдата ВСУ: постановка или реальность

Силовые структуры » Министерство обороны

Видео казни пленного украинского солдата вызывает отвращение. Российское государство должно найти и наказать палачей, если это не жестокая постановка.

Казнь в прямом эфире пленного солдата ВСУ: постановка или реальность

Спецгруппы СБУ ставят постановочные видео с дезертирами

Речь идёт об обезглавливании якобы бойцами ВС РФ якобы солдата ВСУ на камеру, лиц не видно. И хотя специалисты уверяют, что явные признаки постановки и монтажа отсутствуют, большинство россиян уверено, что это постановочное видео, вброшенное в Сеть перед контрнаступлением ВСУ для генерирования ненависти.

Характерно, что контент активно распространяется украинскими пабликами. Причём некоторые из свидомых недовольны, что украинец, умирая, не кричал "Слава Украине", то есть умирал неправильно.

Украинский Telеgram-канал "Картель" уверен, что это продукт производства украинских спецгрупп с "ксивами", которые так полезно для пропаганды убивают дезертиров ВСУ:

"Солдаты ВСУ отступают без приказа, их этот отряд ловит и есть два пути: сдать их как дезертиров или снять с ними сюжет и сделать из них героев посмертно".

"Картель" приводит в пример сирийский сценарий, когда британцы снимали массовые отравления мирных жителей. Потом это стало неактуально, и сразу такие провокации исчезли из инфополя. Цель этого видео, по мнению авторов — не только подогреть ненависть, но и отвлечь от поражения ВСУ в Бахмуте.

Нравственное и военное преступление должно быть наказано

Есть очень небольшой шанс, что это видео отражает реальность. Очевидно, что палачи-линчеватели — это либо психически ненормальные люди, либо русские радикальные националисты, что отчасти есть синонимы. Кстати, такие "люди" на Telegram-платформе есть, и они обещают, что таких видео будет больше.

Это недопустимо, и государство должно найти и наказать преступников, которые нарушают законы войны.

"Отрезать голову пленному — это преступление. Снимать это на камеру — идиотизм. А к тем, кто выкладывает всё это в сеть, я вообще определения не могу подобрать. Знаю только, что если за это не наказывать по закону, то государства не будет", — написал в Telegram политик Олег Царёв.

Нравственную оценку преступлению дал Евгений Пригожин. Он сказал, что" плохо, когда людям отрезают головы" и опроверг слухи, что это сделали бойцы ЧВК "Вагнер".

Есть те, кто оправдывает палачей

Есть, однако, небольшой контингент военкоров, которые придумывают оправдания палачам.

Они говорят, что эта жестокость — ответ на аналогичную запредельную жестокость карателей ВСУ.  Что казнённый был иностранным наёмником, отсутствие жалости к которым у бойцов вполне объяснимо. Что это не люди жестокие, а война — жестокая. Некоторые публикуют видео и фото подобных казней в отношении россиян (Макеевка).

Один из них пишет, что ему прислали фото с отрезанной головой и угрозой.

"И, разумеется, если эти люди до меня доберутся, они своё обещание исполнят, глазом не моргнув, не задумываясь ни на секунду. И в этом их поддержат сослуживцы, друзья, родные. Все как один будут радоваться моей отрезанной голове. Но иногда стрелочка поворачивается в обратную сторону, и они должны это понимать", — пишет некто Ларкин.

Уподобляться фашистам смерти подобно

Опять же приведём заочный ответ Царёва. Политик рассказал случай из Великой Отечественной войны, когда солдат Красной Армии жестоко прилюдно казнил пленного немца.

"Товарищ его (советского солдата) сказал, что письмо получил он на днях, у него всю семью перебили, никого не осталось. А на следующий день солдата этого расстреляли. Прямо перед строем. За жестокое обращение с пленными", — пишет Царёв.

Это совершено точное действие советской власти, потому что нельзя уподобляться мерзости и жестокости фашизма, теряя человеческий образ. Исчезает правда и справедливость.

Российское государство не пропагандирует ненависть к украинцам в отличие от киевского режима, в идеологии которого заложено — "убей русского".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это "безусловно, это ужасные кадры", но "сначала нужно проверить достоверность". Он также отметил, что это видео может стать поводом для проверки — имело ли это место, и если да, то где и со стороны кого. Будем ждать продолжения.

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Пленные: неравный обмен. Иначе нельзя?
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу дмитрий песков евгений пригожин
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