Песков прокомментировал кадры с обезглавливанием солдата ВСУ

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал кадры с казнью боевика ВСУ, которые распространяют украинские Telegram-каналы.

Он подчеркнул, что видео с обезглавливанием военного ужасно. Однако необходимо проверить достоверность опубликованного ролика.

"Надо понять достоверность, это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого", — указал Песков.

Ранее подполковник Андрей Марочко предупредил, что перед началом масштабного наступления Украина может организовать чудовищную провокацию против России.

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