Путин привез в Херсон и ЛНР "ядерный чемоданчик"

Во время визита в Херсонскую область и ЛНР рядом с президентом был "ядерный чемоданчик", позволяющий отдать приказ на применение стратегических ядерных сил по любому врагу.

О том, что Владимира Путина сопровождает офицер специальной связи с терминалом "Чегет" системы "Казбек" (так официально называется "ядерная кнопка") первым написал телеграм-канал Pravda.ru, после чего в эфире спецвыпуска "60 минут" это сообщила тележурналист Ольга Скабеева.

Офицер, впрочем, был не в традиционной парадной форме ВМФ России, а (в целях обеспечения незаметности) в полевой форме.

При этом на видео, опубликованном Кремлев и ТВ "Звезда" видно — это действительно "тот самый пузатый "Самсонайт", а не довольно тонкий чемоданчик-бронещит (с которым его часто путают).

"Во время поездок главнокомандующего чемодан "Чегет" постоянно находится на боевом дежурстве. Это нормально", — заявила Ольга Скабеева.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в любой поездке президент "оснащен необходимыми средствами связи, включая стратегическую связь и системы контроля ядерными силами".

Для этого, как отмечают эксперты, используется специальное наземное, транспортируемое оборудование, а также полеты самолетов-ретрансляторов и воздушных пунктов управления (чтобы иметь связь и возможность удара хоть из Херсона, хоть из Австралии, хоть из тайги с дня рождения президента).

Отметим, что офицеры с "ядерным чемоданчиком" всегда находятся рядом с президентом.

Во время прогулок, встреч, переговоров им нужно максимум 10 секунд, чтобы подойти к лидеру и раскрыть устройство. В поездках и резиденциях они живут в соседних с президентом комнатах, В дороге — едут в соседней машине кортежа, На мероприятиях или в самолете (поезде) находятся в 10-15 метрах от главы государства.

Несмотря на то, что портативный абонентский терминал специальной связи широко известен как "ядерная кнопка", красных кнопок именно для запуска чего-либо в нём нет.

Как показали фото рассекреченных "ядерных чемоданчиков" глав СССР и Бориса Ельцина, в чемодане находятся;

устройства и система настройки экстренной связи (откуда угодно и в каких угодно условиях),

экран для вывода информации (откуда и что летит, какие варианты ответа есть),

кнопки выбора вариантов и красная кнопка… отмены запуска всех (или части) ядерных средств.

кнопки введения кодов,

вероятнее всего, в новых версиях имеются другие устройства и клавиши, однако "чемоданчики" максимально засекречены.

У президента США аналогичный чемоданчик называется "ядерным футболом" — в нем хранятся бумажные планы нанесения ударов, а также система связи с военными и американской нацией.

Интересный факт — когда президенты США приезжали в СССР и Россию (а президенты России — в США), они также имели с собой ядерные чемоданчики, хотя и находились на территории, куда должны (в случае чего) полететь ядерные ракеты их стран.

Считается, что кроме российского президента аналогичные чемоданчики (и офицеры, которые всегда рядом) имеются у главы Генштаба ВС РФ и министра обороны России — именно их совместное с президентом "нажатие кнопок" позволяет отдать приказ на разблокировку ядерного оружия и его запуск по целям на территории врага.

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