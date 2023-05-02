Почему "Вагнер": существуют ли в России другие ЧВК?

18:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Специальная военная операция на Украине изменила многое в повседневной жизни России. В 2023 году привычным элементом новостей и социальных сетей стали ЧВК — частные военные компании, которые как правило связаны с известными политическими или военными фигурами и пытаются по мере сил помочь Вооруженным силам России разгромить мощного и хорошо подготовленного противника. Самой известной из них остается ЧВК "Вагнер", которая смогла разместить свою рекламу во многих городах России и проводит беспрецедентную кампанию по вербовке новых бойцов в российской глубинке.

После того как большой плакат с рекламой ЧВК "Вагнер" появился в нашем городе, в редакцию неоднократно поступали вопросы о том, как и на каких условиях частная "армия нового образца" размещает объявления о наборе добровольцев. Но вскоре стало очевидно, что представители компании по обычным каналам заказали рекламу у тех агентств, которые согласились их разместить. Необъяснимым, скорее, оказалось противодействие, которое рекламе ЧВК "Вагнер" оказали власти Санкт-Петербурга и некоторых других городов.

Тогда в редакцию поступил другой вопрос: а почему не видно рекламы каких-либо ЧВК, кроме "Группы Вагнера"? В нашем материале мы постараемся ответить на этот вопрос, и рассказать, существуют ли в России другие ЧВК.

История ЧВК в России

Частные военные компании, связанные с Вооруженными силами, существовали в Российской Федерации задолго до конфликтов 2014-го и 2022-го годов. Одним из первых таких формирований была ЧВК "Щит", которая изначально была создана в 2008 году для охраны объектов корпорации "Стройтрансгаз" в Сирии. В этом качестве "Щит", позже переименованный в ЧВК "Редут", соответствовал принятому на Западе определению частной военной компании и не предназначался для ведения боевых действий.

По утверждениям СМИ, ЧВК "Редут" была создана разведчикам и ветеранами-десантниками и тесно связана с 45-й бригадой Воздушно-десантных войск. Компания принимала участие в боевых действиях в Грузии, в Сирии, Ираке и Сомали.

События 2014 года — присоединение Крыма и война в Донбассе — сильно изменили ситуацию в России, в том числе в сфере ЧВК. Во время противостояния в Крыму и Донбассе возникла сперва очень небольшая "Группа Вагнера" и множество добровольческих формирований разного рода.

Позже, по мере того как отношения между Украиной и Россией накалялись, в России возникали новые ЧВК, такие как ЧВК "Патриот". Эта компания возникла в 2018 году и изначально участвовала в боевых действиях в Сирии. Она считается тесно связанной с Минобороны РФ и лично главой ведомства Сергеем Шойгу. О каких-то конкретных результатах работы ЧВК "Патриот" ничего достоверно неизвестно, но по данным СМИ, она была создана, чтобы создать конкуренцию ЧВК "Вагнер".

Бум российских ЧВК

С первых же дней после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине к ней присоединились многочисленные добровольческие подразделения и ЧВК. Частные военные компании переживают бум с начала СВО — о них стало можно говорить и писать, в них стало можно работать. На определенном этапе, когда стало ясно, что спецоперация развивается не так, как представляли не посвященные в ее планы люди, начали возникать губернаторские формирования, связанные с Минобороны РФ, боевые части БАРСа — "Боевого армейского резерва страны".

Возникали и более специализированные группы, как созданная бывшим главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным ЧВК "Царские волки" — которая согласно описаниям представляет собой не боевой отряд, а группу военных советников, которые обучают военных в Донбассе тонкостям штурмовых действий и разведке.

Некоторые ЧВК, такие как "Царские волки", получали существенно больше внимания СМИ, чем другие. К примеру, ЧВК "Ястреб", созданное в Санкт-Петербурге Алексеем Марущенко при участии российских спецслужб, приложило куда меньше усилий, чтобы видеть себя в новостях. Ранее Марущенко возглавлял ЧВК "Мар", которая оказалась в эпицентре шпионского скандала, во время попытки украинских спецслужб выманить за рубеж бойцов ЧВК "Вагнер".

