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Александр Приходько

"Победить можно, если все тяготы СВО станут общими"

5:15
Силовые структуры » Министерство обороны

Заместитель атамана Ахтырского станичного казачьего общества Владимир Лисин с супругой Любовью ждут с СВО пропавшего без вести приемного сына Александра. Его позывным "Лис" назвали благотворительный фонд для оказания помощи казакам-добровольцам и военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции.

"Победить можно, если все тяготы СВО станут общими"

Фонд отправляет на передовую экипировку и технические средства — коллиматоры, тепловизионные бинокли и прицелы, бронежилеты. Местные жители, предприятия помогают приобретать продукты и многое другое, в чем нуждаются наши бойцы.

— Хочется помочь ребятам, обогреть их, отдать им все, что может уберечь их жизни, — говорит Любовь Лисина. — Мы не можем проиграть этот бой. Но победить можно лишь в том случае, — если все тяготы СВО станут для всех нас общими…

Для казаков не существуют чужих детей, все свои, особенно те, кого судьба обделила родительской заботой и любовью.

Когда Владимир работал в техникуме преподавателем физкультуры, на его тренировки по футболу приходили мальчишки, многие из которых были просто хулиганами. И чтобы спасти ребят, Владимир стало вовлекать их в добрые дела. Со временем волонтерское движение "Добродел" обрело силу, объединив десятки взрослых и подростков.

Двери дома Лисиных никогда не закрывались. Многие из мальчишек были из неполных семей или росли в приемных. И вот однажды вместе с другими ребятами в гости к Лисиным пришел Александр Смирнов.

— Мой маленький сын сразу дал ему прозвище Ежик, потому что у Сашки вихры на голове росли каждый в своем направлении и жесткие были, как щетина. После мы уже не расставались, постоянно общались. Где бы он ни был, всегда к нам возвращался, — рассказывает Любовь Лисина.

Александр Смирнов из многодетной семьи, но все дети, а их четверо, воспитывались у разных приемных родителей. Со своим братом Игорем Саша впервые увиделся четырнадцатилетним, а разлучили их в три года. Оказалось, что ребята учатся в одном техникуме. Младшую сестру Саша отыскал год назад. Счастью не было предела.

Тем вечером, когда Сашка пришел к Лисиным и с порога заявил, что принял решение отправиться на передовую, они поняли, что этот мальчишка давно стал им родным.

— Я ему не мама, но для меня он был таким же выстраданным, как если бы был сыном. Попыталась притормозить его: "Саш, может быть, еще подумаешь? Мобилизация окончена, тебе повестку не принесли, у тебя есть время, чтобы встать на ноги, устроиться в жизни…". Я знала, что он готовился к контрактной службе в ФСБ и уже прошел собеседование. Говорила, а сама прекрасно понимала, что повлиять на принятое им решение невозможно.

Уходя, Александр попросил семью Лисиных не оставлять его сестренку одну. Из-за нее он и контракт заключил только на три месяца, чтобы вырваться домой к Новому году, отвести сестру на выпускной.

— Когда мы прощались, Сашка говорит: "Юрьевич, я давно хотел спросить, но как-то стеснялся… Вы не против, если я возьму вашу фамилию и отчество?", — делится Владимир. — Он же сиротой рос. Я говорю: "Ты знаешь, что вы все для меня родные. Я буду только рад — на одного сына больше". Он планировал в отпуске поменять паспорт. Многие, конечно, улыбаются, мол, что это вы по своей фамилии назвали благотворительный фонд. Да нет, не по фамилии. Это Сашкин позывной — "Лис".

По словам Лисиных, казак-доброволец отряда "Кубань" (БАРС-11) Александр Смирнов был единственным механиком-водителем — ценный кадр, на хорошем счету. В тот бой в 20-х числах сентября он ушел с разведгруппой. А позже в поселок Ахтырский Абинского района пришло известие, что боец пропал без вести.

— Мы ждем его и, несмотря ни на что, будем ждать всегда, — говорит Любовь Лисина. — Наши мужчины идут на передовую, потому что считают, что просто обязаны поступить именно так, а не иначе. И все-таки, знаете, когда смотришь на мать, потерявшую своего ребенка, понимаешь, обрывалась и ее жизнь. Именно поэтому мы занимаемся сбором снаряжения и средств для наших бойцов.

Неделю назад в поселке Ахтырском открылся казачий военно-патриотический клуб "Братство" — еще одно детище казака-наставника, тренера Владимира Лисина. Сегодня в нем занимаются около двадцати ребят. Поддерживая их взросление, помогая в разных жизненных ситуациях, семья Лисиных делает большое дело — формирует в них то глубокое ощущение сопричастности судьбе Отечества, которое однажды станет поступком: "Мы не можем проиграть этот бой".

По материалу пресс-службы Кубанского казачьего войска

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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