Казак с позывным "Ангара": "Это сражение мы твердо решили выиграть"

3:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Когда казак с позывным "Ангара" появился в родном городе, земляки выдохнули: жив-здоров! Репортаж Первого канала о героических защитниках Кинбурнской косы видели многие. "Ангара" пришел в отпуск. Так появилась возможность поговорить с бойцом.

"Ангара" — родовой казак из Сибири. В той, мирной жизни, спортсмен — занимался греко-римской борьбой. А еще — охранял общественный порядок и был наставником казачат.

Его решение отправиться "за ленточку" — в казачий добровольческий батальон "Терек" — родные восприняли спокойно.

— У меня мама военнослужащая, и она все сразу поняла, — вспоминает "Ангара". — Собрали, перекрестили: "Ну, с Богом!". Я ответил: "Мама, не переживай. Я хочу, чтобы у тебя еще внучка родилась!"

Сегодня казачий батальон "Терек" охраняет Кинбурнскую косу. Не дает ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — прим ред.) высадиться на этом участке суши.

— Я нахожусь в группе разведки, многого рассказать не могу, — поясняет "Ангара". — Если в общих чертах, то смотрим, чтобы ДРГ не прошли. Позади наши ребята, техника. Ну а рядом — братья-казаки с Дона. Поддержка и взаимовыручка колоссальные. Любое обсуждение начинается со "Слава Богу, что мы казаки". Можем и песню спеть. У нас в отряде есть гитарист. Любим группу "Кино", а Виктор Цой — наше все. И, конечно, казачьи песни.

Свое боевое крещение "Ангара" получил на четвертый день, когда с той стороны полетели снаряды:

— Понял, что реально бывает страшно. Ты только передвинулся с одного места, а туда уже прилетело, ты смотришь на пацанов: все живы?

"Ангара" в отряде еще и санитар:

— Я ребятам говорю: если ты оказался в "красной" зоне, рассчитывай, в первую очередь, на себя. Всегда напоминаю, что нужно сделать, если ранило. Учу, как совладать с нервами. Первую медицинскую помощь приходилось оказывать и мирным жителям, им тоже прилетало.

На вопрос, удалось ли найти общий язык с населением, казак ответил, что местные приняли их сразу:

— Если у нас есть возможность, всегда поможем. Делимся "гуманитаркой", когда нужно — медикаментами.

Низкий поклон казак передает тылу, всем неравнодушным:

— Отдельное спасибо за коллиматоры (оптическая система для прицельной стрельбы — прим ред.). С каждой гуманитарной помощью приходят письма, мы их читаем, иногда вслух. Помню, до слез тронули строчки первоклассницы из Херсонской области: "Я просто хочу ходить в школу". Когда я это прочитал, комок в горле застрял.

У "Ангары" есть маленький сын. Который уже решил, что пойдет учиться в кадетский корпус. А еще "Ангара" мечтает о дочке.

В общем, успеть надо много. Это здесь, на передовой, время идет по-другому. Оно как будто замедляется:

— Прошел всего какой-то час, а у тебя такое ощущение, что сутки на исходе. И ночь.

А чуть помолчав, "Ангара" добавил: — И снова будет солнце, и снова будет ясно. Потому что сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть.