Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал кадры с казнью боевика ВСУ, которые распространяют украинские Telegram-каналы.
Он подчеркнул, что видео с обезглавливанием военного ужасно. Однако необходимо проверить достоверность опубликованного ролика.
"Надо понять достоверность, это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого", — указал Песков.
Ранее подполковник Андрей Марочко предупредил, что перед началом масштабного наступления Украина может организовать чудовищную провокацию против России.
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На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.