На своем сайте ЧВК "Ястреб" предлагает в первую очередь услуги переговорщиков — но заявляет о готовности принимать участие в боевых миссиях. Среди своих главных партнеров они называют Федеральную службу охраны президента России и ФСБ. Интересно, что сразу в нескольких местах сайт доказывает, что ЧВК "Ястреб" и Алексей Марущенко ни в коем случае не мошенники и что они действительно принимают участие в СВО.

ЧВК "Патриот", предположительно связанная с Шойгу, предположительно тоже принимает участие в спецоперации на Украине. В частности, по сообщениям СМИ, отряды "Патриота" принимали участие в провальных штурмах Угледара. В целом об этой структуре не так много информации — в отличие от ЧВК "Вагнер", "Патриоты" не ведут активной медийной деятельности и никак не помогают СМИ освещать свой боевой путь.

Как обычно и бывает в таких случаях, в отсутствие информации о ЧВК "Патриот" расходятся разнообразные слухи — якобы она (в неизвестном составе и с неизвестными компетенциями) работала и в Сирии, и в Африке, и в Йемене, и Судане, и даже Брунее. Однако в СМИ раз за разом воспроизводятся одни из те же утверждения "атамана" Евгения Шабаева — псевдоэксперта по российским ЧВК, чья некомпетентность была подтверждена неоднократно.

Отдельное, относительно новое явление представляют ЧВК, создаваемые крупными российскими коммерческими предприятиями — такие как ЧВК "Поток", в которую набрали людей структуры "Газпрома", и ЧВК "Бокарева", которую связывают с именем российского бизнесмена Андрея Бокарева, председателя совета директоров таких компаний-гигантов, как "Трансмашхолдинг", "Кузбассразрезуголь", "Уральская горно-металлургическая компания" и "Алтай-кокс" с состоянием в 2,5 млрд долларов на 2021 год.

ЧВК "Поток" успела "отличиться" в апреле 2023 года, когда ее бойцы оставили свои позиции на передовой в ДНР из-за отсутствия связи, снабжения и понимания окружающей обстановки, и были фактически взяты в плен разъяренными "вагнеровцами", которые вынуждены были отправить свои силы, чтобы заткнуть прореху в боевых рядах.

О ЧВК "Бокарева" известно и того меньше: о ней упомянул в одном из интервью глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, отметив, что в 2023 году в России все срочно решили создавать для себя частные военные компании в надежде вдруг разгромить врага, заработать много денег и прославиться. Он предупредил — если создатели новых российских частных военных компаний не готовы напряженно работать и лично появляться на передовой, чтобы узнать, как устроена жизнь бойцов, то из этой затеи ничего не получится. Снабжение бойцов ЧВК "Поток" он назвал откровенно жалким — бойцам нечем было укрыться от дождя, не было элементарных удобств и снабжения. Естественно, их боевая эффективность оказалась крайне низкой.

Жесткое испытание огнем

Известно, что специальная военная операция на Украине вскоре после своего начала превратилась в наиболее ожесточенный вооруженный конфликт современности. Сейчас на Украине кипят битвы, каких не происходило со времен Великой Отечественной войны, а линиями фронта не двигаются месяцами, несмотря на непрерывные бои, артобстрелы и огромные потери, — как это было во времена Первой мировой.

Такие жесткие условия очень быстро показали, какие из российских частных военных компаний способны вести полноценные боевые действия, а какие не обладают ни достаточным опытом, ни организацией, ни боевым духом.

К примеру, бойцы ЧВК "Редут" появились в Донбассе еще до начала спецоперации. По утверждению одного из них в СМИ, "редутовцы" еще за ночь до начала СВО переправились через реку Северский Донец и провели разведку в тылу ВСУ. К 2022 году компания, созданная ветеранами ВДВ, существенно выросла в численности и оснащении, поэтому 24 февраля наступала вместе с регулярными силами по нескольким направлениям, и смогла, в частности, быстро взять Станицу Луганская.

