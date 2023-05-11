"Штормовая тень" надвигается на Россию. Как Москва ответит Лондону

4:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

В Кремле пригрозили "адекватный ответ" Великобритании на передачу Украине ракет большой дальности "Штормовая тень". Что это будет за ответ?

Фото: edition.cnn.com

Лондон выходит на прямой конфликт с РФ

О передаче ракет Storm Shadow ("Штормовая тень"), написала западная пресса, а затем официально подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте.

Как пишет Guardian, по словам министра, ракеты "в настоящее время отправляются или находятся" на Украине. По оценкам, в Великобритании имеется от 700 до 1000 таких ракет, дальностью до 290 км и 560 км. Детали по Украине Уоллес не уточнил, за исключением того, что "дарение" было поддержано США.

Ракета Storm Shadow, по словам Уоллеса, предназначена для нанесения ударов по оборонительным позициям под землей, что "позволит Украине оттеснить российские силы, базирующиеся на суверенной территории Украины".

Как пишет CNN, Storm Shadow — это крылатая ракета, которая запускается с самолета. Она программируется и летит, ориентируясь по картографии местности или с помощью GPS. Подлетая к цели, ракета набирает высоту, а затем переходит в пикирование. Последние модификации позволяют корректировать ракету на подлёте.

Таким образом, британские "Тени" смогут добивать от линии фронта до южного берега Крыма и Керченского моста. Guardian цитирует экспертов, которые утверждают, что достижимы военно-морская база в Севастополе и аэродром в Саках. В теории "Тени" могут поражать цели в Краснодарском крае, не говоря уже о территориях ДНР и ЛНР и прилегающих областей.

Некоторые российские специалисты уверены, что ВСУ поставлены ракеты дальностью до 560 км.

Telegram-канал "Милитарист " уверяет, что Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29, которые, вероятно, доработаны для пуска британских ракет.

Другие российские источники, например, Тelegram-канал "Рыбарь" полагают, что украинские СУ-25 модернизированы именно под Storm Shadow. Они в совокупности с волной дронов должны нанести урон ВКС РФ и другой критической инфраструктуре при наступлении ВСУ.

Каким является адекватный ответ РФ

"Россия крайне негативно относится к поставкам Великобританией Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, нужен адекватный ответ", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Говоря об ответе, надо отметить, что РФ справилась с ракетами HIMARS, наведение которых также идёт по координатам GPS, наладив через средства РЭБ подмену координат цели. Но маневрирующие "Тени" — это умные ракеты, они могут обходить рельеф местности. Это современная крылатая ракета, низкой радиолокационной заметности.

Военный специалист по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин считает, что "в ответ можно арестовать все активы британских компаний на территории Российской Федерации или провести ядерные испытания, как это делают американцы".

Военный эксперт Игорь Коротченко утверждает, что стоит подумать и о возвращении тактических ядерных боеприпасов со складов и объектов 12-го Главного управления Минобороны России в войска. Ими можно переоснастить часть ракетных бригад Западного и Южного военного округов с комплексами "Искандер-М" и часть кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флотов с ракетами "Калибр", а также часть гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Однако это не адекватные, а превентивные меры, самый адекватный ответ — это отодвигать как можно скорее и дальше украинские войска от Крыма, то есть наступать.

Читайте по теме: Bloomberg: США раскрыли новую главную цель США в борьбе с Россией

Daily Mail: отправка ракет Storm Shadow на Украину вызывает тревогу среди читателей

Сивков: ракеты Storm Shadow могут запускаться Украиной в обход зоны российской ПВО

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...