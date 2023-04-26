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Олег Володин

3MV: "Арматы" проверят боями с "Абрамсами", "Челленджерами" и "Леопардами"

4:10
Силовые структуры

Танки "Армата" появились в зоне специальной военной операции. При этом машины не принимают участие "в прямых штурмовых действиях", его миссия сетецентрична, сообщает военно-аналитический портал 3MV.

3MV: "Арматы" проверят боями с "Абрамсами", "Челленджерами" и "Леопардами"

Т-14 способен собирать разведывательную информацию и обмениваться ею между различными элементами боевой группы, проводя целеуказание, корректируя огонь.

Танки защищены от противотанковых боеприпасов, Т-14 под участие в СВО "получили дополнительную защиту борта". Кстати, военкоры давно писали: на фронт "едут "Арматы" образца 21-го года с изменённым бронированием корпуса, то есть не первая партия этих машин".

Ранее "Арматы" с новым бронированием были замечены на полигоне в Казани, потом — в Ростовской области и в некоей локации в ДНР (этот факт военные подтвердили).

По данным тех же военкоров, танкисты отзываются об "Армате" очень положительно.

Как считает эксперт Виктор Литовкин, военных просто достали вопросами, где "Армата", хотя эти танки уже были "опробованы боями" в Сирии, и пока что использовать их на Украине необязательно.

Также Литовкин подчеркнул, что любой танк без прикрытия с воздуха, без связи с вертолетами, беспилотниками, без боевых машин поддержки справа и слева, БМП с БТР, пехотой — это слепоглухонемое орудие. А значит, во встречном бою "Армате" с врагом нужна не просто охрана танка, но и вышеописанная поддержка

Важно понимать, не превратится ли танк в лакомый объект, который хочется захватить противнику ВС РФ, чтобы "разобрать на кусочки" и вдобавок получить медийный эффект.

Впрочем, по техническим данным "Армата" опередила время как минимум лет на сорок.

  • Т-14 способен отслеживать одновременно 25 аэродинамических и 40 динамических целей.
  • Управление системой наведения, а также защиты и противодействия ударам — полностью цифровое, с помощью искусственного интеллекта, под контролем командира.
  • Вес танка в 48 тонн позволяет развивать скорость до 80 км/ч, чего нет у немецкого "Леопарда" (сравнимая должна быть у нового американского "Абрамса", но его модификация М1А2 SEP. v4 пока ещё секретна).
  • Для высокой скорострельности в башне "Арматы" хранится до 70 снарядов, заряжение и ведение огня — автоматическое, имеется и полностью автоматизированная система загрузки боеприпасов на борт.
  • "Армата" стреляет не только снарядами, но и ракетами, может поражать цели на расстоянии около 8 км, тогда как украинские и западные танки — 4-5 км.

Т-14 создан для дуэлей с "Челленджерами", "Леопардами" и "Абрамсами", но пока танки больше используют как очень точные, мощные и современные самоходные артиллерийские установки.

Причина проста — на передовой "Арматы" могут быть уничтожены и мощной дальнобойной артиллерией, и "Хаймерсами", потому бросать "лучший танк мира ценой 250 млн рублей за единицу" против украинских "Тэшек" не имеет смысла.

Если боевые испытания пройдут успешно, армия сразу же получит около двух тысяч "бронемашин будущего", а пока она укомплектована проверенными временем боевыми машинами, Т-72, Т-80 и Т-90.

"Возможно, это будут танковые взводы/роты прорыва, полностью скомплектованные "Арматами" или, наоборот, на случай укронаступа "Арматы" усилят уже скомплектованные танковые подразделения на танкоопасных направлениях, а также будут использованы в качестве поддержки обороняющейся пехоты", — пишут авторы проекта "Старше Эдды".

В любом случае мир ждет, и мы скоро увидим, как среди широкой степи "Армата" и Т-90 "Прорыв" противостоят "Леопардам" и "Абрамсам".

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"Армата" опередила "Абрамсы", "Леопарды" и "Челленджеры" на 40 лет
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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