Однако затем дела у ЧВК "Редут" пошли гораздо хуже — после так называемого "жеста доброй воли" и отступления российских сил от Киева оказалось, что компания потеряла большое количество людей и ее боевая эффективность заметно снизилась. В результате многие бойцы "Редута" предпочли подписать контракт с Минобороны РФ напрямую. Уже вскоре они об этом пожалели — новые контракты обернулись сокращением жалованья, отказами от выплат компенсаций за ранения, которые не обернулись увечьями, и тому подобными бюрократическими проблемами.

О ЧВК "Патриот" также слышно немного — предположительно, она воевала под Угледаром, где силы морской пехоты Тихоокеанского флота РФ серьезно пострадали, пытаясь штурмовать город, застроенный многоэтажными домами и находящийся посреди абсолютно открытой равнины.

Также ничего не слышно о "Ястребе" Марушевского и других частных военных компаниях, которые не стараются сами объективно информировать СМИ о своих действиях.

Под музыку Вагнера

В отличие от компаний, названных выше, ЧВК "Вагнер" смогла несколько раз "прыгнуть выше головы", приспосабливаясь ко все более и более сложной обстановке в ходе спецоперации. "Вагнеровцы" воевали в любых условиях и приспосабливались к любым трудностям. Штурмовые отряды, по оценкам экспертов, стали самым результативным российским подразделением из всех, которые участвуют в спецоперации, а Евгений Пригожин, который признал, что именно он создал компанию в 2014 году, неоднократно побеждал в опросах на "самое популярное лицо спецоперации", которые проводились в соцсетях.

Бойцы ЧВК "Вагнер" несколько раз сыграли ключевую роль в развитии СВО в Донбассе. Уже вскоре после своего вступления в спецоперацию "вагнеровцы" столкнулись с мощнейшей первой линией обороны, которую ВСУ готовили по крайней мере с 2016 года. Тем не менее, пусть и с большими потерями, штурмовикам удалось выбить противника из города Попасная и выпустить российские силы на оперативный простор.

Наглядным признанием эффективности ЧВК "Вагнер" стала вполне заметная ревность Минобороны РФ — слово "Вагнер" не встречалось в оперативных сводках, и обо всех успехах бойцов компании пресс-служба МО РФ старалась либо не объявлять вовсе, либо стараться приписать ключевую роль собственным подразделениям.

В январе 2023 года, после того как ЧВК "Вагнер" удалось нанести поражение противнику в городе Соледар, заставив ВСУ отступить с большими потерями, неприязнь Минобороны выплеснулась на поверхность — сперва военное ведомство приписало освобождение Соледара себе, потом заявило, что отряды ВДВ "помогали", а потом через несколько дней прекратило поставки снарядов для артиллерии "Группы Вагнера", спровоцировав "снарядный голод" в частях, вовлеченных в крайне жестокую битву за город Бахмут.

Конфликт с Минобороны РФ, вероятно, является самым крупным минусом для ЧВК "Вагнер" — раздражая военных, самая боеспособная ЧВК России постоянно рискует столкнуться с новым саботажем.

Условия работы

Читатели просили нас подробнее рассказать о российских ЧВК — и почему, если они существуют, наибольшей популярностью пользуется именно ЧВК "Вагнер". Но прежде всего их интересовали условия работы в этих структурах. В соцсетях быстро распространяются все новые и новые слухи, которые касаются работы в новых частных военных компаниях — в частности, например, что в "Потоке" якобы платят огромные деньги, а в других ЧВК возможен быстрый картерный рост.

С помощью поиска по открытым источникам и информации от бойцов некоторых ЧВК удалось выяснить, что "золотые горы", которые предлагают многие вновь созданные компании, оказываются миражами или вовсе состоят из горьких черепков.

