Патрушев предупредил США: вулкан Йеллоустоун может взорваться

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил США о "беспрецедентной катастрофе" в результате пробуждения вулкана Йеллоустоун. Может ли РФ это организовать?

Фото: Fotodom.ru/REX

Йеллоустоунский вулкан сделал США "стеклянным домом"

В интервью "Известиям" Николай Патрушев рассуждал об опасности вулкана и подчеркнул, что согласно наблюдениям, с годами его активность возрастает, магма в нём подходит к поверхности с большой скоростью, а следовательно, растёт и количество землетрясений в окружающей его кальдере, "достигая 2 тысяч в год".

Проведённые исследования, по словам секретаря Совбеза, позволили смоделировать ход предполагаемого извержения и его последствия.

"Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна", — заметил Патрушев.

"Но это волнует население Америки, а не её политиков", — добавил он и пожелал властям США помнить английскую поговорку:

"Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросаться камнями".

До этого Патрушев говорил о крестовом походе США против РФ. О том, что сразу после Второй мировой вой­ны США разработали целую серию планов по уничтожению Советского Союза, намереваясь подвергнуть бесчеловечным атомным бомбардировкам десятки советских городов.

Секретарь СБ РФ также обратил внимание на то, что "некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении Йеллоустона самым безопасным местом станут Восточная Европа и Сибирь".

План "Б" — заставить вулкан проснуться

Логическая цепочка рассуждений Патрушева просматривается следующая: американцы, не переходите черту, а то как бы вам не пришлось к нам проситься "пожить", если ваш вулкан взорвётся. И даже у России есть некий план в этом смысле.

До сих пор идут дискуссии о том, что недавнее катастрофическое землетрясение в Турции вызвано американским климатическим оружием HAARP. Не исключено, что такое оружие есть у РФ.

Западные учёные опровергают возможность заставить вулкан проснуться с помощью землетрясений. Главный аргумент — их было в истории вулкана много и эквивалентных многотонным ядерным взрывам, но Йеллоустоун не взорвался.

Извержение можно вызвать искусственно, но произойдёт оно только тогда, когда в недрах будет достаточно жидкой магмы и достаточное давление, чтобы заставить эту магму подняться на поверхность. Ни одно из условий в настоящее время не действует, указывают западные учёные.

Но кто знает, насколько последнее утверждение соответствует действительности, возможно, эти данные секретные. Патрушев, вот, утверждает обратное.

"Сармат" — тот самый камень, который разрушит "стеклянный дом"

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков в своей статье для "Военно-промышленного курьера" в 2018 году указал, что РФ располагает технологиями создания ядерных боеприпасов гиперкалибра — более 100 мегатонн тротилового эквивалента, применение которых способно вызвать серию разломов и снести кальдеру Йеллоустона.

"Всеобзорную систему ПРО построить невозможно, а значит, США уязвимы. Это первый пункт. И второй момент заключается в том, что ракета "Сармат" представляет угрозу для самого страшного объекта в США — вулкана Йеллоустоун", — сказал Сивков в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым на "России-1".

На Западе заметили мнение Сивкова.

Адъюнкт-профессор геофизики в Майнцском университете имени Иоганна Гутенберга в Германии Лука Де Сиена сказал Newsweek, что "в целом, если вы мгновенно удаляете массу из вершины кальдеры, это создаёт дисбаланс массы, который перемещает магму вверх, вызывая извержения". Однако, эксперт уверен, что на ядерный конфликт с США РФ не решится.

Но российское руководство не раз предупреждало, что США могут вынудить РФ на ядерный удар. Сейчас наступает решающий момент в конфликте с НАТО на Украине, и Патрушев предупреждает о том, что заходить далеко Вашингтону не стоит, и так уже на чаше весов взорванные "Северные потоки".

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