Проще всего в этом отношении именно с ЧВК "Вагнер", поскольку у компании есть официальная страница в соцсети "ВКонтакте", где подробно изложены условия работы.

С другими компаниями дело обстоит совершенно иначе. Так, ЧВК "Вагнер" предлагает зарплату в 240 тысяч рублей в месяц при работе в зоне СВО. Это несколько выше, чем деньги, которые дают в отрядах, созданных под управлением Минобороны РФ, где в среднем зарплата составляет от 204 тысяч — однако только в случае, если ты провел целый календарный месяц на переднем крае. Некоторые другие частные компании обещают заработки выше — однако по отзывам источников, далеко не всегда эти деньги удается получить. Кроме того, люди, соблазненные заработком, зачастую забывают про другие факторы, которые создают условия работы в компании.

К примеру, немаловажным является вопрос премий — всем известно, что бойцы, которые рискуют жизнью в зоне СВО, зарабатывают большие деньги, и командование всячески стимулирует их, назначая награды за уничтожение живой силы и техники противника. Минобороны РФ обещает за работу на передовой обещает "стабильные премии, обещанные государством" — то есть такие, которые прошли через несколько кругов бюрократической машины, обросли по дороге всеми необходимыми штампами и печатями, и только потом смогли упасть на счет бойца. Или не смогли, если не оказалось одной самой необходимой подписи.

В "Группе Вагнера" бюрократии мало, поэтому заранее известно, что в качестве премии можно получить до пяти окладов (то есть больше миллиона рублей) за раз. А вот в прочих российских ЧВК как вопросы зарплат, так и вопросы премий далеко не устоялись и очень сильно зависят от прихотей владельцев и командиров.

"Обещают миллионы, но еще никому не платили", — рассказал один из наших источников.

Массовая кампания по набору добровольцев, развернутая в России ЧВК "Вагнер", стала беспрецедентной по охвату. Причина проста: только данная ЧВК располагает мощностями, необходимыми для тренировки большого количества новых бойцов. Основатель ЧВК "Ястреб" Марущенко в своем ролике утверждает, что может выставить до 150 бойцов. Численность "Группы Вагнера" по данным открытых источников только в начале 2023 года достигает 20-30 тысяч бойцов, которые располагают собственной бронетехникой, ствольной и ракетной артиллерией, и даже реактивными ударными бомбардировщиками и штурмовиками.

Стандартное обучение в ЧВК "Вагнер" длится больше месяца. Кроме того, новобранцев снабжают всем необходимым, что нужно для ведения боевых действий. Это резко контрастирует с другими частными военными компаниями, где людей ждут не только уже обученных и готовых к бою, но и ожидают, что профессионалы сами и на свою зарплату обеспечат себя всей необходимой экипировкой — от ботинок до бронеплит. Также резко это отличается от условий Минобороны — огромная военная машина не в состоянии заниматься проблемами каждого бойца, поэтому и с экипировкой, и с обучением — "как повезет", объяснили нам источники, попавшие в СВО по мобилизации (которая, в отличие от контрактов "частников", заключаемых обычно на 6 месяцев, продлится столько, сколько скажут).

Мы надеемся, что данная статья вполне объясняет, по какой причине именно о ЧВК "Вагнер" больше всего известно из российских военных компаний — и существуют ли в России другие ЧВК. Они действительно существуют — и на полугосударственном, и на частном уровнях, и в различных масштабах, — однако за год, прошедший с начала самого ожесточенного военного конфликта XXI века, не смогли сделать ничего, что вписало бы их названия в историю и заставило бы многих россиян запомнить их названия.

В то же время "вагнеровцы" не только активно рекламируют себя, предлагая людям свою версию "боевого патриотизма" даже через порнохостинг Pornhub, но и сумели закрепиться в массовой культуре — от песен про "лето и арбалеты" до часовни ЧВК "Вагнер" с Георгием Победоносцем, выстроенной рядом с кладбищем в Молькино. Вероятно, именно это чувство "брэнда" отличает ЧВК "Вагнер" от всех остальных.